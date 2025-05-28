جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت سدكو القابضة، إحدى أبرز الشركات الاستثمارية السعودية، وشركة بقشان للاستثمار، الذراع الاستثماري لمكتب عائلة بقشان، عن استكمال عملية بيع شركة " المزارع العربية"، الاسم الرائد في صناعة الدواجن والبيض في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مجموعة مزارع العين التي تم تأسيسها حديثًا، مما يمثل علامة استراتيجية فارقة في قطاعي إنتاج الغذاء والأنشطة الزراعية في المنطقة.

تأسست شركة "المزارع العربية " في عام 1978 من خلال استثمار مشترك بين بقشان للاستثمار وسدكو القابضة، ونمت لتصبح علامة تجارية إقليمية موثوقة، تقدم منتجات دواجن عالية الجودة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتبر شركة "المزارع العربية" هي المنتج الأول والوحيد في الإمارات للبيض المبستر، والسبّاقة في إنتاج بيض المائدة المدعّم غذائيًا بالسعودية.

وتُعد بقشان للاستثمار بمثابة الذراع الاستثماري لمكتب عائلة بقشان، حيث تدير محفظة عالمية من الاستثمارات تشمل قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والعقارات، والسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا. يمثل بيع شركة المزارع العربية خطوة استراتيجية لإعادة توازن محفظة بقشان للاستثمار، وتحسين أصولها بما يتوافق مع نهجها الاستثماري. فمن خلال هذا التخارج، تسعى الشركة إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات واعدة عالية النمو، تتماشى مع رؤيتها طويلة المدى وأهداف رؤية السعودية 2030. كما يعزز هذا القرار التزام الشركة بدعم المرونة الإقليمية وابتكارات القطاع الخاص.

فيما تعد شركة سدكو القابضة من بين الشركات الاستثمارية السعودية الرائدة، والتي تركز على ابتكار قيمة مستدامة وطويلة الأجل في القطاعات الاستراتيجية. ويمثل بيع شركة المزارع العربية خطوة استراتيجية لتخارج سدكو القابضة من قطاع الخدمات الزراعية، وذلك في إطار سعيها للتركيز على قطاعاتها الأساسية، وتعزيز دورها كمستثمر يسهم في خلق القيمة، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وبهذا تصبح شركة المزارع العربية مملوكة لـ مجموعة "مزارع العين"، التي تجمع خمس علامات تجارية إماراتية موثوقة، هي: مزارع العين، مرموم للألبان، ودواجن العجبان، ومزارع الجزيرة للدواجن، والمزارع العربية. وقد تم إطلاق المجموعة رسميًا في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" بهدف زيادة حصتها السوقية في قطاعي الألبان والدواجن بدولة الإمارات.

بهذه المناسبة صرّح عويس باتني، المدير المالي لشركة بقشان للاستثمار، قائلاً: "كانت المزارع العربية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا طويلة المدى للاستثمار في القطاعات التي تدعم المرونة الإقليمية. فخورون بإرثها وواثقون من أنها ستواصل الازدهار تحت مظلة مجموعة مزارع العين كشركة إقليمية رائدة في إنتاج الغذاء".

بدوره، قال أسامة باناجه، رئيس إدارة الاستثمارات المحلية في سدكو القابضة: "تُعد هذه الصفقة امتداداً طبيعيًا لشركة قمنا بتنميتها لعقود. حيث أصبحت المزارع العربية الآن في وضع يسمح لها بتوسيع تأثيرها وابتكارها ضمن مجموعة مزارع العين، بما يتماشى مع التزامنا بتمكين النمو الاقتصادي المستدام."

يُشار إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية الموحدة تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، كما تعزز دور رأس المال السعودي في بناء منظومة غذائية إقليمية أكثر تكاملاً وابتكاراً ومكتفية ذاتياً.

تم تقديم المشورة لشركة شركة المزارع العربية في هذه الصفقة من قبل EY Corporate Finance LLC بصفتها المستشار المالي، وEY Law LLP بصفتها المستشار القانوني.