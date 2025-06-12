أعلنت شركة سراج القابضة ذ.م.م، وهي شركة تعمل في مجال الاستثمار الخاص يترأس مجلس إدارتها السيد/ أحمد خلف العتيبة، عن شراكتها مع شركة إيه دبليو آر لويد ليمتد، المتخصصة في مجال الاستشارات الاستراتيجية بقيادة السيد/ ألكسندر جيمس وود، بهدف تقديم خدمات استشارية للعملاء في كل من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك من خلال مشروع مشترك جديد يحمل اسم "إيه دبليو آر لويد جلف بارتنرز"، والذي سيقع مقره الرئيسي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل شركة إيه دبليو آر لويد في مجالات الاستشارات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ والخدمات الاستشارية للمشاريع، وقد صنفتها صحيفة "فايننشال تايمز" العام الماضي ضمن أسرع شركات الاستشارات نموًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث احتلت المرتبة التاسعة ضمن هذا التصنيف. وتتمتع الشركة بسجلٍ يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم الاستشارات لصالح المؤسسات الكبرى والشركات العائلية والجهات الحكومية، وينصب تركيزها الأساسي على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا. وقد كان السفير أودايا إندراتنا، الدبلوماسي والمستشار السريلانكي البارز، من الشخصيات المحورية في تأسيس المشروع الجديد، وسينضم إلى مجمعة المؤسسين بصفته مساهمًا وعضوًا في مجلس الإدارة.

ستقدّم شركة إيه دبليو آر لويد جلف بارتنرز مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية المتخصصة التي تُقدَّم حاليًا من جانب إيه دبليو آر لويد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشمل خدمات الاستشارات الاستراتيجية مجالات مثل تعظيم قيمة المساهمين واستراتيجيات دخول الأسواق الجديدة وإعادة الهيكلة وأفضل الممارسات المتبعة في علاقات المستثمرين والتحول نحو الاستدامة والمرونة في مواجهة الأزمات. أما في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، فتشمل الخدمات إجراءات العناية الواجبة، والاستشارات الاستثمارية المتعلقة بصفقات الشراء وصفقات بيع الأسهم وحقوق الملكية.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد/ أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة سراج القابضة، وأحد أفراد عائلة العتيبة المعروفة، قائلاً: "يسعدنا التوسع نحو مجال الاستشارات الاستراتيجية بالشراكة مع شركة إيه دبليو آر لويد التي أثبتت الشركة قدرتها على تحدي هيمنة مؤسسات الاستشارات التقليدية والمصارف الاستثمارية الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسنعمل الآن مع الشركة على تقديم خدمات استشارية عالية القيمة لصالح الشركات الكبرى والجهات الحكومية في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا".

أضاف السيد/ محمد روسان فيروز، الرئيس التنفيذي لمجموعة سراج القابضة وعضو مجلس الإدارة القادم في شركة إيه دبليو آر جلف بارتنرز: "نجحت سراج القابضة في ترسيخ مكانة قوية ضمن قطاعي الخدمات المالية الإسلامية غير المصرفية و(التأمين) التكافلي في دولة الإمارات، من خلال شركتي المجموعة: سراج للتمويل ش.م.خ وياس للتكافل ش.م.ع، واللتين تخضعان للتنظيم من جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. واستنادًا إلى هذه القاعدة الراسخة، تتجه المجموعة اليوم إلى التوسع في خدمات الاستشارات الاستراتيجية واستشارات الدمج والاستحواذ، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك عبر شراكتها مع شركة إيه دبليو آر لويد".

ردّ ألكسندر وود، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إيه دبليو آر لويد قائلًا: "يشرفنا كثيرًا أن نتعاون مع مجموعة العتيبة وسعادة السفير أودايا في هذه المنطقة. ففي السنوات الأخيرة، تولّينا تنفيذ مهام خلال فترة الجائحة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والعراق، وذلك ضمن مشاريع إنشائية كبرى في قطاع الطاقة، كما عملنا مع عدد من كبرى المجموعات الإقليمية العاملة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، وذلك فيما يخص استراتيجياتها الخاصة بالاندماج والاستحواذ داخل قارة آسيا. ونتطلّع الآن إلى ترسيخ حضورنا في هذه المنطقة وتعزيزه على نطاق أوسع".

نبذة عن شركة سراج القابضة

تأسست شركة سِراج القابضة، وهي شركة استثمارية خاصة، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، على يد السيّد/ أحمد خلف العتيبة. وتعمل الشركة بصفتها شركة قابضة، وتُعد شريكًا مفضلًا للمؤسسات الاستثمارية، والحكومات، والشركات متعددة الجنسيات. تركّز سِراج القابضة على مجموعة من القطاعات الحيوية والتي تشمل الخدمات المالية والتأمين التكافلي والتكنولوجيا والضيافة والطاقة والعقارات والاتصالات والاستثمارات. وتتمثل رسالة الشركة في الإسهام نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تأسيس كيانات تجارية ريادية تقود السوق. www.sirajholding.ae

نبذة عن شركة إيه دبليو آر لويد

تأسست شركة إيه دبليو آر لويد في باريس عام 2000 بواسطة مجموعة من المصرفيين الاستثماريين السابقين في بنك "باريباس"، وأُعيد تأسيسها لاحقًا في هونغ كونغ عام 2002. تمتلك الشركة مكاتب وفرق عمل في كلٍ من تايلاند وإندونيسيا وفيتنام والهند. وعلى مدار سنوات عملها، قدّمت الشركة خدماتها الاستشارية لصالح كبرى الشركات العالمية، من بينها شيفرون وأرامكو السعودية ومصدر ورينيسانس وإس كي وهيونداي وسوجيتز وتويوتا تسوشو وبي تي تي وبتروناس وبتروفيتنام وبانبو وجلف إنرجي والهيئة السويدية للفضاء وتاتا ستيل. كما شملت قائمة عملائها في القطاع العام مؤسسات بارزة مثل بنك التنمية الآسيوي، والأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا التايلاندية. www.awrlloyd.com

نبذة عن السفير أودايا إندراتنا

أنهى السفير أودايا مؤخرًا فترة عمله بصفته سفيرًا لجمهورية سريلانكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق. وقبل تولّيه منصبه الدبلوماسي، حظي بمسيرة مهنية طويلة ومرموقة في مناصب الإدارة العليا، (ومن أبرزها عمله لدى مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وهي مجموعة شركات دولية تتخذ من الرياض مقرًا لها)، كما اضطلع بدورٍ استشاريّ رفيع في القطاع الحكومي، قدّم من خلاله خدمات استشارية لحكومتي أبوظبي ودبي. نال السفير أودايا العديد من الجوائز والتكريمات الرفيعة، من أبرزها: جائزة فخر الإمارات لعام 2024 (دبي، الإمارات العربية المتحدة)، وجائزة الأيقونة لعام 2023 (دالاس، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية)، وجائزة الزميل المثالي لعام 2023 (لندن، المملكة المتحدة)، وجائزة الريادة مدى الحياة في مجال الأعمال العائلية لعام 2021 (موناكو).

-انتهى-

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