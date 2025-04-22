الإمارات العربية المتحدة - أبرمت "سباركلو"، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا النظيفة والهادفة إلى بناء أكثر منظومات التدوير الذكية سهولة في الوصول بمنطقة الشرق الأوسط، اتفاقية استراتيجية مع "ماي دبي"، إحدى الشركات الرائدة لمياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات العربية، في سبيل تعزيز ثقافة إعادة التدوير وترسيخ السلوكيات الاستهلاكية المستدامة في المجتمع.

وتتضمن الاتفاقية مبادرة مشتركة لنشر 30 من آلات البيع العكسي المبتكرة، المعروفة باسم "سباركلومات"، في مواقع حيوية في دبي وأبوظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة، كالمدارس والمناطق التجارية والمجمعات السكنية، ما يتيح للسكان إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بسهولة ضمن نطاق واسع. كما سيحصل المستخدمون مقابل كل عبوة يعيدون تدويرها على نقاط "سباركلو" القابلة للاستبدال بمكافآت متنوعة، من بينها خصم على خدمة توصيل مياه "ماي دبي" اعتباراً من مايو المقبل. وتساهم هذه الآلية في تشجيع المستهلكين على المشاركة في جهود إعادة التدوير، كما تساعد في إنشاء نظام اقتصادي دائري لمنتجات "ماي دبي" يضمن إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

وأٌقيم حفل توقيع الاتفاقية يوم 21 أبريل في المقر الرئيسي لشركة "ماي دبي"، بحضور مكسيم كابليفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة "سباركلو"، وإبراهيم كاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي"، حيث كشفت "سباركلو" عن أول آلة "سباركلومات" تحمل العلامة التجارية لـ"ماي دبي"، في إشارة رمزية لانطلاق المشروع واحتفاءً بالتزام "ماي دبي" بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وقال مكسيم كابليفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سباركلو": "تُجسد هذه الشراكة رسالة سباركلو الهادفة إلى إعادة كل العبوات إلى الدورة الاقتصادية، من خلال جعل عملية إعادة التدوير سهلة وميسرة ومجزية. ونفخر بتدشين أول تعاون استراتيجي مع علامة تجارية للمياه المعبأة، والذي لا يكتفي بضمان إعادة تدوير العبوات، بل يتجاوز ذلك إلى مكافأة المستهلكين على مشاركتهم الفاعلة.ويزيدنا فخراً أن هذه المبادرة تنطلق من سوقنا المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة . كما يسعدنا أن تشاطرنا 'ماي دبي' رؤيتنا في إنشاء بنية تحتية مبتكرة تحفز المستهلكين على إعادة عبواتهم، لنسير معًا نحو تأسيس نظام شامل يضمن تحويل المواد من نفايات إلى موارد مستقبلية قيّمة".

من جانبه، قال إبراهيم كاه، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي دبي": "نضع الاستدامة في قلب منظومتنا المتكاملة في 'ماي دبي'، بدءاً من إدارة المنشأة المائية الأولى والوحيدة في المنطقة التي تعمل بنسبة 100% على الطاقة الشمسية وصولاً إلى ريادتنا الفاعلة في تبني حلول الاقتصاد الدائري خارج أسوار مصانعنا، وتمثل شراكتنا مع 'سباركلو' امتداداً طبيعياً لهذا النهج المستدام، حيث نمد جسور التواصل مع المستهلكين ونمكنهم من استكمال دورة الاستدامة عبر إعادة عبواتهم الفارغة، فنحن معاً لا نلبي احتياجات الدولة من المياه فحسب، بل نرسم ملامح غدٍ أكثر استدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ".

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وسياسة الاقتصاد الدائري، إذ تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتعاون المؤسسي والتأثير الواقعي الملموس. والجدير بالذكر أن شركة "سباركلو" قد نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 90 مليون قارورة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها أكثر من 81 مليون عبوة في دولة الإمارات وحدها.

نبذة عن سباركلو

تعد "سباركلو" (Sparklo) إحدى الشركات العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة التي تحدث ثورة في صناعة إعادة التدوير وتعزيز الممارسات المستدامة على مستوى العالم. ومن خلال ماكينات إعادة التدوير العكسية المبتكرة المعروفة باسم "سباركلوماتس"، تحفز الشركة المستخدمين على إعادة تدوير عبوات البلاستيك والألمنيوم من خلال تقديم مكافآت مغرية. وتستعين حلول البرمجيات والأجهزة المتطورة لدى "سباركلو" بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات إعادة التدوير، مما يجعل من السهل والممتع للأفراد المساهمة في أسلوب حياة مستدام. ومع شبكة متنامية تضم أكثر من 250,000 مستخدم في دولة الإمارات فقط، تقوم "سباركلو" بجمع أكثر من 200,000 عبوة وعلبة يومياً. وتعمل الشركة في أكثر من عشرة دول، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية وعُمان وقطر وفيتنام والهند وتايلاند وكازاخستان وجورجيا .

نبذة عن ماي دبي

تأسست ماي دبي في عام 2012، وهي واحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال المياه المعبأة في دولة الإمارات، وتشتهر بالتزامها بالاستدامة والابتكار والجودة. وتعمل من خلال المصنع الوحيد في الدولة الذي يعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، والذي يُعد ثاني أكبر مصنع يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، مما يعكس أولوية ماي دبي في تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تعزز أجندتها المستدامة.

كما تعيد ماي دبي تعريف مفهوم الترطيب من خلال تقديم حلول مياه عالية الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وانطلاقًا من قيمها الأساسية المتمثلة في الابتكار وسهولة الوصول والاستدامة، تواصل ماي دبي الارتقاء بتجربة استهلاك المياه عبر مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل عبوات PET، وحلول المياه بالجملة، والعبوات الزجاجية، بالإضافة إلى المناديل المبللة والورقية.

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