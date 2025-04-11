سيشهد البرنامج انضمام مؤسسات رائدة، مثل بريفان هوارد ديجيتال، إلى هذه المبادرة الرائدة

لندن، دبي، سنغافورة: أعلن ستاندرد تشارترد و"أو كي إكس"، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في مجال البلوكتشين، عن إطلاق برنامج جديد ومبتكر لمحاكاة الضمانات المالية، يُمكّن العملاء من فئة المؤسسات من استخدام صناديق أسواق المال المرمزة والعملات الرقمية كضمان للتداول خارج البورصة. وتعزز هذه المبادرة أمان الأصول الرقمية وكفاءة رأس المال من خلال إسناد حفظ الضمانات إلى بنك عالمي ذو أهمية نظامية (G-SIB)، مما يضمن أعلى معايير الحماية والامتثال التنظيمي.

وقالت مارجريت هاروود جونز، الرئيس العالمي لخدمات التمويل والأوراق المالية في ستاندرد تشارترد: "ندرك أهمية حلول الحفظ الآمنة والموثوقة في عالم الأصول الرقمية المتطور، لذا تشكل شراكتنا مع "أو كي إكس" لتمكين استخدام العملات الرقمية وصناديق أسواق المال المرمزة كضمان للتداول خطوة رئيسية نحو تعزيز ثقة المؤسسات في هذا القطاع. ومن خلال بنيتنا التحتية المتطورة لحفظ الأصول الرقمية، نوفر لعملائنا أعلى مستويات الأمان والامتثال، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية الرقمية".

وقد تم إطلاق هذا البرنامج التجريبي ضمن الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، مما يوفر حماية محسنة ضد مخاطر الطرف المقابل، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه الأسواق الرقمية اليوم. ويلعب ستاندرد تشارترد، المرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، دور الوصي والمنظم للأصول الضامنة، مما يضمن تخزينها بشكل أمن ومستقل. وفي الوقت ذاته، تدير "أو كي إكس"، من خلال كيانها الخاضع لتنظيم لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، الضمانات وتسهل التداولات. وسيكون فرانكلين تمبلتون هو الأول في سلسلة من صناديق سوق النقد المرمزة والأصول الرقمية التي سيتم تقديمها في إطار برنامج ستاندرد تشارترد و"أو كي إكس".

وأضاف هونغ فانغ، رئيس "أو كي إكس": "مع تنامي دور الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي، نحرص على تعزيز النمو وحماية أصول عملائنا بأكثر الطرق كفاءة من حيث رأس المال. فمن خلال التعاون مع ستاندرد تشارترد، أحد أبرز البنوك العالمية لحفظ الأصول، والاستفادة من ريادة "أو كي إكس" في تداول العملات الرقمية، نضع معيارًا جديدًا للقطاع، الأمر الذي يمنح المؤسسات ثقة أكبر في استخدام رأس مالها للتداول ضمن بيئة منظمة وآمنة".

وتواصل فرانكلين تمبلتون، الشركة الرائدة في مجال الترميز والأصول الحقيقية (RWA)، الابتكار عبر الاستفادة من تقنية بلوكتشين لتقديم حلول متطورة لعملائها. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن عملاء" أو كي إكس" من الوصول إلى أصول على سلسلة البلوكتشين التي طورها فريق الأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون، ودمجها بسلاسة في الهياكل المالية والتشغيلية.

وقال روجر بايستون، رئيس الأصول الرقمية في فرانكلين تمبلتون: "تم تصميم منصتنا، باستخدام تقنية بلوكتشين، لدعم النظام المالي الديناميكي والذي يشهد تطور مستمر. فنحن نتبع نهجًا أصيلًا، بدءًا من الاستثمار المباشر في أصول البلوكتشين وصولًا إلى تطوير حلول مبتكرة يتم تطويرها من قبل فريق عملنا الداخلي. ومن خلال ضمان تواجد الأصول على سلسلة البلوكتشين، نمكّن الملكية الحقيقية للعملاء، مما يسمح لهم إمكانية التحرك والاستقرار بسرعة بلوكتشين، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى البنية التحتية المالية التقليدية."

والجدير بالذكر أن شركة "بريفان هوارد ديجيتال"، الذراع المتخصصة في العملات الرقمية لشركة الاستثمارات البديلة "بريفان هوارد"، هي إحدى أوائل المؤسسات التي انضمت إلى هذا البرنامج الفريد من نوعه، مما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه التعاون بين بنك دولي رائد ومنصة تداول عالمية ذات سمعة مرموقة.

وفي هذا السياق، قال ريان تايلور، رئيس الامتثال للمجموعة في "بريفان هوارد" والرئيس التنفيذي للعمليات في "بريفان هوارد ديجيتال": "يشكل هذا البرنامج نقلة نوعية في تطور قطاع الأصول الرقمية، حيث يعكس التوجه المتزايد نحو إضفاء الطابع المؤسسي للقطاع وتنظيمه بشكل فعّال. وباعتبارنا مستثمرًا رئيسيًا في هذا المجال، يسعدنا التعاون مع قادة الصناعة لتعزيز نمو النظام البيئي للأصول الرقمية على مستوى العالم".

نبذة عن OKX

تُعدّ OKX شركة عالمية رائدة تحظى بثقة الشركات العالمية والأطراف المقابلة، وتُقدّم مجموعة فعّالة من حلول تداول العملات المشفرة للمؤسسات، مثل شبكة سيولة خارج البورصة عند الطلب، ومنتجات مُهيكلة، وحسابات مُدارة. صُمّمت بنية OKX التحتية خصيصًا للمتداولين المؤسسيين، مع أنظمة حسابات موحدة، وتكامل مع أبرز أمناء الحفظ، وواجهات برمجة تطبيقات سريعة الاستجابة.

مع مستويات رائدة في هذا المجال من إثبات الاحتياطيات الشهرية وأحجام التداول، وسيولة عميقة، ووقت تشغيل يصل إلى 99.99%، تجمع OKX بين الأمان عالي المستوى والسرعة والموثوقية. تُتيح الوصول إلى أكثر من 700 زوج تداول فوري، وأكثر من 280 أداة مشتقة، ورافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا على عقود آجلة رائدة.

للمزيد من المعلومات حول OKX Institutional، تفضل بزيارة: okx.com/institutions أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني founder@okx.com لتسريع تحقيق أهدافك في تداول العملات المشفرة للمؤسسات.

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بريفان هوارد ديجيتال

بريفان هوارد ديجيتال ("BH Digital") هي قسم العملات المشفرة والأصول الرقمية التابع لشركة بريفان هوارد، وتتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة التي توفرها تقنية بلوكتشين (blockchain) المتطورة والمبتكرة. تقدم BH Digital فرصًا استثمارية غير مقيدة، ومركزة على الربحية، ومتنوعة عبر منظومة الأصول الرقمية، من خلال نهج متعدد المديرين والاستراتيجيات في كل من الأسواق الخاصة والعامة. يدير فريق العمل، الذي يضم أكثر من 60 عضوًا، أكثر من ملياري دولار أمريكي، ويعمل في 8 مكاتب حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.brevanhoward.com/brevanhoward-digital/.

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة مدرجة في بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويمتد توسع البنك إلى 53 من أكثر الأسواق الحيوية حول العالم. نؤمن بأنّ التنوّع هو قوّتنا، ونهدف من خلاله إلى تعزيز التجارة والازدهار في كل مكانٍ نعمل فيه، حيث يعتمد البنك على رؤيةً واضحةً تُجسد شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس تراثنا العريق وقيمنا المؤسسية الراسخة.

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