شاركت (سابك) في مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) للبحث والابتكار الذي أقيم في دبي يوميْ 26 و27 سبتمبر 2022م، حيث سلطت الضوء على كفاءاتها وقدراتها في مجال التقنية والابتكار التي تهدف من خلالها إلى تطوير منتجات أفضل، وتحسين عمليات التصنيع، والإسهام في بناء بيئة مستدامة.

شكل المؤتمر - الذي عُقد تحت شعار "تحفيز مستقبل مستدام من خلال البحث والابتكار" - فرصة لتعلم ومناقشة أفضل الاستراتيجيات لحوكمة الابتكار وإدارته بفعالية، ما يساعد في إيجاد قيمة جديدة تعزز المُضي قُدُمًا نحو مستقبل مستدام.

في كلمة له - بوصفه رئيسًا للجنة الأبحاث والابتكار في (جيبكا) - شدد الأستاذ بوب موهان كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في (سابك) على الأبعاد المترابطة للاستدامة، موضحًا أن جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مترابطة مع بعضها البعض، ومن ثم لا يمكن معالجة المحاور الرئيسة لهذا المؤتمر - وهي الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري في سلاسل القيمة القائمة على الكربون - بشكل سديد دون الإقرار بهذا الترابط، ومدى تأثير تلك التحديات والحلول المرتقبة ليس فقط على توفير الغذاء والمياه، ولكن أيضًا على الرفاهية العامة للمجتمع.

وحول اهتمام (سابك) بمبادرات الاقتصاد الدائري، استشهد موهان بمثال دخول الشركة مجال إنتاج الأمونيا الزرقاء، وتقديمها الحلول الدائرية للبلاستيك من خلال مبادرة (تروسيركلTM)، إضافة إلى دعمها قطاع السيارات الكهربائية عبر مبادرة (بلوهيروTM)، ودخولها مجال التشغيل الكهربائي للأصول من خلال التعاون مع شركتيْ (باسف) و(ليندي). كما أشار موهان إلى التزام (سابك) العمل على تمكين المجتمعات من التحول إلى مستقبل دائري قليل الكربون، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يجب أن يؤديه الابتكار في تحقيق ذلك.

وفي حين شهد المؤتمر تسليط الضوء على تعاون (سابك) الفاعل مع الأوساط الأكاديمية لتوفير مواد عالية الأداء فتحت آفاقًا لتطبيقات جديدة في أعمال البولي أوليفين؛ أكد موهان أن (سابك) ستواصل التركيز بشكل متزايد على شراكاتها الخارجية خلال سعيها لتكثيف ابتكاراتها وتميز باقة منتجاتها.

وقد حرصت (سابك) خلال المؤتمر على التواصل مع الأطراف الرئيسة ذات العلاقة في الصناعة والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية ومقدمي التقنيات؛ لتسليط الضوء على ابتكاراتها التي تساعد في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتُركز على تقنيات الهيدروجين المستقبلية، والتحول إلى نماذج الأعمال الجديدة التي تعزز الاقتصاد الدائري.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر (جيبكا) السنوي للأبحاث والابتكار يُعد بمثابة منصة لتشجيع ودفع ثقافة الابتكار في صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي، وتحفيز الأطراف ذات العلاقة لتبنّي المزيد من البرامج التي تستهدف تطوير قدرات الابتكار في منطقة الخليج.

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- انتهى -