(عمّان، الأردن): حققت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً إنجازاً جديداً لها إثر إدراجها من قبل دائرة الجمارك الأردنية ضمن برنامج القائمة الذهبية للاستيراد والتصدير.

وقد جاء إدراج "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" في هذه القائمة ليعكس جهودها المؤسسية في تطبيق أفضل ممارسات الالتزام المتعلقة بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان والتجارة الخارجية، والامتثال للتشريعات والأنظمة الجمركية، مستوفيةً شروط ومعايير برنامج القائمة وحاصلةً على تصنيف "الخطورة المتدنية"، وذلك بموجب نتائج عمليات التدقيق الميداني التي شملت مدى هذا الالتزام، إلى جانب ما شملته من أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتركيز على إجراءات الاستيراد والتصدير.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، عبر المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، شول وونغ يون، عن فخر عائلة الشركة بتحقيقه، معتبراً إياه ثمرة للممارسات والإدارة الأخلاقية وللالتزام بسياسات الامتثال الصارمة لدى الشركة في مختلف جوانب عملها، بما فيها تلك المتعلقة باللوائح والقوانين المحلية الخاصة ببيئة الأعمال، فيما أشار المدير الإداري للعمليات اللوجستية، المهندس محمد نزال، إلى أن هذه المنهجية تنبثق من الحرص على تطبيق نظام إدارة الشركة الأم المتسم بالشفافية والعدالة وبناء الثقة المستمر مع مختلف الأطراف المعنية بأعمالها، كما ترتكز على منظومة قيمها ومبادئها.

وإذ تسعى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي وشركتها الأم باستمرار نحو الاستدامة والنمو والتوسع، فإنها تضع الامتثال هدفاً أساسياً واجب التحقيق من قبل جميع أفراد عائلتها ضمن منظومة إدارية ورقابية فعالة، وهو ما يرفع الكفاءة الفردية والمؤسسية لديها. وتضع الشركة مهمة خدمة زبائنها على رأس أولوياتها، ملتزمةً لتحقيق ذلك بفلسفة عمل بسيطة تتمثل في: تكريس ما لدى سامسونج من كفاءات وتكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات فائقة تساهم في تحسين المجتمعات، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والتناغم مع البيئة، مع تنويع باقة الخيارات المقدمة للزبائن.

ومن جانبه، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بأن هذه الخطوة تأتي فـي سـياق التجسـيد الحقيقـي للشراكة الفاعلة بين القطاعين: العام والخاص، في سبيل جعل الأردن بيئـة خصبـة للاسـتثمار مـن خـلال تقديـم الخدمـة المتميـزة لقطاعـات المتعامليـن مـع الجمـارك الأردنية.

ويشار إلى أن برنامـج القائمة الذهبية يقوم علـى مبـدأ الالتـزام الطوعـي بالأنظمـة والتشـريعات مـن قبـل الشـركات صاحبـة العـلاقـة، كما أنه يعود بالنفع عليها مع التسهيلات الجمركية الممنوحة للشركات المدرجة ضمنها.

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