تعزيزاً للجهود الرامية إلى إزالة الكربون

في إنجاز جديد على صعيد تطوير حلول إزالة الكربون، غادرت المملكة العربية السعودية شحنة تجارية تتألف من 50 ألف طن متري من الأمونيا الزرقاء المعتمدة متجهة إلى كوريا الجنوبية، وفقاً لما تم الإعلان عنه أثناء انعقاد مؤتمر "مبادرة السعودية الخضراء" في شرم الشيخ.

ومن المتوقع أن تصل السفينة (سي سيرفر) – التي تحمل على متنها 25 ألف طن متري من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون المعتمدة بصورة مستقلة – إلى وجهتها في الفترة بين 9 إلى 13 ديسمبر 2022م، حاملة أول شحنة تجارية من نوعها في العالم من هذه المادة.

ويُمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق استخدام البدائل منخفضة الكربون مقارنة بالأمونيا الرمادية التقليدية، ويأتي في إطار التعاون الذي يمتد عبر سلسلة القيمة بين شركة "(سابك) للمغذيات الزراعية" و(أرامكو).

وستتسلم الشحنة المرسلة شركة (لوت فاين كيميكال) التي تربطها علاقات وثيقة وممتدة مع "(سابك) للمغذيات الزراعية".

وتعقيباً على هذه الخطوة، أكد المهندس عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "(سابك) للمغذيات الزراعية" أن الشحنة تمثل إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة الشركة نحو تحقيق الحياد الكربوني، معرباً عن اعتزاز الشركة بإسهامها في هذا الحل الرائد الذي يمهد الطريق نحو تعزيز حلول إزالة الكربون.

وعن النظرة المستقبلية، أكد شمس الدين مواصلة العمل لإيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أصول الشركة وتقديم حلول منخفضة البصمة الكربونية لزبائنها.

من جانبه، أعرب يونغ سوك كيم، الرئيس التنفيذي لشركة (لوت فاين كيميكال) عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية المميزة مع مورد تربطه بشركته علاقات ممتدة من أجل الحصول على أول شحنة أمونيا زرقاء معتمدة عالمياً.

وأكد "كيم" تطلع شركته للمضي قدماً إلى عصر الأمونيا الجديد بالتعاون مع "(سابك) للمغذيات الزراعية"، موضحاً أن هذه الشحنة من الأمونيا الزرقاء ستؤسس لبناء سلسلة إمدادات عالمية.

وكانت "(سابك) للمغذيات الزراعية" و(أرامكو) قد حصلتا في وقت سابق من هذا العام على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق من شركة (تي يو في راينلاند)، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، ومقرها ألمانيا. وتعد شحنة الأمونيا الزرقاء المرسلة إلى كوريا الجنوبية أول شحنة ستستفيد من هذا الاعتماد المتميز.

تأتي هذه الإنجازات منسجمة مع أهداف (رؤية السعودية 2030)، التي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى منتجات الوقود والمواد والحلول منخفضة الكربون والطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن "(سابك) للمغذيات الزراعية" تعمل بالتعاون مع (أرامكو) في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا لتطوير الحلول المستخدمة في التطبيقات المختلفة في قطاعات الطاقة والأسمدة والكيماويات.

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