منح أول ضمان أخضر في سلطنة عمان لمشروع في مجال الطاقة الشمسية

مسقط: أعلن ستاندرد تشارترد عن إصدار أوّل ضمان أخضر له لصالح شركة هندسة الطاقة الصينية شانشي لهندسة الطاقة الكهربائية (CEEC-SEPEC) في سلطنة عُمان، وتعكس هذه الخطوة الرائدة التزام البنك والشركة بالتمويل المستدام ودعم مشاريع الطاقة المتجددة على الصعيدين العالمي والإقليمي.

لقد خصّص ستاندرد تشارترد الضمان الأخضر لمشروع الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، حيث تعمل شركة هندسة الطاقة الصينية شانشي بصفتها المقاول الرئيسي لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء. ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية متطورة، مما سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في السلطنة والحد من انبعاثات الكربون. ويُعتبر هذا الضمان الأخضر من ستاندرد تشارترد تأكيداً على ثقة البنك في نجاح مشروع الشركة، وفي الوقت نفسه، يعبّر عن التزامه بتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

تعليقاً على هذا الإنجاز البارز، صرّح السيد حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد عمان، قائلاً: "نحن فخورون بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في تسهيل التنمية المستدامة في سلطنة عمان. فمن خلال إصدار أول ضمان أخضر لمشروع الطاقة المتجددة التابع لشركة هندسة الطاقة الصينية شانشي لهندسة الطاقة الكهربائية، نحن نساهم في دعم نموّ قطاع الطاقة المتجددة، كما نسعى جاهدين إلى مواءمة جهودنا مع رؤية السلطنة نحو مستقبل أكثر استدامة. تعكس هذا الشراكة التزامنا الثابت بقيادة مسيرة التغيير الإيجابي وتعزيز التحوّل نحو الطاقة النظيفة."

وفي السياق نفسه، تحدّث رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الطاقة الصينية شانشي لهندسة الطاقة الكهربائية، السيد وانغ شينبينغ عن هذا التعاون، قائلاً: "يسعدنا أن يكون بنك ستاندرد تشارترد شريكنا المالي الموثوق به لهذا المشروع التاريخي. إن هذا الضمان الأخضر هو بمثابة شهادة على التزامنا المشترك نحو تطوير الطاقة المتجددة في سلطنة عمان. ونسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المقدّم من بنك ستاندرد تشارترد للعمل على تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع المحلي."

يمثّل إصدار أول ضمان أخضر بين ستاندرد تشارترد وشركة هندسة الطاقة الصينية شانشي لهندسة الطاقة الكهربائية إنجازاً بارزاً في تعزيز أطر العلاقة الثنائية القوية بين كلّ من الصين وسلطنة عمان، حيث يدرك كل من البلدين الأهمية المتزايدة للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والطاقة والتنمية المستدامة. وتهدف هذه الشراكة بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من جهة وتمهيد الطريق لإيجاد فرص مستقبلية من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الصين وسلطنة عمان بتعزيز النمو المستدام.

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