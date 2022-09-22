سيجمع الاكتتاب العام ما يزيد عن مليار دولار مما يمثل إنجازًا مهمًا آخر لحكومة دبي وسوق دبي المالي

تجاوز الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 49 مرة عبر جميع الشرائح مما يسلط الضوء على الثقة القوية في الشركة

جذب الطرح اهتمامًا هائلاً بين مجتمع المستثمرين الدوليين والمحليين مع زيادة الاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين بنحو 52 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين)

شهد الطلب الاستثنائي على طرح المستثمرين الأفراد مستويات لا مثيل لها في الاكتتاب بنحو 119 مرة (الشريحتان الأولى والثالثة مجتمعين)

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022 تحت رمز "SALIK" بقيمة سوقية تبلغ 4.1 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن الانتهاء بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

وأكدت الشركة حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بقيمة 1,867,500,000 من الأسهم العادية ("أسهم الطرح")، بما يعادل 24.9٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال "سالك"، مع سعر السهم بواقع 2.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، مما نتج عن إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية ("المساهم البائع") بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 184.2 مليار درهم إماراتي (50.2 مليار دولار) ، مما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة. وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلبًا هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم إماراتي ، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين ، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة). وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم إماراتي ، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

يؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك على العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي.

وفي هذه المناسبة، أعرب مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك “عن سروره بحجم الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم ’سالك‘. قائلاً: "هذا دليل على ثقة المستثمرين العالميين في أسواق دبي المالية. وكذلك قوة ومتانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي، إضافة إلى الإطار التنظيمي الفعال للشركة ونموذج أعمالها القوي، والذي سيتيح لها البقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات بما يدعم النمو الاقتصادي للإمارة عموماً".

وأضاف الطاير: "يمثل الاكتتاب محطة مهمة في مسيرة "سالك"، ويوفر فرصة لترسيخ نجاح الشركة كمشغل حصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية لشبكة الطرق في دبي، وستسهم في الارتقاء بتجارب مستخدمي الطريق من خلال دورها المحوري في إدارة الحركة المرورية والتنقل المستقبلية في الإمارة".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي وخططها الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي. وبعد 15 عاماً من العمل على تسهيل التنقل في دبي، أصبحت الشركة اليوم في صميم خطط التوسع الاقتصادي للمدينة. ويبني هذا الطرح على الإرث الذي أرسته ’ سالك‘، ويسعدنا أن نشهد طلباً قوياً على أسهمها من المستثمرين المحليين والدوليين".

بعد الانتهاء من الطرح العام الاولي لـ "سالك"، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1٪ من رأس مال الشركة. اكتتب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم "المستثمرون الأساسيون")، على 16.2% من الأسهم المطروحة. مع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة. علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز") وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز "SALIK " ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية "AEE01110S227". وعند الإدراج ستكون القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار دولار ).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في الطرح من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات الذين يحملون رقم مستثمر وطني مع سوق دبي المالي ("طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 سبتمبر 2022.

تم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" كمستشار مالي لـ "سالك"و شركة "موليس اند كومبانى" UK LLPفرع (DIFC) كمستشار مالي مستقل.

تم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"جولدمان ساكس" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات “LLC)، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

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- انتهى -

حول شركة "سالك ش.م.ع"

تأسست شركة "سالك ش.م.ع" بموجب القانون رقم (12) لسنة 2022. تعمل "سالك" كنظام لتحصيل رسوم الطرق في دبي منذ عام 2007، حيث توفر اتصالاً سلساً بين الإمارات الأكثر ازدحاماً في دولة الإمارات. تعمل "سالك" بموجب اتفاقية امتياز مدتها 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات كشريك استراتيجي. ولطالما لعبت دوراً جوهرياً بفضل سجلها الحافل والممتد على 15 عاماً في مجال التنقل المستدام والمريح.

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شركة سالك ش.م.ع

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