الرياض، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم القطاع اللوجستي وتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ لوجستيٍ عالمي وِفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تم مساء اليوم بمدينة الرياض، توقيع اتفاقية بين شركة سال للخدمات اللوجستية وشركة صِلة، لإطلاق منطقة سال اللوجستية على مساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع ضمن مشروع "فالكون سيتي" شمال الرياض، وذلك بحضور معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال. وقد وقّع الاتفاقية سعادة الأستاذ عمر بن طلال حريري الرئيس التنفيذي لشركة سال وسعادة الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صِلة.

ويُعزز مشروع فالكون سيتي من جاذبية منطقة ملهم شمال الرياض، التي تحتضن مقر نادي الصقور السعودي، والذي يُعد واحدًا من أبرز المعالم الثقافية والتراثية في المنطقة، وقد ساهم النادي، من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته المحلية والدولية، في دعم الحراك السياحي والثقافي، بما يُعزز من التكامل بين المشروعات الاقتصادية والأنشطة التراثية، ويُسهم في استقطاب الزوار والمستثمرين، ويرسّخ مكانة المنطقة كوجهة متكاملة تجمع بين الاقتصاد الحديث والحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة.

وبهذه المناسبة، عبر سعادة الأستاذ عمر بن طلال حريري، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للشركة واعتزازه بالتعاون المتنامي مع شركة صِلة، مؤكداً أن إطلاق المنطقة اللوجستية الجديدة، في فالكون سيتي، شمال الرياض، يُعد تطبيقاً لرؤيتنا الطموحة للتميز في تقديم حلول متكاملة ومتقدمة تدعم التجارة محلياً، عبر توفير منطقة متكاملة للخدمات، تلبي الاحتياج المتزايد لمستودعات مصممة حسب الطلب، كما تُمثل هذه المنطقة اللوجستية الجديدة ،إضافةً كبرى لإمكانات الشركة حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وكذلك الطرق الرئيسية والخطوط الحديدية التي تربط بين مختلف مناطق المملكة، بما يُعزز من مكانتها كمركزٍ متكامل لعمليات الشحن والتوزيع، وبما يُساهم في دعم الدور الريادي للمملكة كمحورٍ رئيسي لحركة البضائع في المنطقة والعالم.

وأضاف سعادته ان هذا الاستثمار المُقدر بـ 4 مليارات ريال سعودي لتطوير منطقة لوجستية نموذجية يأتي في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية لشركة سال والتي تهدف لتعزيز مكانتها كرائدٍ لوجستيٍ وطني بأعلى المعايير العالمية، عبر توفير مستودعات الفئة A ذات الجودة العالية ومساحات التخزين التي تفي بكافة المتطلبات، مع الحرص على الابتكار في الخدمات والمرافق المتطورة المزودة بأنظمة الأمان والتحكم في المُناخ واستخدامات الطاقة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية وإضافة قيمة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يُساهم في دعم الازدهار الاقتصادي بالمملكة.

وأشار العضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية بالمملكة، موضحًا أن "فالكون سيتي أكبر من فكرة كونه مشروعًا تطويريًا، بل يُعد وجهة اقتصادية متكاملة تستهدف تقديم بيئة أعمال حديثة تدعم مختلف القطاعات"، مبينًا أن الشراكة مع سال للخدمات اللوجستية، ستُسهم في توفير مرافق حديثة تلبي احتياجات الشركات المحلية والدولية، وتعزز من تدفق الأعمال والاستثمارات.

فيما تعتبر منطقة سال اللوجستية عنصرًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الخدمات اللوجستية بالمملكة، فضلًا عن تحسين تنافسية القطاع اللوجستي عبر توفير بيئة أعمال متكاملة وفق المعايير الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص استثمارية وتوفير وظائف جديدة في القطاع.

ويُمثل مشروع "فالكون سيتي" نموذجًا متطورًا لمفهوم المدن المتكاملة، حيث يمتد على مساحة 14.4 مليون متر مربع في منطقة ملهم شمال مدينة الرياض، ويتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، ويضم المشروع مجموعة من المرافق الحيوية تشمل: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ومنطقة لوجستية متطورة تستقطب كبرى الشركات العالمية، ومدرج طيران ومنطقة لصيانة الطائرات، مما يعزز كفاءة النقل والشحن الجوي، إضافة إلى مناطق اقتصادية وتجارية وسكنية وفندقية وترفيهية وأوتلت مول بما يلبي تطلعات مستثمري وسكان وزوار المشروع.

وتواصل شركة صِلة، بصفتها المطور الرئيسي للمشروع، التنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية لاستخراج التراخيص اللازمة لكافة العناصر المتبقية في المدينة، بما يضمن إنجاز جميع مراحل المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتطويرية المعتمدة.

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