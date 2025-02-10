في خطوةٍ جديدة نحو تعزيز التحوّل الرقمي في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ودعم سرعة تبني خدمات الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة انتقال الجهات الحكومية من حلول تقنيات المعلومات التقليدية إلى الحلول السحابية في القطاعات المختلف، أعلنت "زين السعودية"، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض LEAP 2025، عن إطلاقها خدمة التحكم الشامل في البنية التحتية السحابية (Zain Multi Cloud)، كأول مزوّدٍ سحابي في المملكة يوفر تحكّماً شاملاً في البنية التحتية السحابية عبر منصةٍ موحّدة، وذلك بالتعاون مع شركة "ديل" (Dell) الرائدة عالمياً في حلول التقنية والخدمات الحاسوبية.

تتيح منصة Zain Multi Cloud تحكّماً مركزياً موحّداً في جميع البيئات السحابية، سواء كانت عامة أو خاصة أو هجينة، مما يوفّر للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات إدارة متكاملة عبر منصةٍ موحّدة شاملة من خلال خدماتنا السحابية.

وتتمتع هذه المنصة بعدة مزايا رئيسية، أبرزها التوافق مع جميع مزودي الخدمات السحابية، حيث تعمل المنصة بمنتهى المرونة والتوافقية، بما فيها Alibaba Cloud، Google Cloud، Microsoft Azure، AWS، Oracle Cloud، Huawei Cloud، إلى جانب Zain Cloud، مما يمنح العملاء حرية في اختيار المزوّد السحابي الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية مع نموذج دفع مرن يعتمد على الاستخدام الفعلي، ويتيح للمؤسسات إدارة تكاليفها السحابية بكفاءة وبأقل تكاليف ممكنة. أيضاً، من مزايا هذه المنصة أنها تتيح إدارة مركزية متكاملة عبر لوحة تحكم موحّدة، مما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستوى التحكم في البنية التحتية السحابية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في وقتٍ تتصدر فيه خدمات الحوسبة السحابية أولويات القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وخطة المملكة للتحول الرقمي. وستمكن Zain Multi Cloud الشركات من الاستفادة من خيارات الخدمات السحابية والتنقل عبرها بمنتهى المرونة والسرعة، مما يعزز استراتيجياتها الرقمية ويرفع من كفاءة عملياتها التشغيلية.

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