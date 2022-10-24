وزارة التعليم تعتمد إطلاق برنامج ريالي للوعي المالي والإدخار في جميع المؤسسات التعليمية

برنامج "ريالي" يهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي للأجيال وتمكينهم في الوصول إلى مستقبل مالي أكثر إشراقاً

منافسة ريالي للوعي المالي تقدم للطلاب الفائزين جوائز نقدية من "سدكو القابضة" بقيمة 500,000 ريال سعودي

جدة: أصدرت وزارة التعليم تعميماً لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وبرامج التربية الخاصة والمدارس السعودية بالخارج؛ باعتماد الإطار التنفيذي لاستدامة برنامج الوعي المالي والإدخار "ريالي" بالتعاون مع "سدكو القابضة" وتطبيقه في المدارس خلال هذا العام 2022.

ويأتي التعميم امتداد لموافقة معالي وزير التعليم على تنفيذ البرنامج واستدامته في المجتمع التعليمي، بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة، وتعزيز ثقافة الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للتعليم ورؤية المملكة 2030، التي أكدت على تبني مشروعات ومبادرات لتعزيز مهارات الوعي المالي والادخار.

وأكد تعميم معالي مساعد وزير التعليم على تفعيل البرنامج في جميع المدارس والاستفادة القصوى منه، بهدف نشر الوعي المالي والإدخار لجميع طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية.

وتقدم الأنشطة التثقيفية والورش التدريبية الخاصة بالبرنامج بمختلف فئاتها في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المملكة، حيث ستُقدم دورة "أشبال ريالي" في المدارس الابتدائية؛ ودورة "أجيال ريالي" في المدارس المتوسطة؛ ودورة "شباب ريالي" في المدارس الثانوية. كما ستُقدَّم ورش تدريبية وتعريفية للبرنامج على مرحلتين؛ تُغطي المرحلة الأولى الفصل الدراسي الأول، وتركز على الوعي المالي، حيث ستُتاح للطلاب فرصة المشاركة في ورش العمل والدروس من أجل تعلّم أساسيات الوعي المالي والتأكد من إجتياز الطلاب للأسئلة المتعلقة بالبرنامج التعليمي التثقيفي للوعي المالي والإدخار، كشرط للانتقال للمرحلة التالية.

أما المرحلة الثانية من البرنامج، فستغطي الفصل الدراسي الثاني، وتركز على منافسة (تحديات) ريالي، وهي مرحلة المنافسة لمشروع التخطيط المالي والإدخار والتي تهدف لتعزيز ثقافة الوعي والتخطيط المالي والإدخار واختبار ما اكتسبه الطلاب والطالبات من معارف مالية بعد استكمالهم لدورات البرنامج. كما تُتيح منافسة ريالي للطلاب الناجحين فرصةً مميزةً لكسب جوائز مالية، يصل مجموعها إلى 500,000 ريال سعودي، مُقدمةّ من برنامج ريالي للوعي المالي، وتوزع على الفائزين في المنافسة في نهاية العام الدراسي الحالي.

وتضمن التعميم تفعيلاً لليوم العالمي للادخار، والأسبوع العالمي للمال في جميع المدارس، والعمل على ترشيح منسق أو منسقة للبرنامج في الإدارات التعليمية، والتعميم على المدارس لترشيح سفير أو سفيرة البرنامج في كل مدرسة ودعوتهم لحضور الورشة التعريفية التثقيفية.

ويُعدّ البرنامج واحداً من أهم البرامج التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة في عام 2012 ضمن مبادراتها الاجتماعية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المالي وتزويد أفراد المجتمع السعودي، خصوصاً فئتي الأشبال والشباب، بالأساسيات والأدوات المالية اللازمة، إضافةً إلى تطوير مهاراتهم المالية لتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية من أجل حياة أفضل. كما يطمح "ريالي" إلى الاستمرار في توسيع نطاق انتشاره للوصول إلى 3 ملايين مستفيد بنهاية 2024، والتأثير بشكل إيجابي على أفراد المجتمع، والمساعدة في تمكين جيل الشباب في المملكة من اتخاذ القرارات التي تضعهم على المسار الصحيح نحو تحقيق المرونة والاستقلال المالي.

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