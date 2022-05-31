- أعلنت زوهو عن توقيع شراكة مع بوابة "تاپ بايمنتس" لتمكين الشركات في الدولة من تحصيل المدفوعات بسلاسة وأمان

- تعد منصة "زوهو كوميرس" من بين المنصات العالمية القليلة لإنشاء المتاجر الالكترونية التي تقدم خاصية التوجيه من اليمين إلى اليسار المدمجة

دبي : أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لها، عن إطلاق منشئ مواقع الكترونية يدعم اللغة العربية والتوجيه من اليمين إلى اليسار لمنصة التجارة الالكترونية الخاصة بها "زوهو كوميرس" Zoho Commerce. كما أعلنت الشركة أيضاً عن تكاملها مع بوابة الدفع "تاپ بايمنتس" tsTap Paymen، وهي مزوّد رائد لخدمات المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تمكين الشركات في دولة الإمارات خلال رحلتها نحو التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن زوهو ملتزمة بخدمة الشركات المحلية في دولة الإمارات وتسهيل عملية تبنيها لأحدث التقنيات"، مشيراً إلى أنه "أصبح بمقدور الشركات في الإمارات تأسيس متاجر الكترونية خاصة بها تدعم اللغة العربية باستخدام "زوهو كوميرس"، وتحصيل المدفوعات وإدارة الطلبات وعمليات الشحن، وكل ذلك من منصة واحدة. وفي ذات الوقت، يتيح التكامل مع بوابة الدفع "تاپ بايمنتس" لمستخدمي زوهو إمكانية استقبال المدفوعات الرقمية بطريقة سهلة آمنة وسلسة، موضحاً أن تأسيس تواجد رقمي في اقتصادات اليوم أصبح أمراً في غاية الأهمية للشركات لكي تتمكن من الصمود والازدهار، ونأمل أن يستفيد روّاد الأعمال في المنطقة من هذه الميزة لدفع عجلة نمو أعمالهم".

وفي معرض حديثه عن منهجية زوهو للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال نظام إن جهود زوهو تنطلق من استراتيجيتها للنمو المحلي العابر للحدود والتي نعتمدها كركيزة أساسية في ظل توسعنا في المنطقة، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية وتقدّم المجتمع. وبالإضافة إلى توسيع بصمة زوهو إقليمياَ من خلال افتتاح مكاتب جديدة وتوظيف قوى عاملة محلية، يتمثل تركيزنا دوماً في توفير الدعم لرواد الأعمال المحليين من خلال عقد شراكات مع هيئات حكومية وشبكات أعمال محلية. حيث نعمل أيضاً على تطوير محفظة خدماتنا بشكل دائم من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية".

التكامل مع بوابة الدفع "تاپ بايمنتس"

يساعد قبول المدفوعات الالكترونية الشركات على تحسين التدفقات النقدية من خلال تحصيل الأموال مبكراً والحدّ من التكاليف المرتبطة بالمعاملات المادية. ومع تكامل زوهو مع بوابة الدفع "تاپ"، أصبح بمقدور الشركات في دولة الإمارات قبول المدفوعات بعملات متعددة وكذلك تعزيز شعور عملائها بالرضا والراحة عبر اتاحة خيارات سداد محلية وعالمية

من ضمنها خدمة مدى وكي نت وبوابة بنفت وفيزا وأمريكان إكسبريس وماستركارد. وسيكون التكامل متاحاً عبر مختلف تطبيقات زوهو، بما في ذلك "زوهو بوكس" Zoho Books، برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT، الذي يوفر فواتير الكترونية بما يتماشى مع القوانين المحلية.

