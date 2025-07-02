أطلقت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الكويت، برنامج التدريب الميداني في مجال الأمن السيبراني وعلوم البيانات، والذي يهدف إلى تأهيل الطلبة والخريجين الجدد وتهيئتهم بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل رقمي واعد.

وبصفتها المركز الرائد للبيانات في الكويت، تواصل ساي نت دورها المساهم والفعّال في دعم مسيرة التنمية في البلاد من خلال حلولها المتقدمة، وآخرها إطلاق تطبيقها الجديد بميزات متقدمة لعرض كافة التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وذلك لتعزيز الثقافة المالية والوعي الائتماني.

وقد صُمم البرنامج ليزوّد الطلبة والخريجين الجدد بتجربة عملية ومهارات مهنية أساسية، ويركز على المجالات التالية:

· الأمن السيبراني

· علم البيانات والابتكار

· التطبيقات الالكترونية والتكنولوجيا المالية

كما يحظى المتدربون في "ساي نت" بفرص متنوعة للانخراط في ورش عمل متعددة التخصصات وتناوب وظيفي بين الإدارات، لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات التكنولوجيا. ويُعد مسار الأمن السيبراني أحد أهم وأبرز محاور البرنامج التدريبي، ويعكس استثمار ساي نت المتزايد في حماية البنية التحتية الرقمية وتطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.

يتضمن البرنامج مسارات مخصصة للطلبة حسب المراحل الدراسية: حيث تشمل مجموعة الجامعات طلبة الأمن السيبراني من الجامعات المحلية والمبتعثين للخارج لتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عمل واقعية داخل ساي نت. و تضمنت مجموعة المرحلة الثانوية مسار لتعريف الطلبة بمجالات مهنية ناشئة من سن مبكر، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة في المستقبل.

وقد أكدت السيدة/ مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة ساي نت، التزام الشركة الوطني بقولها:

"يعكس هذا البرنامج التدريبي التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات وخبرات عملية تواكب متطلبات الاقتصاد القائم على البيانات والتقنيات الحديثة، ولذلك حرصنا في ساي نت على تركيز جهودنا في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والرقمية بصفتنا مكتب الائتمان في الكويت."

كما أضافت السيدة/ سارة نجيب الزعابي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في ساي نت:"نؤمن أن استقطاب وتطوير المواهب الوطنية هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية. وجهودنا في ساي نت مستمرة في تطوير المواهب المحلية، وذلك يؤكد إيماننا بأن رأس المال البشري هو حجر الأساس للتقدم. ومن خلال تعزيز ثقافة التعلّم المستمر والابتكار، تسعى ساي نت إلى تمكين جيل جديد من الطلبة والخريجين القادرين على دعم مسيرة النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي في الكويت."

ومن خلال هذا البرنامج، لا تكتفي ساي نت بتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، بل توجّه رسالة واضحة: مستقبل اقتصاد الكويت بأيدي شبابه، وساي نت ستكون الداعم الرئيسي لهم في هذه الرحلة.



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حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

للمزيد من المعلومات:

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

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فاكس: 22492653-22419441 965+

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

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