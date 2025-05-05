دبي: أعلنت زوهو، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق حزمة من التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصتها لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة "زوهو كريتور" Zoho Creator، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لاتاحة الوصول الى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل ميسّر للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي في مقدمة هذه التحديثات أداة "كو كريتور" CoCreator الجديدة، وهي مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج ضمن منصة زوهو كريتور، يسهّل عملية تطوير التطبيقات بشكل أسرع، وأبسط، وأكثر ذكاءً. وتساهم أداة "كو كريتور"، المدعومة بمنصة "زيا" Zia – مساعد الذكاء الاصطناعي من زوهو – في تقليص الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات، ومنح المستخدمين الحاليين من جميع المستويات المهارية القدرة على إنشاء تطبيقات بسهولة، دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية أو ملحقات مدفوعة. ويعكس هذا التوسّع التزام زوهو المستمر بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يوفّر قيمة عملية، فورية وآمنة لمستخدمي الأعمال عبر كافة القطاعات.

وتتيح أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن المنصة لمستخدمي الأعمال والمطورين على حد سواء تحويل الأفكار التجارية المجرّدة – من خلال أوامر صوتية أو نصية باللغة الطبيعية، أو عبر مخطّطات العمليات أو الوثائق الفنية – إلى تطبيقات أعمال جاهزة للتنفيذ والاستخدام الفعلي. ويقوم النظام تلقائياً باقتراح حقول بيانات ووحدات وظيفية محسّنة وفقاً لاحتياجات كل قطاع، بما يُسهم في تسريع عملية نشر الحلول وتطويرها بكفاءة.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب الرئيس لقسم المنتجات في الشركة: " منذ إطلاق زوهو كريتور في عام 2006، انصبّ التركيز على تبسيط وتسريع عملية تطوير التطبيقات دون التنازل عن جودة الوظائف أو قوة الأداء. ورغم محدودية الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكّنت منصتنا العديد من المستخدمين – سواء من محترفي تقنية المعلومات أو من غير المتخصصين – عبر مختلف أنحاء المنطقة من تطوير وإطلاق آلاف التطبيقات بنجاح"، وأضاف: "يمنحنا الذكاء الاصطناعي القدرة على الارتقاء بتجربة المطورين إلى مستوى جديد، حيث يختصر المدة الفاصلة بين ولادة الفكرة وتحويلها إلى واقع عملي. ومما لا شكّ فيه أن هذا التحديث يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في سرعة تطوير التطبيقات عالية الجودة، من خلال توفير إمكانات متقدمة دون تحميل المستخدمين أية تكاليف إضافية".

تقدم الميزات الجديدة إمكانيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مكونات التطبيقات استنادًا إلى أوامر المستخدم، مع تقديم اقتراحات سياقية للحقول بهدف تحسين التطبيقات الحالية. وتُعدّ هذه الميزة الحصرية بمثابة حل لفجوة رئيسية موجودة في العديد من منصات التطوير منخفضة الكود الحالية. كما توفر الأداة للمطورين المحترفين توليدًا وتحسينًا للكود البرمجي بناءً على السياق، بما يتماشى مع بنية التطبيق ومتطلباته الوظيفية، مما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي مع الحفاظ على تكامل المعمارية البرمجية للتطبيق.

علاوة على ذلك، تقوم ميزة تنقية البيانات ونمذجتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتوحيد البيانات غير المنظمة من مصادر متعددة وتحويلها إلى تنسيقات منظمة وجاهزة للاستخدام في التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح ميزة “مهارات الذكاء الاصطناعي” التي سيتم إطلاقها قريباً، للمستخدمين تنفيذ سير عمل معقد باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يسهم في تبسيط العمليات الروتينية وزيادة الكفاءة العامة. كما يمكن للمستخدمين أيضًا نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لأداء مهام مثل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، والتحليلات التنبؤية، والتعرف على الأشياء.

ويوفّر زوهو كريتور واجهة مستخدم تدعم اللغة العربية، ما يسهّل على الكثير من الشركات والمطوّرين في المنطقة تصميم وإنشاء التطبيقات بسلاسة وفعالية. وتتميز المنصة بخاصية السحب والإفلات البديهية والبسيطة، إلى جانب إمكانيات تخصيص متقدمة وتكامل سلس مع تطبيقات زوهو والتطبيقات الخارجية، مما يمكّن كلاً من المطوّرين المحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء من إنشاء حلول قوية بسرعة وكفاءة. ومن خلال تبسيط مهام العمل المعقدة وتوفير مرونة متقدمة عبر بيئة منخفضة التعليمات البرمجية (Low-Code)، يساعد زوهو كريتور المؤسسات على تطوير حلول تقنية للتحديات التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى عالٍ من القابلية للتوسع المؤسسي.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zoho.com

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