وتعقيباً على الشراكة، قال أحمد العرادي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في شركة "تاپ بايمنتس": "نحن سعداء للإعلان عن هذه الشراكة مع زوهو وتوفير تجربة سداد الكترونية سلسة للتجار والعملاء لديها. حيث تحتل زوهو، كما هو الحال مع شركة "تاپ"، مكانة ريادية على مستوى القطاع وقد أصبح بمقدورها الآن تزويد عملائها بوصول سهل إلى النظام الإيكولوجي لخدمات الدفع بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون أي متطلبات للدمج"

منشئ مواقع الكترونية يدعم اللغة العربية لمنصة "زوهو كوميرس"

تعد "زوهو كوميرس" منصة للتجارة الالكترونية تعمل على تمكين الشركات من إنشاء متجر إلكتروني بشكل سريع. حيث تضم مجموعة واسعة من النماذج الجاهزة والقابلة للتخصيص بسهولة، إلى جانب منشئ مواقع الكترونية بالسحب والإفلات. ويوفر "زوهو كوميرس" أيضاً قدرات مدمجة لإدارة الطلبات، ومكاملة عمليات الشحن، وادراج المنتجات، ودمج أدوات تحسين محركات البحث، وأتمتة البريد الإلكتروني، من أجل مساعدة المستخدمين على إدارة متاجرهم الالكترونية. ويمكن للشركات الاستفادة من توصيات المنتجات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومزايا الرمز الترويجي، وصفحات التقييمات من العملاء التي يسهل البحث عنها، بهدف توفير تجربة استثنائية لعملائها بتكلفة معقولة.

وتعتبر "زوهو كوميرس" حالياً من بين المنصات العالمية القليلة التي توفر منشئ مواقع الكترونية يدعم خاصية التوجيه من اليمين إلى اليسار المدمجة، ولا يتطلب ملحقات إضافية أو تكوينات تشفير أو نماذج مدفوعة. ومع هذه الميزة، ستصبح المزيد من الشركات في دولة الإمارات – وحتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة – قادرة على بناء متاجر للتجارة الالكترونية خاصة بها تدعم اللغة العربية. وتتكامل المنصة في الوقت الراهن مع 13 بوابة دفع رائدة، من بينها PayTabs، و PayPal، و 2Checkout و Stripe. ومن المقرر بدء تفعيل خاصية الدمج مع بوابة الدفع "تاپ بايمنتس" قريباً.

نمو زوهو

في العام 2021، سجلت زوهو نمواً بنسبة 52 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تعد ثاني أسرع منطقة نمواً بالنسبة للشركة، كما نمت شبكة شركائها بمعدل 55 % وضاعفت حجم فريق عملها ثلاث مرات في المنطقة. ورسخت الشركة حضورها أيضاً في سبعة بلدان، وافتتحت مكاتب جديدة في كل من السعودية (جدة) ومصر وجنوب أفريقيا. ولا تزال المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع البلدان نمواً في المنطقة بالنسبة لزوهو. ولتوسيع حضورها في السعودية، تخطط زوهو لتوظيف كوادر من السوق المحلية، وزيادة شبكة الموزعين لديها، والتعاون مع مجتمع الأعمال المزدهر. وفي العام الجاري، تخطط زوهو أيضاً لافتتاح مكاتب في كينيا ونيجيريا.

وبدوره، قال "علي شبدار"، المدير الإقليمي لدى زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: " يأتي هذا النمو الملحوظ في الوقت الذي تدرك فيه الشركات المحلية مدى فعالية تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والتى ساعدت الكثير من الشركات في رقمنة أعمالها، حيث أتاحت منتجاتنا المتكاملة التي تشتمل على أكثر من 50 تطبيقاً رقمنة كل جانب من العمليات التشغيلية للشركات دون القلق حيال المتاعب المتعلقة بمخازن البيانات أو التكامل. ويساعد توفّر دعم اللغة

العربية في تطبيقاتنا الرئيسية كإدارة علاقات العملاء CRM وبوكس Books وكوميرس Commerce وكامبينز Campaigns وكرياتورCreator، وغيرها من الخصائص الأخرى كسهولة الاستخدام والتسعير المعقول، على زيادة تبني حلولنا في المنطقة.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 50 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 75 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.