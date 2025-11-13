دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت استمرار الثبات في ميزانيتها العمومية وتحسّن دخلها الشامل، وأرباحها الأساسية الثابتة، تماشياً مع استراتيجيتها للتحوّل وإعادة هيكلة رأس المال.

فقد سجّلت "سلامة" صافي أرباح قدره 11.1 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقارنةً بـ 30.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. وتضمنت نتائج العام الماضي ربحاً استثنائياً من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية قدره 19.4 مليون درهم، كما هو مُعلن في البيانات المالية للشركة. وباستثناء هذا البند غير المتكرر، يُظهر صافي الربح الأساسي تحسناً ثابتاً على أساس سنوي، مما يُبرز مرونة أعمال "سلامة" الرئيسية في ظل استمرار تحسن محفظة استثماراتها وجهود الاكتتاب المدروسة.

وسجل الدخل الشامل الآخر للشركة تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 16 مليون درهم، مقارنة بخسارة قدرها 33.8 مليون درهم في العام السابق، وذلك بفضل الأداء الاستثماري القوي والكفاءة التشغيلية المحسنة.

وانخفض إجمالي التزامات الشركة من 2.97 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم، بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 302.2 مليون درهم، مقارنة بـ 284 مليون درهم بنهاية عام 2024، مما عزز قدرة "سلامة" على الوفاء بالتزاماتها قبل جمع رأس مالها المخطط له من خلال إصدار صكوك قابلة للتحويل إلزامياً بقيمة 175 مليون درهم.

وبلغت إيرادات التكافل 768.7 مليون درهم، مقارنة بـ 802.8 مليون درهم في العام الماضي، تماشياً مع استراتيجية "سلامة" في إعطاء الأولوية للجودة والربحية على حساب التوسع في حجم الأعمال.

رئيس مجلس إدارة "سلامة"، عيسى محمد الزعابي، صرّح بقوله: "نتائج الأشهر التسعة الأولى تؤكّد على مرونة الشركة ونجاح جهودنا الرامية إلى تعزيز قاعدتها المالية. ويُعتبر التحسّن في الدخل الشامل وحقوق الملكية مؤشراً مشجعاً على أنّ استراتيجية التحوّل تكتسب زخماً. "

وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "سلامة": "عند استثناء مكاسب صرف العملات الأجنبية غير المتكررة في العام الماضي، نجد أن أرباحنا الأساسية قد تحسنت، مما يعكس النتائج الإيجابية لاكتتابنا المدروس والتحكم في النفقات وإعادة توازن محفظة أعمالنا. وسوف نواصل تركيزنا على استعادة أرباح الاكتتاب الثابتة وتحسين عملياتنا التشغيلية، لخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب الصكوك والمساهمين. ويعتبر الإصدار المقبل للصكوك إنجازاً بالغ الأهمية سيمكننا من استكمال استعادة رأس مالنا وتسريع المرحلة التالية من النمو."

وتواصل "سلامة" الالتزام برؤيتها المتمثلة في أن تصبح مزوّد التكافل الأكثر ثقة في المنطقة من خلال الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم خدمة مطالبات متفوقة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها ومساهميها.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".

-انتهى-

