المنامة، البحرين - وقعت ستارت أب بحرين، المنصة الوطنية الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين والمدعومة من قِبل صندوق العمل “تمكين“،، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع سبرينج فينتشر سيرفيس وهي شركة تابعة لساليكا للاستثمارات. وتعتبر سبرينج فينتشر سيرفيس شركة رائدة في خدمات رأس المال الاستثماري تساهم في تمكين المؤسسات والشركات الناشئة والمبتكرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير الموارد المطلوبة، والتوجيه الاستراتيجي والدعم الأساسي لمساعدة العملاء على البناء والابتكار وتحقيق النمو المستدام. كما أنها تساهم وبشكل فعال في تعزيز منظومة حيوية لريادة الأعمال، وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل المستقبل من خلال تحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع مؤثرة.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم الشركات الناشئة والمساهمة في تعزيز المشهد الريادي في البحرين وذلك من خلال دمج مبادرات ستارت أب بحرين مع ما تقدمه سبرينج فينتشر سيرفيس من خلال خبراتها ومواردها لتقديم الدعم الحيوي للشركات الناشئة، بما في ذلك الإرشاد في تطوير المنتجات والخدمات، والتوجيه، وتوفير العلاقات مع المستثمرين المحتملين.

سيساهم هذا التعاون في خلق فرص جديدة تمكن رواد الأعمال من الوصول إلى رؤوس الأموال وكذلك الاستفادة من التوجيهات المقدمة لهم من الموجهين والخبراء، وكذلك الوصول إلى شبكات المستثمرين أثناء مراحل تأسيس شركاتهم الناشئة.

لمزيد من المعلومات حول البرامج والمبادرات القادمة، يمكن زيارة موقعي ستارت أب بحرين و سبرينج فينتشر سيرفيس.

-انتهى-

#بياناتشركات