الرياض، المملكة العربية السعودية ، وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، والحلول اللوجستية وسلاسل الإمداد في المملكة، اتفاقية مع شركة فيديكس أكبر شركة للنقل السريع في العالم، بهدف تقديم مجموعة شاملة من خدمات المناولة الأرضية للشحنات السريعة والعمليات اللوجستية المتكاملة، حيث جرى حفل التوقيع بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.

بموجب الاتفاقية، ستتولى "سال" إدارة عمليات المناولة الأرضية بالكامل لشحنات "فيديكس"، بما يشمل خدمات الساحة والدعم التشغيلي لرحلاتها الجوية، بالإضافة إلى توفير المساحات التخزينية وذلك في إطار تلبية احتياجات عملائها في المملكة، حيث تجسد الاتفاقية التزام الجانبين بتعزيز كفاءة وموثوقية الخدمات اللوجستية، بما يضمن سرعة العمليات التشغيلية ويُمهد الطريق نحو مستوى أعلى من الخدمات المتكاملة في قطاع الشحن الجوي.

وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ عمر بن طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة فيديكس، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير خدمات البريد السريع في المملكة. وأضاف: "إن قدرات سال في المناولة الأرضية ستتكامل مع استثمارات فيديكس في رفع كفاءة العمليات وضمان سرعة وموثوقية عالية تلبي متطلبات فيديكس، وتعزز مكانتها كمزود لخدمات لوجستية بمعايير عالمية تسهم في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

من جانبه، صرّح الأستاذ عبد الرحمن المبارك، العضو المنتدب لعمليات فيديكس في الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، قائلاً: "نحن في فيديكس نلتزم بتوفير حلول شحن شاملة وفعّالة للعملاء في المملكة، ونفخر بهذه الاتفاقية التي ستمكننا من تعزيز حضورنا المباشر في السوق السعودي، وتطوير عملياتنا التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية لتجربة استثنائية لعملائنا."

وتعكس هذه الاتفاقية التزام "سال" بتوسيع شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

