دبي الامارات العربية المتحدة: قامت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية (ستيت جريد)؛ أكبر مؤسسة للمرافق الكهربائية العامة في العالم، بتوسيع حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وهذا هو أول مكتب تقوم مؤسسة المرافق الكهربائية التابعة لحكومة الصين بإنشائه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيعمل المكتب الجديد على دعم المنطقة للدفع قدماً بعجلة تحول الطاقة من خلال تركيزه على نقل الكهرباء وتوزيعها عبر مجالات أعماله الأساسية والمتمثّلة بالاستثمار في شبكات الطاقة الكهربائية وبناءها وتشغيلها. هذا وكانت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية قد حققت استثمارات ناجحة في مجال تعزيز كفاءة المرافق الكهربائية إقليمياً في سلطنة عُمان ودولياً في كل من إيطاليا والبرتغال واليونان والفلبين، بالإضافة إلى اضطلاعها بتشغيل الشبكات الأساسية للطاقة الكهربائية في كل من البرازيل وأستراليا وتشيلي. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية للمؤسسة 23,2 مليار دولار أما رأسمالها السهمي في الخارج فيبلغ نحو 65 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تتمتع الإمارات العربية المتحدة والصين بعلاقات وطيدة وراسخة وتتشاركان رؤية استراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي.

وتعليقاً على تأسيس المكتب، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب الشركات التي يمكنها المساهمة في نمونا الاقتصادي المستقبلي من جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه الشركات مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية التي أرست اليوم حضورها في المركز. ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، فإن الدولة تكثف من استثماراتها في الطاقة المتجددة لحماية مستقبل الأجيال القادمة. وانطلاقاَ من كونها أكبر شركة مرافق كهربائية في العالم، فإن مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية مؤهلّة لدعم الدولة والمنطقة ككل في تحقيق هذه الطموحات".

ومن جانبه، قال تشنغ زونغ ليانغ، الممثل الرئيسي لمكتب مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية في الشرق الأوسط: "يشكل تأسيس مكتب لنا في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً بالغ الأهمية لمؤسستنا نحو توسيع حضورنا في سوق الشرق الأوسط، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تمران عبر مرحلة بارزة ضمن مسيرة التحول في مجال الطاقة. هذا وتلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً متزايد الأهمية ضمن مجموعة مصادر الطاقة، بالتزامن مع تأكيد حكومات المنطقة لالتزامها بالحد من انبعاثات الكربون في ظل اتساع نطاق تبني أحدث تقنيات الطاقة المتجددة واستخدامها بشكل مكثّف في المشاريع المبتكرة اليوم. نحن في المؤسسة نؤمن بأننا نتبوأ مكانة تؤهلنا للقيام بدور بارز في دعم الجهود الإقليمية للتحول في مجال الطاقة وبناء القدرات، خاصةً في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، للذك نحرص على العمل بشكل وثيق مع السلطات والشركات المحلية لضمان مستقبل أكثر استدامة ".

ومن جهته، قال جوانجياو زو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في دولة الإمارات: “أتوجّه بالتهنئة إلى مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية على نجاحها بتأسيس مكتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة في الصين وحول العالم، تتمتع مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية بسجل حافل بالإنجازات من الاستثمار في منطقة الخليج وعلى الصعيد الدولي. نأمل بصدق أن تساهم المؤسسة إلى جانب الشركات الصينية الأخرى العاملة في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات العربية المتحدة".

وانطلاقاً من كونها مستثمراً صناعياً طويل الأمد، تدعم مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية مفهوم التنمية المستدامة وتلتزم بإجراء مشاريع محلية طويلة الأمد وموجهة نحو السوق. وبالاعتماد على فرق الإدارة المحلية، تعمل هذه المؤسسة العملاقة على تعزيز عمليات التعاون وتبادل التقنيات، كما إنها تحرص على الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية المؤسسية، وتعزز العمالة المحلية ولا تدخر جهداً لخلق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية للمجتمعات المحلية.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية حلت في المركز الثالث بعد "وول مارت" و"أمازون" ضمن قائمة "فورتشن 500" لعام 2022 للشركات الأعلى تحقيقاً للإيرادات. وتتمتع مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية بتصنيف ائتماني مماثل للتصنيف السيادي للصين (تصنيف A+ من وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف A1 من وكالة موديز، وتصنيف A+ من وكالة فيتش)، كما تم تصنيفها في المرتبة الأولى في كل من قائمة أفضل 50 شركة مرافق كهربائية وأفضل 500 علامة تجارية قيمةً في الصين.

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حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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