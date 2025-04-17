كاري - نورث كارولينا – بهدف مساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة مسؤولة، أعلنت ساس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن تطويرها أداة معايرة لمساعدة مديري الشركات على فهم طرق التعامل مع آليات تبني هذه التكنولوجيا بأعلى مستويات الأمن والنجاح.

أداة تحدد مستويات المراقبة والاستكشاف والريادة في رحلة تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي

تساعد الأداة الجديدة المؤسسات على فهم طريقة أدائها بشكل أفضل بالمقارنة مع المؤسسات العالمية المماثلة باستخدام ثمانية أسئلة تسلط الضوء على ما إذا كانت في مرحلة المراقبة أو الاستكشاف أو الريادة في مجال تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويستفاد من التقييم في إعداد تقرير فريد يساعد الشركات على فهم ممارسات المنافسين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يُقدّم اقتراحات بشأن الخطوات التالية، والاعتبارات الرئيسية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بطرق مسؤولة.

وقالت مارينيلا بروفي، رئيسة الاستراتيجية العالمية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لدى ساس: "تواصل المؤسسات الاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويكون من المهم لكل شركة أن تعرف ما إذا كانت هذه الاستثمارات تحقق النتائج المنشودة منها. وهنا تبرز أهمية هذا التقييم، لأنه يساعد على فهم نقطة البداية، والخطوات اللازمة لمواصلة العمل في المستقبل، عن طريق استخدام المخطط الفعال للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتضمن الحوكمة وأمن البيانات والتنفيذ الأخلاقي".

وتستند أداة التقييم الجديدة إلى "التقرير البحثي العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي: استراتيجيات لتحقيق ميزة تنافسية" الذي أصدرته ساس للعام 2024. ويعتبر هذا التقرير دراسة عالمية شاملة تقوم على إجابات تم تقديمها من قبل 1,600 شركة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والتصنيع.

منصة "ساس فايا" تعزز تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول

اعتماداً على منصة البيانات والذكاء الاصطناعي "ساس فايا" (SAS® Viya®) الرائدة على مستوى الصناعة، تقوم ساس بنشر حلول الذكاء الاصطناعي التي تساعد المؤسسات على إدارة البيانات بثقة، إضافة إلى إدارة النماذج لتوسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي ودفعها إلى الأمام، للمساعدة في حل التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والارتقاء بالقدرات التنافسية.

ويمكن التسجيل للمشاركة في SAS Innovate، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو في أورلاندو لمعرفة المزيد عن بيانات ساس وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن ساس

تعتبر "ساس" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، وتعتمد على برامجها وخدماتها المبتكرة لتمكين عملائها وإلهامهم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على تحويل البيانات إلى ذكاء، كما تمنحهم القدرة على اكتساب المعرفة.

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