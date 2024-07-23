ستيلانتيس تجدد التزامها بالمساهمة في تنمية قطاع السيارات بالمغرب.

تلتزم ستيلانتيس بتقديم تجربة زبون موحدة ومعززة عبر ربوع المملكة طبقا لمعايير الجودة المعتمدة داخل المجموعة

دبى، الامارات العربية المتحدة: أعلنت ستيلانتيس إتمام عملية شراء شركة سوبريام ، التابعة لمجموعة المدى ، مشيرة إلى أن هذه العملية ستتم عبر مرحلتين: مراقبة فورية للشركة من قبل ستيلانتيس في مرحلة أولى، ثم استكمالها لشراء كامل أسهم رأسمال سوبريام في بداية 2025. وبذلك تصبح مجموعة ستيلانتيس المستورد والموزع الحصري بالمغرب لعلامات "بيجو" و"سيتروين" و"دي إس أوطوموبيل"، على غرار باقي علامات المجموعة (فيات، أبارث، جيب®، ألفا روميو)، وتسويقها عبر شبكتها للتوزيع.

وتفتح هذه العملية فصلا جديدا في مسلسل توطيد أنشطة ستيلانتيس بالمغرب، والذي انطلق سنة 2015 في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المغربية.

أصبح حضور ستيلانتيس المتنوع في المغرب يتجلى من خلال : توفرها على شبكة تجارية واسعة؛ إقامتها لأول مركز تقني إفريقي في الدار البيضاء (ATC) والذي تم تخصيصه لتطوير التكنولوجيات الرئيسية وحلول التنقل المستقبلية؛ إضافة إلى النمو المتواصل لمصنع ستيلانتيس في القنيطرة، الذي ستتم مضاعفة قدراته الإنتاجية لتبلغ 400.000 سيارة في أفق 2027.

بهذا الخصوص، أدلى سمير شرفان، مدير عمليات ستيلانتيس الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصريح قال فيه : « من خلال إبرام الصفقة، عززت ستيلانتيس التزامها بتنمية صناعة السيارات بالمغرب. واليوم، أصبح مصنعنا في القنيطرة يُعَدُّ من بين أفضل مواقع ستيلانتيس الصناعية، ويساهم بقوة وفعالية في تحقيق الطموحات الإقليمية للمجموعة الرامية إلى بلوغ طاقة إنتاجية تناهز1 مليون سيارة في السنة في أفق 2030، مع نسبة تحقيق نسبة اندماج محلية تفوق 90 % ».

وأضاف : « أما فيما يتعلق بأهدافنا التجارية، فنحن نطمح إلى تجاوز حصة 22 % في سوقنا الإقليمي مع حلول عام 2030، وذلك في انسجام تام مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط "الجرأة على التقدم 2030" (Dare Forward 2030) . فمن خلال تعزيز الاندماج العمودي لأنشطتنا في مجال الاستيراد والتوزيع، خصوصا في سوق يكتسي أهمية رئيسية بالنسبة لنا، نكون قد حققنا تقدما ملموسا في اتجاه تحقيق هذا الهدف ».

في إطار عملية شراء سوبريام، التزمت ستيلانتيس من جانب آخر باقتراح تجربة زبون موحدة ومعززة عبر ربوع المملكة.

وقال إيف بييرو دو غاشون، مدير عام ستيلانتيس المغرب، في تصريح بالمناسبة : « من خلال تتويج قدراتنا التجارية وتوطيد التآزرات بين مختلف مهننا، نلتزم بتقديم تجربة زبون موحدة مطابقة لمعايير الجودة الصارمة التي تعتمدها ستيلانتيس، والتي تتماشى مع مقاربتنا المرتكزة حول الزبون (Customer Centricity) ».

وأضاف : « زيادة على ذلك، سنوفر لزبنائنا إمكانية الولوج إلى خيارات واسعة من السيارات وسيستفيدون من حلول تنقل مبتكرة على الدوام. فنحن، أكثر من أي وقت مضى، نلتزم بتوفير تنقل أنظف، آمن ومتاح للجميع».

وختم تصريحه بالقول : « أود في النهاية أن أعبر عن خالص امتناني لشركة سوبريام وفريقها الإداري على أزيد من 90 سنة من الشراكة الاستثنائية التي تجمعنا. لقد تمكننا معا من اجتياز العديد من المراحل ورفعنا العديد من التحديات، مع بقائنا مخلصين لالتزامنا اتجاه التميز والابتكار. أشكر سوبريام على ثقتها وتعاونها المستمر ووفائها، التي كانت أساسية في تحقيق نجاحنا المشترك ».

على إثر اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد اليوم، تم تعيين سمير شرفان رئيسا لمجلس إدارة سوبريام. فيما

عين إيف بييرو دوغاشون مديرا عاما للشركة.

ستيلانتيس في المغرب

التشغيل :

5192 أجير، من بينهم :

مصنع القنيطرة : 3852 عامل المركز التقني الإفريقي بالدار البيضاء ATC : 922 مهندس



الشبكة التجارية :

59 موقع للبيع

العلامات التي يتم تسويقها : فيات، أبارث، جيب®، ألفا روميو، بيجو، سيتروين، دي إس أوتوموبيل أوبل.

السيارات المستعملة : Stellantis &You وSpoticar

الطاقة الإنتاجية (مصنع القنيطرة) :

200.000 سيارة في السنة

السيارات التي يتم إنتاجها : بيجو 208، سيتروين أمي، أوبل Rocks-e، فيات توبولينو

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتس N.V. (رمز NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) هي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات في العالم، وتهدف إلى توفير حرية التنقل النظيف والآمن والميسور للجميع. تشتهر بمحفظتها الفريدة من العلامات التجارية الأيقونية والمبتكرة، بما في ذلك أبارث، ألفا روميو، كرايسلر، سيتروين، دودج، دي إس أوتوموبيل، فيات، جيب®، لانشيا، مازيراتي، أوبل، بيجو، رام، فوكسهول، Free2move و Leasys. تقوم ستيلانتس بتنفيذ خطتها الاستراتيجية الجريئة "Dare Forward 2030"، التي تمهد الطريق لتحقيق الهدف الطموح بأن تصبح شركة تقنية للتنقل خالية من الكربون بحلول عام 2038، مع خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية.

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