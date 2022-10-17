الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ستيلا ستيس، الشركة الرائدة ذات الرؤية الفريدة في قطاع العقارات السكنية العالمي والتي تعمل من خلال نموذج أعمال مبتكر لتوفير الوحدات السكنية المزوّدة بأحدث الامكانيات التقنية، عن دخولها السوق المصرية من خلال تدشين موقع راقٍ جديد في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك عبر اتفاق مع شركة تعمير.

ووقع الاتفاق كل من السيد محمد الغصين، رئيس مجلس إدارة ستيلا ستيس، والسيد سعد الوزان رئيس مجلس إدارة تعمير، وذلك في حفل توقيع أقيم يوم 27 سبتمبر 2022 إيذانًا بانطلاق التعاون بين الشركتين بهدف بناء المجتمعات الحيوية، مما يخلق تجربة معيشية متجددة تكتب فيها القصص وتروى فيها أجمل جوانب الحياة. ومن خلال الاتفاقية، تتطلع ستيلا ستيس إلى إدخال تجربة فريدة متقدمة في مشهد العقارات السكنية بمصر بالتعاون مع تعمير، والتي تعدّ واحدة من أعرق الشركات للعقارات السكنية في مصر والتي تعمل على تعزيز وتطوير سوق الإسكان بالدولة منذ عام 1954.

تتميز الوجهة المرتقبة AZ Homes التي تديرها ستيلا ستيس بموقعها الاستراتيجي بمنطقة حيوية في قلب مدينة القاهرة الجديدة على مسافة 15 دقيقة من مطار القاهرة الدولي وعشر دقائق من وسط القطامية وعلى مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من الجامعة الأمريكية في القاهرة. وانسجامًا مع النهج العصري الذي تتبعه ستيلا ستيس، يوفر المشروع الشقق السكنية الذكية ومساحة مشتركة للعمل وعددًا من المرافق الترفيهية والتجارية العصرية. ويتسم المشروع بخصائص فريدة تشجّع أسلوب الحياة المجتمعي، بينما يتميز التصميم بالمطابخ المفتوحة الواسعة والصالات الأنيقة والشرفات الخارجية إلى جانب وجود بركة سباحة وأجهزة رياضية في الهواء الطلق وصالة سينما ومساحات مشتركة للعمل. وبهذا تكون منازل AZ من ستيلا ستيس خيارًا مثاليًا للاستفادة من أفضل المرافق التي تناسب مختلف أنماط الحياة ويمكن للسكان الاستفادة منها بسهولة.

وسيكون بوسع السكان والضيوف استخدام تطبيق ستيلا ستيس لمساعدتهم في كافة جوانب رحلتهم، بدءًا من العثور على أماكن الإقامة وحجزها وإدارتها وتسجيل الوصول والتحكم بأنظمة المنزل الذكية وحتى طلب مجموعة واسعة من خدمات الضيوف. كما تتسم خيارات الدفع بالمرونة وإمكانية إجرائها بوسائل متعددة كبطاقات الائتمان والخصم أو الدفع بالعملات الرقمية.

وتتطلع ستيلا ستيس للاستفادة من خبراتها الواسعة لتصبح العلامة المفضّلة للضيافة في العالم، وقد حققت بالفعل نموًا عالميًا ملموسًا منذ انطلاقها قبل ثلاث سنوات لتعمل الآن في خمسة أسواق هي الإمارات والسعودية وتركيا والبحرين وكندا حيث تدير أكثر من 1,000 وحدة سكنية. وتمثل انطلاقتها في مصر شهادة أكيدة على استمرار نموها المبهر بالمنطقة والعالم.

تستخدم الشركة الخوارزميات الخاصة بها لتحديد وتقييم واختيار العقارات التي تشهد الإقبال الأكبر بناء على الموقع والتوقعات المالية والتوجهات السائدة عالميًا. ويأتي إطلاق وجهتها الجديدة في مصر ترسيخًا لخطط ستيلا ستيس لمواصلة التوسع في عملياتها التشغيلية ودخول الأسواق الجديدة ومواكبة الطلب المتزايد من جانب المسافرين العصريين والمسافرين لغايات العمل، والذين يتطلعون إلى عيش مفهومها الفريد الذي مكّنها من تحقيق التقدم المستمر.

