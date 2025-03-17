أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، عن إطلاق "بروجيكتس بلاس " Projects Plus، وهي منصة جديدة تعاونية تم تصميمها لتبسيط وتعزيز عمليات إدارة المشاريع للشركات المتوسطة والكبيرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل مجموعة من أدوات التكامل الأصلية مثل "زوهو بروجيكتس" Zoho Projects و" وورك درايف" WorkDrive و" أناليتكس" Analytics و "سبرينتس" Sprints، تعمل منصة بروجيكتس بلاس على تعزيز جوانب سير العمل للمشاريع وإدارة الملفات وذكاء الأعمال في الوقت الفعلي والتعاون المرن، بما يدعم منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة المعروفة بـ"Agile" ومنهجية الشلال أو ما يعرف بـ "Waterfall".

يأتي هذا الإصدار في ضوء النجاح الكبير الذي حققه تطبيق زوهو بروجيكتس خلال العام الماضي، حيث شهد نمواً متسارعاً مع انتقال أكثر من 55% من الشركات إلى حلول زوهو لإدارة المشاريع بدلاً من أدوات مثل مايكروسوفت بروجيكت (Microsoft Project) وجيرا (JIRA) . ويسهم بروجيكتس بلاس في تبسيط التعقيدات التشغيلية التي تواجهها المنظمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويعتبر تطبيق زوهو بروجيكتس واحداً من أكثر منتجات الشركة مبيعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت الزيادة السنوية في الإيرادات منذ عام 2023 نسبة 33%.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع الأسواق نمواً لتطبيق زوهو بروجيكتس على مستوى العالم. ويغطي زوهو بروجيكتس، الذي تحول إلى منصة الآن، أربعة مجالات رئيسية هي: تسهيل الوصول إلى البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع الهجينة، وإدارة العمل التعاوني.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "على غرار العديد من حلولنا المؤسسية، تم تطوير منصة بروجيكتس بلاس لتوفير قيمة عالية وتلبية الاحتياجات التي أظهرها عملائنا ضمن حزمة برامجنا، ولا سيما تطبيق زوهو بروجيكتس وتطبيق زوهو أناليتكس. وأضاف قائلاً: "تدمج منصة بروجيكتس بلاس أحدث الأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتحليلات القائمة على البيانات أولاً، والحماية المرتكزة على الخصوصية ضمن برنامج يعمل على توقع الاحتياجات المتطورة لمؤسسات الأعمال الدولية، مما يتيح توسيع نطاق الانتشار العالمي لزوهو".

تعمل منصة “بروجيكتس بلاس” من زوهو على تحسين إدارة المشاريع من خلال استخدام البيانات بشكل منهجي لاتخاذ القرارات بدلاً من الاعتماد على الحدس. تقوم المنصة من خلال قدرات مثل تحليل البيانات من مصادر متنوعة وتتبع الوقت والميزانية والمهام المنجزة وأداء الفريق بتحويل تلك البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. من أبرز مميزات المنصة التحليل التنبؤي الذي يساعد في توقع المخاطر، تقدير الجداول الزمنية، وتخطيط الموارد بشكل أكثر كفاءة. يتيح هذا النهج الاستباقي للشركات إدارة نتائج المشاريع والتقليل من المخاطر قبل حدوثها

إضافةً إلى ذلك، تتيح منصة بروجيكتس بلاس تتبع التقدم في الوقت الفعلي وتحليل نقاط الضعف، واستبدال الأدوات التقليدية بلوحات بيانات ديناميكية تقدم تحديثات لحظية حول حالة المشروع. وبفضل مزايا مثل تحليلات ضبط الجودة، تضمن المنصة أن تلتزم المخرجات بالمعايير المحددة طوال دورة حياة المشروع، الأمر الذي يعزز الكفاءة.

كما يسهم تكامل المنصة مع محرك الذكاء الاصطناعي “زيا” من زوهو في إضافة قدرات متطورة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يساعد في أتمتة تحليلات البيانات المعقدة. وتساعد “زيا” مدراء المشاريع في اتخاذ قرارات أفضل من خلال تقديم رؤى تنبؤية وتعزيز جوانب أساسية في إدارة المشروع، مثل تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحديد نقاط الضعف، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية عبر مطابقة المهارات مع المهام، فضلاً عن التنبؤ والتخطيط بدقة لتجنب التأخيرات وتجاوزات التكلفة.

وتتكامل منصة بروجيكتس بلاس بسلاسة أيضاً مع مجموعة برامج زوهو الواسعة، إلى جانب أدوات الأطراف الخارجية مثل "مايكروسوفت أوفيس 365" Microsoft Office 365 و"جوجل ووركبليس" Google Workspace، وتطبيقات التعاون والتحليلات وخدمة العملاء الشائعة، مما يجعل المنصة حلاً معتمداً ومتعدد الاستخدامات للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات إدارة المشاريع وتحقيق نتائج أفضل.

جدير بالذكر أن تطبيق زوهو بروجيكتس يدعم التوجيه من اليمين إلى اليسار للغة العربية ويقدم واجهة مستخدم باللغة العربية. وتم تصميم منصة بروجيكتس بلاس لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاعات متعددة من بينها التجزئة والتجارة الإلكترونية والإنشاء والتصنيع والسيارات، مما يوفر حلاً مرناً للشركات عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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