دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والتي تدير محفظة متنوعة تشمل "إي أم أكس" و"بريد الإمارات"، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "أمازون الإمارات"، تهدف إلى إرساء معايير جديدة لخدمات التوصيل داخل المدن، وذلك من خلال توظيف شبكة "المتاجر المظلمة" (Dark Stores) التابعة لشركة "إي أم أكس"، واستخدامها كمراكز تنفيذ محلية لتلبية الاحتياجات اللوجستية.

وستتيح هذه الشراكة لأمازون الاستفادة من مواقع المتاجر المظلمة لشركة إي أم أكس والمنتشرة ضمن النطاقات السكنية في الدولة، لتخزين المنتجات الأساسية والشائعة الاستخدام، وبالتالي تعزيز كفاءة التوصيل في الميل الأخير، وتقليص الحاجة لاستخدام الطرق الرئيسية المزدحمة، مما سيساهم بتخفيف الضغط على البنية التحتية للنقل ويعزز الانسيابية المرورية.

وتعكس هذه المبادرة نموذجًا متقدمًا في تكامل سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، يهدف إلى تطوير بنية تحتية حضرية ذكية ترتكز على توصيل المنتجات الأكثر طلبًا بالقرب من أماكن تواجد المتعاملين، بما يسهم في تسريع التسليم، وتقليل أوقات الانتظار، والتخفيف من الازدحام المروري، إلى جانب تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات النقل. ويُعدّ هذا النموذج امتدادًا عمليًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتخطيط عمراني مستدام، وخدمات متقدمة تعزز جودة الحياة في المدن.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: "نؤمن في سفن إكس بقوة التكامل بين التكنولوجيا والابتكار في بناء منظومة ديناميكية تدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي للدولة. ومن خلال هذه الشراكة مع أمازون، كلنا ثقة أنّه بتوظيف شبكتنا الواسعة من خلال شركاتنا التابعة وفروعنا التشغيلية سنتمكن معًا من تقديم حلول توصيل أكثر ذكاءً وسرعة، تتجاوز المفهوم التقليدي للتشغيل، مما سيحدث نقلة نوعية في مشهد التجارة والخدمات اللوجستية ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على الساحة العالمية".

ومن جانبه، صرّح رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "تربطنا بسفن إكس شراكة طويلة الأمد منذ انطلاق أعمالنا في الإمارات، ويُجسد هذا التعاون روح الابتكار المشتركة بيننا. وتؤكد هذه الشراكة أهمية تكامل القطاعات المختلفة في تطوير حلول لوجستية ذكية تدعم كفاءة التجارة الإلكترونية وتتماشى مع أهداف الدولة في مجالات البنية التحتية والنقل والاستدامة. نحن نولي أهمية كبيرة للتخطيط الحضري المتكامل، ونحرص على أن يواكب نموّنا الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ونحن فخورون بالتعاون مع ‘سفن أكس’ في دعم الاقتصاد الرقمي وتلبية تطلعات العملاء على مستوى الدولة".

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد من المتعاملين على توصيل الاحتياجات اليومية بشكل سريع، مثل المواد الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، والإلكترونيات، مما يعكس تحولًا جوهريًا في كيفية توظيف البنية التحتية لتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات بسرعة وكفاءة.

ويمثل هذا التعاون خطوة متقدمة ضمن جهود سفن أكس وأمازون الإمارات المشتركة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي في مجال الخدمات اللوجستية الذكية والمستدامة. ومع تطور هذه الشراكة، سيواصل الطرفان دراسة أفضل السبل لتوسيع نموذج التوصيل داخل المدن وتطويره، بما يخدم راحة المتعاملين، ويرفع كفاءة العمليات، ويدعم مسار التحول الرقمي طويل الأمد.

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