الرياض: حافظ طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، على تصنيفه الريادي إقليمياً في قطاع الطيران الاقتصادي لعام 2025، بعد أن تم اختياره كأفضل طيران اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط للمرة الثامنة على التوالي وضمن أفضل عشر شركات طيران اقتصادي في العالم، وفق تصنيف مؤسسة سكاي تراكس العالمية، التي تعد المرجع الأهم عالمياً لقياس أداء شركات الطيران.

وتوج طيران ناس بالمركز العالمي خلال حفل سكاي تراكس السنوي، الذي أُقيم في معرض باريس الدولي للطيران، بحضور قادة وخبراء قطاع الطيران في العالم.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على ريادة طيران ناس المستمرة في قطاع الطيران الاقتصادي على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والسياحة. كما يعكس التزام الشركة الدائم بالتميز، مع تحقيق التوازن بين النمو والربحية، وفقاً لخطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

وتعليقاً على هذا التقدير العالمي، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا: "نعتز بتصدر طيران ناس للطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الثامنة على التوالي، وتصنيفنا ضمن أفضل عشر شركات طيران اقتصادي في العالم، وهو إنجاز يعكس ريادة المملكة في قطاع الطيران، ويؤكد التزامنا بتقديم تجربة سفر مميزة وفريدة لضيوفنا الكرام.”

وأضاف المهنا: "هذا التتويج هو ثمرة لجهود فريق عملنا وتفانيهم، والدعم الكبير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، وهو يعزز طموحاتنا في مواصلة التوسع تحت شعار ’نربط العالم بالمملكة‘،

ويجري تنصيف سكاي تراكس العالمية سنوياً عبر تصويت شامل يشارك فيه ملايين المسافرين من شتى أنحاء العالم، ضمن استطلاعات دقيقة تُجريها المنظمة لقياس رضا العملاء عن تجربة السفر وجودة الخدمات المقدمة. ويمنح هذا الأسلوب في التقييم الجوائز مصداقية عالية، ما يجعلها الأرفع مكانة والأكثر تأثيراً في صناعة الطيران عالمياً.

ويشغّل طيران ناس 139 خطًا جويًا إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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