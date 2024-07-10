دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن التمويل الناجح لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، وهو أول مشروع في أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة على نطاق واسع. يتم تطوير هذا المشروع الهام بشكل مشترك من قبل مجموعة تدوير وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) وسيتم تطويره بالتعاون المشترك بين مجموعة تدوير واتحاد دولي يضم ماروبيني وهيتاشي زوسين إينوفا (HZI) وشركة الاستثمار الخارجي اليابانية للنقل والتنمية الحضرية (JOIN).

وسيتم إنشاء مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كمنشأة متعددة الخطوط تتمتع بالقدرة على معالجة 2,700 طن من النفايات الصلبة يوميًا، أي ما يعادل 900,000 طن سنويًا. ويتماشى هذا المشروع مع الأهداف البيئية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يساهم في تقليل استخدام مدافن النفايات وتعزيز الطاقة المتجددة. هذا ويعد المشروع جزءًا لا يتجزأ من خطة تحويل 80% من النفايات في أبو ظبي من مكبات النفايات بحلول عام 2030 وإبراز قيمة النفايات كمصدر للطاقة للحد من التلوث البيئي. ومن المتوقع أن يتم توفير صافي انبعاثات تصل إلى مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال المشروع.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: "يسعدنا أن نقود عملية تمويل أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في أبو ظبي. تعد هذه المبادرة خطوة حاسمة إلى الأمام وتظهر التزامنا بدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فمن خلال تحويل النفايات إلى طاقة، فإننا لا نعالج قضايا إدارة النفايات فحسب، بل نساهم أيضًا في توليد حلول طاقة منخفضة الكربون. ويجسد هذا المشروع النهج المبتكر والمستقبلي الذي وضعته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة الدولة نحو تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وقد لعب ستاندرد تشارترد دوراً محورياً في هذا المشروع منذ بدايته، حيث قام البنك بدعم تحالف عالمي يضم كل من ماروبيني وهيتاشي زوسين إينوفا (HZI) وشركة الاستثمار الخارجي اليابانية للنقل والتنمية الحضرية (JOIN). ومنذ مرحلة ما قبل تقديم العطاءات، لعب ستاندرد تشارترد دور الضامن الرئيسي الوحيد للدين. وبعد ترسية المشروع على التحالف الذي يقوده ماروبيني، نجح البنك في تجميع التمويل، وجذب مزيج من البنوك المحلية والدولية للمشاركة.

وقد قوبل تمويل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة باهتمام كبير، حيث تم تجاوز الاكتتاب بشكل كبير. ويعكس هذا المستوى العالي من الاهتمام الثقة القوية في جدوى المشروع ومواءمته مع أهداف الاستدامة العالمية. وقد أتاح تجاوز الاكتتاب وجود مزيج متنوع من المقرضين، مما عزز المتانة المالية للمشروع ومصداقيته.

تضمنت مشاركة ستاندرد تشارترد الواسعة في المشروع أدوارًا مثل البنك الرئيسي قبل تقديم العطاءات، وبنك التوثيق، ومدير السجلات، والمرتب الرئيسي المفوض الأولي، ومنسق القروض الخضراء للتمويل الأخضر الافتتاحي لمجموعة تدوير، وبنك التحوط، والمقرض الوحيد لضريبة القيمة المضافة، ومزود القرض المرحلي للأسهم (EBL). هذا بالإضافة إلى دور بنك التحوط لشركة تدوير، ووكيل التسهيلات العالمية، ووكيل التسهيلات التجارية، ووكيل الأمن الخارجي، ووكيل الأمن الداخلي.

وسيستفيد التمويل أيضًا من تصنيفه على أنه قرض أخضر وهو ما يعد معلمًا رئيسيًا للمشروع. وتؤكد هذه المشاركة الشاملة تفاني البنك في التنفيذ الناجح للمشروع واستدامته.

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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