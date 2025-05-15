مدينة الكويت، الكويت: أعلنت شركة زوهو، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، اليوم عن شراكتها مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، بهدف تزويد طلاب إدارة الأعمال بإمكانية الوصول إلى أدوات رقمية متقدمة، بما يعزّز مهاراتهم الأساسية في مجالات المالية، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال. وتم الإعلان عن هذه الشراكة على هامش فعالية "زوهوليكس الكويت"، المؤتمر السنوي لمستخدمي زوهو، وذلك خلال مراسم توقيع أُقيمت بحضور ساران بي. باراماسيفام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زوهو، والدكتور جان-بول م. أرناؤوط، عميد كلية إدارة الأعمال، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST).

تهدف هذه الشراكة إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيقات الفعلية في سوق العمل، من خلال إدراج برامج زوهو ضمن المناهج الدراسية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. ومن خلال هذه المبادرة، سيحصل الطلاب على خبرة عملية طوال العام الدراسي باستخدام حزمة زوهو من المنتجات الأعلى مبيعاً، بما في ذلك "زوهو سي آر إم" Zoho CRM لقطاع الأعمال، و"زوهو بوكس" Zoho Books للخدمات المالية، و"زوهو كريتور" Zoho Creator لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، و"زوهو بيبول" Zoho People للموارد البشرية، بما يسهم في تهيئهم لمتطلبات البيئة المهنية الرقمية السريعة التغيّر في عصرنا الحالي. وسيشارك الطلاب في تدريبات عملية تحاكي سيناريوهات واقعية في بيئة الأعمال، بما يُساعد على تنمية كفاءاتهم التقنية إلى جانب تعزيز مهاراتهم الشخصية، مثل التفكير التحليلي، وحل المشكلات، والعمل بروح الفريق.

وبهذه المناسبة، قال ساران بي. باراماسيفام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زوهو: "نحن فخورون بالشراكة مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، لتمكين الجيل القادم من قادة الأعمال عبر تزويدهم بأحدث أدوات التكنولوجيا المتقدمة"، وأضاف: "من خلال دمج حلول زوهو في العملية الأكاديمية، لن يقتصر تعلّم الطلاب على المفاهيم النظرية فحسب، بل سيُتاح لهم أيضاً تطبيقها في بيئات عملية تحاكي الواقع، مما يمنحهم أفضلية حقيقية عند دخولهم سوق العمل. وتعكس مثل هذه الشراكات التزامنا الراسخ باستراتيجيتنا القائمة على "النمو المحلي العابر للحدود"، والتي ترتكز على بناء علاقات متجذّرة محلياً برؤية عالمية، بما يُهيّئ أرضية خصبة لنمو زوهو المتواصل في الكويت، حيث نلمس إمكانات واعدة لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام".

قال الدكتور أرناؤوط: "نظراً لأن تنمية المهارات العملية تُعد من الركائز الأساسية ضمن رؤيتنا في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، فإننا نفخر بتعاوننا مع شركة زوهو، التي أتاحت لنا دمج حلولها الرقمية بسلاسة في مناهجنا الدراسية. إذ تم بالفعل دمج زوهو سي آر إم في عدد من المقررات، فيما يجري حاليا دمج كل من زوهو بوكس وزوهو بيبول في مقررات المحاسبة والموارد البشرية على التوالي".

وأضاف: "تُسهم هذه الشراكة في تأهيل طلابنا بخبرة عملية حقيقية، من خلال استخدام أدوات رقمية معتمدة على نطاق واسع في سوق العمل، مما يعزز جاهزيتهم المهنية بعد التخرج. ونتوجه بجزيل الشكر إلى زوهو على دعمها في تدريب أعضاء هيئة التدريس لدينا، وتمكين هذا الدمج السلس في المناهج. ومما لا شك فيه أن هذا التعاون الاستراتيجي مع قطاع الأعمال يشكل خطوة فعالة نحو ردم الفجوة بين الصفوف الدراسية وبيئة العمل الرقمية".

وتجسد هذه المبادرة التزام زوهو بدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتمكين القوى العاملة المستقبلية من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في بيئة العمل. كما تأتي امتداداً لجهود الشركة المستمرة في سد فجوة المهارات في منطقة الشرق الأوسط، من خلال برامج تطوير أكاديمية ومهنية. وقد أطلقت الشركة برامج مماثلة في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك شراكات مع جامعات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب ورش عمل تدريبية للمحترفين العاملين في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وبلدان أخرى. وعبر تزويد الطلاب والمهنيين على حد سواء بخبرة عملية في استخدام منصات زوهو، تسهم الشركة في إعداد قوى عاملة مؤهلة وممكّنة رقمياً قادرة على مواكبة تحديات الاقتصاد العصري، بما ينسجم مع رؤى التحول الاقتصادي الطموحة التي تقودها حكومات المنطقة.

وجدير بالذكر أن حلول "زوهو سي آر إم" و"زوهو بيبول" و"زوهو بوكس" و"زوهو كريتور" تمثل منتجات الشركة الأكثر مبيعاً، حيث تتميز هذه الحلول بواجهة مستخدم تدعم التوجيه من اليمين إلى اليسار (RTL) للغة العربية، بالإضافة إلى تكاملها مع بوابات الدفع الإقليمية والعالمية.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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