في تعليقه على الأمر قال السيد محمد الغصين، رئيس مجلس إدارة ستيلا ستيس: "نتشرف بدخولنا إلى السوق المصرية حيث نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا نحو مستقبل العيش والإقامة بشكل ينسجم تمامًا مع رؤية تعمير الرامية إلى تطوير المجتمعات الحيوية التي توفر كل ما يحتاجه السكان والمسافرون في عالمنا المعاصر."

ومن جانبه قال السيد سعد الوزان رئيس مجلس إدارة تعمير: "يسعدنا الإعلان عن اتفاقنا مع ستيلا ستيس في مصر، والذي سيساهم في دعم قطاع العقارات السكنية وقطاع الضيافة فيما نواصل ترسيخ ثقافتنا وإرثنا ونتطلع إلى مستقبل زاهر من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية التي ستعزّز تجربة المسافرين والسكان العصريين وكل من يسعى إلى الارتقاء بتجربة الإقامة."

وانطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى إرساء تغيير فعلي في المشهد العقاري، تواصل ستيلا ستيس بناء الشراكات الاستراتيجية لتوفير تجربة معيشية متجددة، وتخطط لاستمرار التوسع في أسواق مختلفة عام 2023.

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نبذة عن ستيلا ستيس

تعدّ ستيلا ستيس شركة ناشئة تقوم على التقنيات المتقدمة للقطاع العقاري وتعمل انطلاقًا من رؤية تهدف إلى ابتكار مستقبل العيش بحيث يمكن للناس الوصول إلى مدينة ما ليعيشوا حياتهم فيها ويتمكنوا من العمل والمغامرة وخوض التجارب الثقافية مع أشخاص يمتلكون العقلية والتطلعات ذاتها. وتسعى الشركة لإعادة صياغة التجارب المعيشية عالميًا من خلال مجموعة من الوحدات السكنية التي تستخدم فيها التقنيات المتطورة لتمنح السكان والضيوف أسلوب حياة مجتمعي فريد ترافقه أحدث المرافق العصرية كمساحات العمل المشتركة والخيارات المرنة للعيش والعمل والسفر إلى أي مكان.

تأسست ستيلا ستيس عام 2019 وهي متواجدة وتتوسع في كبرى مدن الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تستخدم تقنياتها الخاصة التي تمكّنها من تحقيق مستويات لا تضاهى من الكفاءة وتنمية جانب العرض في القطاع العقاري وتطوير التصميم الداخلي والأسعار والجوانب الاقتصادية والحجوزات وخدمات الضيوف وإدارة المرافق.

وحصلت الشركة عام 2021 على جائزة ستيڤي "الشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا خلال العام" و "الإنجاز المبتكر في المبيعات" عن فئتي التكنولوجيا واستراتيجية تحقيق الإيرادات.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الرابط: www. stellastays.com

نبذة عن شركة تعمير

منذ انشاء الشركة عام 1945 وتفتخر "تعمير" باالالتزام والمصداقية ووالوفاء بالوعود تجاة عملائها وذلك لاحداث تاثير ملموس في حياة الناس مع مواصلة التطوير الدائم والمستمرمن اجل تقديم مجتمعات تناسب الحياة اليومية وتعززها، وتهدف تعمير ايضا الي خلق مجتمعات متنوعة لتناسب جميع الفئات والاذاوق لتقدم تجربة فريدة تشجع الناس على التعايش في مجتمعات تنبض بالحياة الصحية والمتوازنة لفئات مختلفة مثل العائلات والشباب والمسثمرين وايضا الشركات الناشئة، عن طريق استخدام احدث الاساليب التكنولوجية التى تتوافق مع عالمنا اليوم.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الرابط: www.tameer.com.eg