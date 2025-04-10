أعلن ستاندرد تشارترد البحرين ، بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (BFB) عن إطلاق الدفعة السادسة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا في البحرين" والذي سيبدأ رسميًا ويفتح باب التقديم في 22 أبريل 2025، والذي يصادف الذكرى السنوية السادسة لدعم رائدات الأعمال في البحرين. وقد تم إطلاق البرنامج بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي (CBB) وصندوق العمل "تمكين" (Tamkeen) و المجلس الأعلى للمرأة (SCW) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومركز ابتكر للبحرين.

وقد شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين؛ والسيدة أفنان الزياني، عضو المجلس الأعلى للمرأة؛ والسيدة سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية; والسيدة مريم رحيمي، رئيس قسم تطوير برامج المؤسسات والشراكات في تمكين؛ والسيد أمير أبو بكر، خبير ترويج الاستثمار الوطني بمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة "اليونيدو"، إلى جانب عدد من المسؤولين.

يهدف برنامج المرأة والتكنولوجيا إلى تقديم الإرشاد وتدريب رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا وتوسيع نطاق أعمالهم ونمو شركاتهم، حيث تم دعم أكثر من 50 شركة ناشئة محلية تقودها المرأة كما تلقت 19 شركة ناشئة دعم نقدي يتجاوز 305,000 دولار أمريكي في النسخ السابقة للبرنامج.

يهدف البرنامج إلى دعم عشر شركات تقودها المرأة، من خلال فترة احتضان وتدريب مكثفة تمتد لثمانية أسابيع، وستستفيد المشاركات من ورش العمل المكثفة بالإضافة إلى الإرشاد من خبراء في مختلف القطاعات، إضافة إلى الإستفادة من خبرات خريجات البرنامج، مما يمكنهم من صقل استراتيجيات أعمالهن والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق البحريني والخليجي

وستحصل الفائزات في البرنامج على جوائز نقدية، حيث ستحصل الفائزة بالمركز الأول على 35,000 دولار أمريكي، والفائزة بالمركز الثاني على 25,000 دولار أمريكي، والمركز الثالث على 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، ستمنح جميع الفرق الفائزة إقامة مجانية لمدة 3 أشهر في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتأسيس شركاتهم.

وعلى صعيد آخر، شهدت الفعالية إعلان تعاون استراتيجي بين من شركة "كويكداين" (QuickDine)، إحدى الشركات الناشئة العاملة في مجال إدارة عمليات المطاعم والتي شاركت في النسخة الخامسة من "المرأة والتكنولوجيا"، مع شركة "بيمنت إنترناشيونال إنتربرايز – PIE" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وإنشاء حلول وخدمات الدفع للأفراد والشركات في البحرين والمنطقة، وذلك لتعزيز كفاءة "كويكداين" في أنشطة الطلب والمدفوعات وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال 17531532 أو زيارة www.sc.com/bh.

نبذة عن "بنك ستاندرد تشارترد":

يعد "بنك ستاندرد تشارترد" مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً. ويتواجد البنك في 53 دولة وسوق عمل وذلك ضمن أكثر الأسواق العالمية نشاطاً. يتجسد هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال تنوعه الفريد. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله. "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج ومومباي والبورصة الوطنية في الهند.

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