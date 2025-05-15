الإمارات العربية المتحدة، 15 مايو 2025:

وقّعت "سفن إكس" (7X)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "زيلوستك"

«ZELOS TECHNOLOGY PTE. LTD.» لتقديم خدمات لوجستية حضرية تعتمد على المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، في خطوة نوعية تُسهم في إعادة رسم ملامح قطاع التوصيل في المنطقة عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.

تُمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول محورية نحو بناء منظومة لوجستية مستقبلية مستدامة وذكية، تنسجم مع التوجهات الوطنية الطموحة في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والحياد المناخي، لا سيما «أجندة الإمارات الخضراء 2030»، بما يعزز مكانة الدولة كمنصة عالمية للابتكار في حلول النقل المتقدمة.

ووقع على الاتفاقية طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسفن إكس، وكونغ تشي، الرئيس التنفيذي لشركة زيلوستك، في مقر "زيلوستك" في الصين بحضور ممثلين من "سفن إكس" و"إي أم أكس" و"زيلوستك". كما قام وفد "سفن إكس" و"إي أم أكس" بزيارة خط الإنتاج الخاص بشركة "زيلوستك"، للاطلاع عن كثب على عمليات التصنيع وتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة التي تعتمدها الشركة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء كيان مشترك يجمع بين الخبرات العميقة والشبكة الواسعة والبنية التحتية التشغيلية التي توفرها "سفن إكس" من خلال ذراعها اللوجستي "إي أم أكس"، وبين القدرات التقنية المتقدمة لشركة "زيلوستك" في تطوير الأنظمة الذاتية ودمج البرمجيات مع الهياكل التقنية للمركبات. وستركز المرحلة الأولى من المشروع على دعم عمليات التوصيل التابعة لشركة "إي أم أكس" داخل الدولة، على أن يتم لاحقاً توسيع نطاق الخدمات لتشمل شركات أخرى في السوق المحلي.

ومع التوسع التدريجي للشركة الجديدة نحو مرحلة التطبيق التجاري الشامل وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية، سيتم تأسيس المقر الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطة لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. ويهدف المشروع إلى بناء نموذج متكامل لمنظومة لوجستية ذاتية القيادة تدعم توجهات المدن الذكية وتعزز من كفاءة واستدامة شبكات النقل الحضري.

وصرّح طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ"سفن إكس": "تُجسّد هذه الشراكة مرحلة هامّة في مسيرتنا لإعادة تعريف مستقبل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، حيث سنتمكّن من خلال تعاوننا مع "زيلوستك"، من تسريع بناء منظومة توصيل ذاتية القيادة وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات التنقل الذكي، والاستدامة، والابتكار التكنولوجي. ويعكس هذا المشروع التزامنا بدعم الرؤى الوطنية، وفي مقدمتها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، عبر تطوير حلول رائدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع ."

ومن جهته، قال كونغ تشي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيلوستك": "يمثل تعاوننا مع "سفن إكس" امتداداً لرؤيتنا التوسعية الدولية، ونحن على يقين بأن دمج قدراتنا التقنية مع الخبرات الإقليمية لشريكنا الاستراتيجي سيمكننا من تصميم حل متكامل للتوصيل الذاتي يلائم احتياجات السوق في الشرق الأوسط. كما نعتبر هذه الشراكة خطوة محورية ستُسهم في تسريع التحول نحو أنظمة نقل أكثر ذكاءً واستدامة في المنطقة ."

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث تبنّي تقنيات القيادة الذاتية على نطاق واسع ضمن القطاع اللوجستي، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز ريادي للابتكار في الحلول الذكية للتوصيل. وتطمح الجهتان إلى أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق لأعمال أوسع تُسهم في تسريع وتيرة الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية الذاتية والتوصيل الذكي في المنطقة.

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