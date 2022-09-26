الرياض: اختتمت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مشاركتها في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعة النقل بالسكك الحديدية "اينوترانس" المقام في العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 20-23 سبتمبر.

هذا، وكانت "سار" قد شاركت في معرض "اينوترانس" من خلال جناح خاص بالشركة، ضم عدد من ممثلي مختلف إداراتها بهدف إبراز التطور الكبير الذي وصلت له صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، وبغرض تبادل الخبرات مع أبرز الجهات الدولية المشاركة في المعرض، كما تضمن جناح الشركة عدداً من العروض التعريفية، والنماذج التشغيلية التي كان أبرزها نظام التشغيل الشبكي المعتمد لدى الشركةETCS Level 2.

في السياق ذاته، شهدت مشاركة "سار" توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركاء العالميين بهدف زيادة السعة وكفاءة العمليات اللوجستية، ودعم توسع القطاع السككي في المملكة، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير نظم الاستدامة التي تتبع الشركة، وكذلك زيادة سعة قطارات الشحن بما يسهم في تحقيق أهداف "سار" الاستراتيجية، ويعزز في الآن ذاته مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

هذا، وصرح محمد حميد الدين مدير عام إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي لدى «سار» قائلاً: "أن تواجد الخطوط الحديدية السعودية في هذا الحدث العالمي، وتوقيعها 10 اتفاقيات؛ يجسّد مستوى الدور الريادي الذي تسهم به الشركة على مستوى المنطقة ككل، فضلاً عن تكريسه الحيوي لمركز "سار" التكاملي تجاه مختلف التطلعات التنموية والاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها في شتى القطاعات، بما في ذلك قطـاع الخطـوط الحديديـة".

وأضاف حميد الدين "أن أهمية الاتفاقيات التي وقعتها "سار" خلال معرض "اينوترانس" تكمن بالدرجة الأولى في دورها التطويري الشامل لمنظومة قطاع النقل في المملكة، ولما ستسهم به الشركة من دور فاعل في تحقيق مجمل الرؤى الاقتصادية الوطنية على صعيد نقل المعرفة وتبادل الخبرات".

وأكد حميد الدين أن الاتفاقيات التسع الموقعة؛ تعكس مدى قدرة "سار" على تبني نماذج وشراكات مختلفة تسهم في تطوير عملياتها، بالنظر لما اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من إطلاق لعدد من المبادرات والخدمات، هذا إلى جانب ما تضمنته من ترتيبات بغرض توفير القاطرات والعربات، وتوافر قطع الغيار، بما يقلل التكاليف التشغيلية، ويسهم في الآن ذاته في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع ككل، مع تعزيزها الاستفادة من مختلف الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تزخر بها "سار".

يذكر أن مشاركة الخطوط الحديدة السعودية "سار" في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعة النقل بالسكك الحديدية "اينوترانس" تعد الأولى من نوعها في هذا المضمار، وكان جناح الشركة قد شهد طيلة أيام المعرض توافد العديد من الزائرين، وكبار الشخصيات الرسمية، والمسؤولين ممن أبدوا اعجابهم بالتطور الباهر الذي حققته الشركة عبر عدد من الأصعدة والمستويات، وبما يعزز إقليمية دورها على مستوى هذا القطاع الحيوي والهام.

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