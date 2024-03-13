تم توقيع مذكرتي التفاهم خلال معرض ومؤتمر "بريك بلك الشرق الأوسط"

تهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز سلسلة التوريد في قطاع النفط والغاز، وستسهمان في توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة مما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والمواهب المحلية

تدعم هذه الخطوة رؤية مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) لبناء مركز صناعي متكامل يربط العالم بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة داخل المملكة وخارجها

المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة سبارك للخدمات اللوجستية، المشروع المشترك بين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وشركة هاتشيسون بورتس، ومشغّل أول وأكبر ميناء جاف وخاص في المنطقة، مذكرتي تفاهم مع "إيساب"، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع معدات اللحام، و"بيترومسافي"، شركة توريد منتجات النفط والغاز، وذلك خلال معرض ومؤتمر "بريك بلك الشرق الأوسط" الذي أُقيم في دبي خلال شهر فبراير.

وبموجب مذكرتي التفاهم، تعتزم سبارك للخدمات اللوجستية تأجير المرافق مسبقة الصنع الموجودة ضمن منطقة الميناء الجاف في سبارك، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع، لشركتي "إيساب" و"بيترومسافي"، إذ ستُستخدم هذه المرافق لتكون مراكز للتصنيع والتوزيع الخفيف لكلتا الشركتين، مما يعزز تقديم الخدمات ومناولة المنتجات لقطاع النفط والغاز. وسيتم استخدام المرافق لإنتاج وتخزين وتوزيع المعدات والمواد الكيماوية. وتهدف الاتفاقيتان إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتوسيع نطاق توزيع المنتجات عبر المنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع توفر الاتفاقيتان أكثر من 100 فرصة عمل جديدة في المملكة، مما يدعم خطة التنمية الاقتصادية ويسهم في تعزيز المواهب المحلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سيف القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة سبارك للخدمات اللوجستية: "يسرنا توقيع مذكرتي التفاهم مع شركتي ‘إيساب‘ لمعدات اللحام و‘بيترومسافي‘ لتوريد النفط والغاز، وذلك ضمن إطار سعينا المتواصل لتطوير منظومة عالمية ومتكاملة للمستثمرين في قلب سوق الطاقة العالمي. وتتماشى هذه الشراكات الاستراتيجية مع جهود سبارك الرامية إلى توطين سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وتأسيس وجهة صناعية رائدة توفر وصولاً سريعاً إلى سوق الطاقة داخل المملكة وخارجها. ونثق في أن الشركتان ستستفيدان من سهولة الوصول التي نقدمها إلى أسواق المنطقة".

وتمثل هذه الشراكات خطوة مهمة لسبارك قبل بدء العمليات التشغيلية بكامل طاقتها في الميناء الجاف، والذي يُعد أول وأكبر ميناء جاف وخاص في المنطقة ويشتمل على منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي في الموقع، بالإضافة إلى مستودعات ومراكز تخزين مسبقة الصنع.

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نبذة عن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

سبارك هي منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. تدعم سبارك دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة رؤية 2030 بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.

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نبذة عن شركة سبارك للخدمات اللوجستية:

هي مشروع مشترك بين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وشركة هاتشيسون بورت، المشغل الرائد في مجال الموانئ في العالم. وتتولى مسؤولية إدارة أول وأكبر ميناء جاف خاص في المنطقة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الآلية وخدمات التخليص الجمركي في الموقع والمستودعات والمنطقة الجمركية، وتهدف لإحداث أثر ملموس ضمن سلسلة التوريد في قطاع الطاقة الإقليمي. وبفضل الموقع الاستراتيجي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، توفر المنطقة اللوجستية وصولاً سهلاً إلى الأسواق العالمية.

للاستفسارات الإعلامية:

MediaRelations@spark.sa