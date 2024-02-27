ستطلق ذا فيرست جروب في إطار هذه الشراكة أولى عملياتها التشغيلية في جدة في المملكة العربية السعودية

بُعيد افتتاحه المقرّر في الربع الأول من العام 2024، سيوفر هذا المشروع أماكن إقامة على الواجهة البحرية مع شاطئ خاص ومرافق من الدرجة الأولى

يهدف هذا المشروع إلى إثراء تجربة المقيمين والتحول من مجرّد وجهة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع إلى وجهة جاذبة في أي يوم

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة، مؤخرًا بمساعدة شركة تطوير عقاري تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لأعمالها على اختيار مشغّل لأحدث مشاريعها قيد التطوير في جدة. ووقع الاختيار على مجموعة ذا فيرست جروب لتشغيل منتجع سيلفر ساندس بيتش الشاطئي المرتقب، الذي سيضم 107 غرف.

وباعتبارها المستشار الرئيسي في المشروع، أكملت شركة ستيرلينغ عملية البحث عن المشغّل المناسب واختياره باتباع المعايير الأساسية التي قدمتها شركة التطوير العقاري. وقامت في هذا الإطار بتقييم 27 مشغّلًا محتملًا على أساس فهمهم لسوق المملكة العربية السعودية، وخبرتهم في إدارة العقارات والمجتمع، وإلمامهم بمعايير التشغيل الحالية، ومستوى الخدمة التي يقدمونها، وقدرتهم على إدارة المشروع على المستوى الفني.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة تاتيانا فيلير، المديرة الإدارية لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة: "اسمحوا لي أوّلًا أن أعرب عن مدى حماسنا للتعاون مع ذا فيرست جروب على افتتاح مشروعنا الشاطئي المرتقب في جدة. وبُعيد افتتاحه في الربع الأوّل من 2024، سيوفّر هذا المشروع لضيوفنا منازل وأكواخًا وشققًا مخدومة قبالة الواجهة البحرية، إلى جانب مجموعة من المرافق المتنوعة التي تشمل شاطئًا خاصًا ومطاعم ومرافق لياقة بدنية ومنتجعات صحية. وفي ظل الازدهار المستمر الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة، فإننا نفخر كثيرًا بمساهمتنا في تقدم المملكة لتصبح وجهة رائدة على صعيد المنطقة."

بدوره، قال السيد ديفيد تومبسون، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والعلامة التجارية في ذا فيرست جروب: " إنه لمن دواعي سرورنا أنه تم اختيارنا لتشغيل المجتمع السكني الشاطئي الجديد، والذي يُعد أولى عملياتنا التشغيلية في جدة في المملكة العربية السعودية. وأود أن أتوجه بالشكر لشركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة التي كانت سببًا في اختيارنا، لا سيّما من خلال فهمها العميق لديناميكيات السوق وتوصياتها الاستراتيجية."

وستُعنى ذا فيرست جروب في إطار دورها كمشغّل بالإشراف على العمليات اليومية للمجتمع السكني. في المقابل، سيوفّر المشروع للضيوف خيارات إيجار متنوعة ما بين الإيجارات طويلة الأجل (السنوية) والإيجارات قصيرة الأجل (اليومية) لتلبية احتياجات الأفراد ممن يبحثون عن مكان لقضاء عطلات نهاية أسبوع أو الإجازات أو الأعياد أو غيرها من المناسبات. وبحكم موقعه المثالي بالقرب من جون طبيعي واسع وفي منطقة ذات مناخ جيد، سيصبح ها المشروع وجهة محببة للعائلات ومحبي ممارسة الرياضات المائية.

وعلى مدار عملية الاختيار، حظيت شركة ستيرلينغ بإشادة كبيرة من شركة التطوير العقاري السعودية لالتزامها الثابت بالرؤية المشتركة المتمثلة في جذب مشغّل من الدرجة الأولى لإدارة مشروعها الحصري. كذلك أشادت شركة التطوير العقاري بالخبرة التي تتمتع بها ذا فيرست جروب في قطاع الضيافة، لا سيّما في مجال خدمات الأغذية والمشروبات، معربة عن ثقتها بالدور الذي ستؤديه المجموعة في تقديم تجربة معيشية فاخرة لا مثيل لها للمقيمين.

أمّا عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، فتدير من مكاتبها في رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أصول أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، وتتولى مسؤولية محفظة فنادق ومنتجعات تفوق قيمتها 1,25 مليار دولار أميركي. كما تتولى تنفيذ مهام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتوفر خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية عند الطلب في جميع أنحاء المنطقة.

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نبذة عن شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة:

تتبع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة لشركة راك للضيافة القابضة، وهي إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة. وتتخذ الشركة من رأس الخيمة مقرًا لها، وتُعنى بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات تطوير الاستراتيجيات وخطط التنفيذ الشاملة لوجهات السياحة وكما وتقديم الاستشارات وإدارة الأصول. كذلك تدير شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة محفظة فنادق ومنتجعات تزيد قيمتها عن 1.25 مليار دولار أميركي لعملاء في مختلف القطاعات كالحكومات، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الثروة السيادية، والمصارف، والمكاتب العائلية، وكبار المطورين.

وتتمتع شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بمكانة فريدة في القطاع. وتعمل على مشاركة وجهات النظر مع الحكومة والمستثمر والمالك والمشغل ومدير الأصول والمستشار، وبالتالي توفر لعملائها علاقات موثوقة طويلة الأجل وخبرات مركزة. كذلك تتولى الإشراف على جميع المشاريع من البداية حتى النهاية. وتتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع على نحو ناجح، وقد سبق أن أدت دورًا فعالًا في تحويل رأس الخيمة إلى وجهة سياحية مشهورة عالميًا بالسياحة النشطة والعائلية.

وعلى نحو آخر، يتمتع فريق خبراء شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة بأكثر من 150 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، ويعمل حاليًا على إدارة أكثر من 3,500 غرفة فندقية في ثلاث دول، فضلًا عن دعم العملاء في تنفيذ وتطوير أكثر من 120 مفهومًا ذا صلة بالفنادق والوجهات ودراسات الجدوى ودراسات السوق والاستراتيجيات وتحليل حالات الاستخدام الأفضل والأكثر شيوعًا.

للاستفسارات الإعلامية:

تيسا دسوزا | كيو كوميونيكيشنز

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