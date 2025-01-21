تم إقامة هذا التعاون الاستراتيجي لتعزيز التميز التكنولوجي وضمان مستقبل رقمي أكثر أمانًا، والحماية من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار للمؤسسات في جميع أنحاء العالم

تزامناً مع تزايد خروقات الأمن عبر الإنترنت، توفر سايبرهايف أدوات أساسية للشركات التي تتطلع إلى حماية نفسها من مجرمي الإنترنت والتهديدات الأخرى

وقعت شركة سايبرهايف ومقرها المملكة المتحدة وشركة ميرانا ومقرها الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم في أحدث نسخة من منتدى الأعمال في دبي بالمملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة سايبرهايف، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومقرها المملكة المتحدة ولديها مكتب إقليمي في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة ميرانا للتكنولوجيا ومقرها الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التميز التكنولوجي وضمان مستقبل رقمي أكثر أمانًا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

تحت رعاية غرفة دبي، وقعت شركة سايبر هايف مذكرة تفاهم مع شركة ميرانا خلال منتدى دبي للأعمال الأخير في لندن، حيث شهد الحدث المخصص للمدعوين فقط تعزيز قادة الأعمال والمستثمرين للعلاقات القائمة بين المملكة المتحدة ودبي وإقامة علاقات جديدة من خلال استكشاف فرص التعاون والنمو عبر عدد لا يحصى من القطاعات.

ويقع المقر الرئيسي لشركة ميرانا في دبي، وهي في طليعة تطوير الحلول الذكية المبتكرة التي تعيد تعريف التخطيط والعمليات التجارية، حيث تعمل ميرانا على تمكين المؤسسات من التقنيات التحويلية وأفضل الممارسات من خلال الجمع بين الاستشارات المتخصصة والمنتجات المصممة خصيصًا والخدمات المدارة المتطورة، مما يوفر قيمة استثنائية لعملائها وشركائها.

وفقًا لتقرير حالة الإمارات العربية المتحدة للأمن السيبراني 2024 الصادر عن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، فإن الإمارات العربية المتحدة موطن لما لا يقل عن 155,000 من الأصول المعرضة للخطر، وأكثر من 40% من أهم الثغرات عمرها أكثر من خمس سنوات، حيث تقدم حلول سايبرهايف المتطورة مجموعة أدوات أساسية للمؤسسات عبر مجموعة كاملة من الصناعات في محاولتها لحماية نفسها وعملائها من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار.

وبهذه المناسبة قال بن لوك، الموزع الرئيسي لشركة سايبر هايف في دول مجلس التعاون الخليجي:

"نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميرانا، حيث تتمتع شركة ميرانا بمكانة مثالية للاستفادة من مجموعة سايبرهايف الشاملة من وحدات الحماية من التهديدات لتوفير الأمن المعزز للمؤسسات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما رسخت مكانتها كشركة رائدة في تطوير وتنفيذ الحلول الذكية".

وأضاف لوك قائلاً: "نحن ملتزمون ببناء شراكات تعمل على تسريع الابتكار وتؤدي إلى حلول بسيطة وآمنة وعالية الأداء، ونتطلع بشدة إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في ميرانا لتطوير حلول الأمن السيبراني وتعزيز الابتكار الجديد".

بدوره قال مطر المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميرانا: "من خلال مذكرة التفاهم هذه مع سايبر هايف، فإننا نعزز التزامنا بتقديم حلول مبتكرة رائدة في مجال المرونة السيبرانية. ومن خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والاستراتيجيات التكيفية، فإننا نهدف إلى توفير أطر أمنية قوية وجاهزة للمستقبل للشركات والجهات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

تقدم شركة سايبرهايف مجموعة مختارة من منتجات الأمن السيبراني المتقدمة القائمة على مبادئ عدم الثقة.

ويعد سايبرهايف كونيكت هو المنتج الرئيسي للشركة، وهو عبارة عن شبكة شبكية محددة بالبرمجيات لا تعتمد على الثقة، مع تشفير آمن كميًا يستخدم تقنية الكشف عن الاختراق والتحقق في الوقت الفعلي لحماية الشبكات من أحدث التهديدات السيبرانية.

وتتضمن الوحدات التكميلية التي تقدمها سايبرهايف كلاً مم: CyberHive Gatekeeper، وهي منصة وسيط أمان الوصول إلى السحابة (CASB) لتأمين Microsoft 365، وCyberHive Trusted Cloud، التي توفر استضافة آمنة لأحمال العمل الحساسة في السحابة وفي الموقع.

الشركة حاصلة على شهادة الآيزو ISO 27001 (نظم إدارة أمن المعلومات)، وشهادة Cyber ​​Essentials Plus، ومورد G-Cloud معتمد من الحكومة البريطانية، كما حصلت سايبرهايف مؤخرًا على تمويل كبير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية، مما يؤكد مكانتها الرفيعة في السوق.

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