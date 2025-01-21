دبي، الإمارات العربية المتحدة - تسعد مجموعة سكاي لينكس كابيتال العالمية بأن تعلن عن تحقيق إنجاز بارز في مسيرتها، بحصولها على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التزام الشركة بتقديم خدمات مالية مبتكرة، مع ضمان الامتثال التام لأعلى المعايير التنظيمية، وتوفير بيئة تداول مبتكرة وتجربة عملاء استثنائية.

وفي تصريح له حول تلك الخطوة الهامة أشار دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لينكس كابيتال، بقوله "يُسعدني الإعلان عن تحقيق إنجاز بارز في مسيرة سكاي لينكس كابيتال، استعطنا بفضل جهودنا، الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُجسّد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالتميز والشفافية في أسواق المال العالمية، ويؤكد في الوقت ذاته حرصنا المستمر على تقديم خدمات ذات جودة عالمية." وتابع بقوله "يمثل حصولنا على ترخيص الفئة الخامسة (الترتيبات والمشورة) من هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازًا يتجاوز كونه مجرد موافقة تنظيمية؛ فهو يعكس التزامنا بالنزاهة والامتثال، ويؤكد قدرتنا على بناء الثقة في قطاع مالي يشهد تطورًا مستمرًا."

وبحصولها على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع، تستعد سكاي لينكس كابيتال لتقديم قيمة مضافة أكبر لعملائها، إلى جانب تعزيز قدرتها على توسيع نطاق خدماتها المالية وتطوير ترتيباتها لدعم مسيرة الابتكار والنمو. وبهذا الإنجاز، تؤكد سكاي لينكس كابيتال؛ قدرتها على تلبية جميع المتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير النزاهة والامتثال.

وحول الجهود التي بذلتها الشركة، أضاف تقي الدين بقوله: "بذلنا جهودًا كبيرة للامتثال للمعايير الصارمة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع، مما ساعد في تعزيز قدرتنا على تقديم تجربة استثنائية للمتداولين الأفراد والشركات والمؤسسيين، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز، نؤكد التزامنا المستمر بتقديم شروط تداول مميزة، وحلول مبتكرة، وتجارب عملاء استثنائية. وبالطبع، نقدر ونثمن الدعم المستمر من المعنيين والشركاء والعملاء، الذين يلهموننا لتجاوز التوقعات وفتح آفاق جديدة". وفي ختام حديثه أشار تقي الدين إلى أن "سكاي لينكس كابيتال تستعد لتصدّر مشهد التداول والاستثمار، وفتح آفاق وفرص جديدة".

وبحصولها على هذا الترخيص، سوف تواصل شركة سكاي لينكس كابيتال التزامها بتوفير حلول مالية متطورة وفتح آفاق جديدة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. ويُعَد هذا الإنجاز نقطة تحول استراتيجية سوف تُرسخ مكانة سكاي لينكس كابيتال كشركة رائدة في صياغة مستقبل التداول والاستثمار، مع التركيز على تعزيز النمو وخلق فرص واعدة.

نبذة عن شركة سكاي لينكس كابيتال

سكاي لينكس كابيتال إحدى العلامات التجارية الرائدة التي شهدت نموا متسارعا في قطاع الوساطة متعددة الأصول المالية؛ توفر مجموعة متكاملة من المنتجات المالية؛ تشمل فئات أصول مالية متنوعة، مثل الأسهم، والسلع، والعقود الآجلة، والعملات الأجنبية، والعملات المشفرة. تتميز سكاي لينكس كابيتال بنهجها المبتكر وحرصها على تقديم منصات تداول متطورة، بما يلبي متطلبات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء بكفاءة واحترافية. وبفضل خدماتها المبتكرة وقدرتها على تقديم حلول مالية مخصصة تتماشى بدقة مع احتياجات العملاء، مدعومة بأحدث التقنيات وأنظمة إدارة المخاطر المتطورة، حققت الشركة نموًا متسارعًا ورسخت سمعتها كشريك موثوق به في أسواق المال العالمية. كما استطاعت سكاي لينكس كابيتال تعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في عالم الوساطة متعددة الأصول المالية؛ من خلال التركيز على أعلى الشفافية، وتعزيز الكفاءة، وضمان قابلية التوسع في خدماتها.

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