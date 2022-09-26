إجمالي رأس المال المخصص للسفن الخمس يبلغ 463 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة إنفيكتوس للاستثمار لإطلاق خدمة عالمية جديدة لشحن بضائع الصب الجافة.

وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية بشراء سفن عبر منشأة ذات أغراض خاصة (SPV)، مملوكة من قبل سفين فيدرز بحصة 85% وإنفيكتوس للاستثمار بحصة 15%.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركتان بتأسيس مشروع مشترك لتشغيل هذه الخدمة، حيث تتوزع ملكية هذا المشروع المشترك بين سفين فيدرز بحصة تبلغ 51%، وشركة إنفيكتوس للاستثمار بحصة تبلغ 49%.

ومن المقرر أن يقوم الجانبان مبدئياً بتخصيص مبلغ 463 مليون درهم (126 مليون دولار أمريكي) للاستثمار في السفن. ومن المتوقع أن يتم خلال فترة ستة أشهر توظيف خمس سفن من أحجام مختلفة لأغراض تقديم الخدمة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 2022، مع وجود خطط نمو مستقبلية لضم سفن إضافية.

وستعمل الشركة الجديدة بصفتها ناقلاً في إطار أعمال تجارة بضائع الصب الجافة لشركة إنفيكتوس التي تشحن حالياً أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع سنوياً تشمل بشكل رئيسي القمح والحبوب. وسيتم تخصيص معظم الطاقة الاستيعابية للسفن بهدف دعم هذه العمليات.

وبالإضافة إلى ذلك سيقدم المشروع المشترك خدمات الشحن التجاري لبضائع الصب إلى متعاملين آخرين على الصعيد العالمي، حيث ستركز أعمالها مبدئياً على ممرات النقل البحري عبر البحر الأحمر والمحيط الهادئ، وشبه القارة الهندية، إلى جانب خط الشحن البحري في منطقة البحر الأسود، وتتمتع الشركة أيضاً بقدرات مميزة تتيح لها توفير خدمات الشحن البحري إلى أي مكان بالعالم ضمن حدود الملاحة الدولية.

وبموجب اتفاقية المشروع المشترك، ستقوم إنفيكتوس للاستثمار بالتشغيل التجاري للسفن، ومن المتوقع أن يسهم حجم الأعمال التجارية الكبير لشركة "إنفيكتوس" في توليد عائدات ملموسة على الاستثمار.

واستطاعت شركة إنفيكتوس، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ شهر يونيو الماضي تحت الرمز (INVICTUS)، توظيف مواطن القوة والكفاءة الرئيسية التي تتمتع بها في عمليات تجارة القمح لتنويع عملياتها والتوسع في تجارة أنواع أخرى من الحبوب والقطن والفول السوداني واللحوم والسلع الأخرى والمنتجات المصنعة.

وبدورها حققت سفين فيدرز التي تم تأسيسها في عام 2020 نمواً لافتاً في أسطولها خلال العامين الماضيين، تمكنت من خلاله من توظيف سفن جديدة بأحجام وطاقات استيعابية متنوعة، مخصصة لشحن بضائع الصب والحاويات، ما ساهم في تعزيز قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 23,400 حاوية نمطية.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار في مشاريع جديدة تحفز التنويع الاقتصادي وتدعم تعافي التجارة الدولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال: "تحظى هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة بالنسبة لمجموعة موانئ أبوظبي إذ تتماشى مع سعينا لتوسيع وتنويع خدمات الشحن العالمي لبضائع الصب الجافة بما يلبي احتياجات متعاملينا ويدعم الأمن الغذائي في المنطقة وحول العالم. إن المواءمة بين خبرات سفين فيدرز الواسعة وشبكة المصادر المتنوعة لدى إنفيكتوس يساعد في ترسيخ الشركة الجديدة كلاعب بارز يتمتع بحضور في جميع أنحاء العالم ويمتلك أسطولاً متطوراً".

من جانبه، قال أمير عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: "حققت إنفيكتوس تطوراً متسارعاً منذ انطلاقتها لتصبح اليوم مشغلة عمليات تتمتع بحضور في عدد من القارات تدعم تجارة مجموعة واسعة من السلع، والأغذية الزراعية، والمنتجات الجاهزة".

وأضاف: "تؤكد هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا بالاستثمار في مشاريع تعزز من التناغم في العمليات، وتضيف القيمة إلى أعمالنا التجارية الآخذة بالتوسع، وتسهم في بناء شراكات استراتيجية راسخة. كما تتوافق الاتفاقية مع تركيزنا على الاستثمار في الأصول الثابتة بهدف تنمية قدراتنا اللوجستية، الأمر الذي يساعد في تحسين كفاءة عملياتنا ودعم جهودنا كشركاء في هذا المشروع المشترك، ويمكننا من تحقيق النمو كشركة شحن عالمي جديدة".

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سناء معضاد

مدير إدارة الاتصال المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي

+971 50 625 0890

Sana.maadad@adports.ae

أو

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

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marc.hammoud@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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نبذة عن "إنفيكتوس"

بدأت إنفيكتوس، من خلال شركتها التابعة إنفيكتوس تريدينغ م.م.ح التي تأسست في عام 2014، تجارة القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تركيزها على الأمن الغذائي باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية، استفادت الشركة من حجمها الأساسي للتنويع في الحبوب التكميلية، فضلا عن السمسم والقطن والفول السوداني والزيوت النباتية واللحوم والأعلاف، ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى والسلع تامة الصنع. وبفضل شبكة المصادر المتنوعة، تمكنت إنفيكتوس من توسيع استراتيجيتها للمصادر في المنبع بما في ذلك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة عبر مناطق جغرافية متنوعة، والآن تقدم كل من السلع الأساسية والسلع النهائية للعملاء على مستوى العالم، مع التركيز على جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://invictusinvestment.ae

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

داود عبداللطيف

daoud.latif@dalgroup.com

+971 54 997 0142

أو

عمير خان

omer.khan@dalgroup.ae

+971 50 584 4250