الخطوة تأتي تماشياً مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع نطاق الوصول والمشاركة

وقّعت ريم للتمويل شركة التمويل الرائدة في الدولة وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، اتفاقيتين تهدفان إلى تمكين المزيد من المستثمرين من الوصول إلى الاكتتابات الأولية وتداول الأوراق المالية في السوق، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل عملية التداول أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل حضره عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ومن جانب ريم للتمويل كل من السيد حمدان الدهماني، رئيس مجلس الإدارة، والسيد فارس اليبهوني الظاهري، عضو مجلس الإدارة، والسيد سراج فيضي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.

المنصة الرقمية

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكّين إنشاء رقم المستثمر الوطني بشكل فوري عبر المنصة الرقمية لريم للتمويل، حيث سيتمكن العملاء من إصدار رقم المستثمر المطلوب للتداول في سوق أبوظبي مباشرة عبر تطبيق ريم للتمويل، ما يقدم عملية انضمام سلسة تعكس دور ريم في أن تصبح بنكاً محليا رقمياً رائداً.

وبموجب الاتفاقية الثانية تعين ريم للتمويل كجهة مستلمة لاكتتابات الطرح العام الأولي، حيث سيتمكن المستثمرون من الاشتراك في الاكتتابات عبر سوق أبوظبي مباشرة من خلال تطبيق ريم للتمويل، مع إتاحة خيار التمويل بالهامش لدعم مشاركتهم، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الطلب على الادراجات الجديدة، مع إبراز الخدمات المبتكرة التي ستشكل نموذج البنك المحلي الرقمي لريم للتمويل.

تعزيز المشاركة

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن تعاوننا مع ريم للتمويل، إلى جانب مؤسسات أخرى تسعى للوصول إلى خدمات ومنتجات سوق أبوظبي المتنوعة، يعكس التزامنا بجعل أسواق المال أكثر انفتاحاً وكفاءة، ومن خلال قنواتنا المبتكرة، نعمل على تسهيل رحلة المستثمر، وجذب قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، وتوفير طرق جديدة للتفاعل مع السوق، بما يعزز دور سوق أبوظبي في تعميق المشاركة وتوسيع الفرص لجميع الأطراف المعنية.

رؤية مشتركة

من جانبه، قال السيد حمدان الدهماني، رئيس مجلس إدارة ريم للتمويل: يتشارك كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وريم للتمويل رؤية مشتركة نحو أسواق مالية أعمق وأكثر ديناميكية في دولة الإمارات، وتمثل هذه الاتفاقيات بداية رحلة استراتيجية ترتكز على مفهوم البنك المحلي الرقمي، وسنعمل معاً على المساهمة في التوسع طويل الأمد لأسواق المال، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، مع صياغة مستقبل من تجارب استثمارية أبسط وأكثر سلاسة."

محطة بارزة

وأضاف السيد سراج فيضي، الرئيس التنفيذي لريم للتمويل: تشكل هذه الاتفاقيات محطة بارزة في مسيرة تحول ريم للتمويل إلى بنك محلي رقمي، ومن خلال مواءمة جهودنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وأجندة أسواق رأس المال الوطنية، فإننا نفتح الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين، ونضمن لعملائنا إمكانية الوصول إلى الاكتتابات الأولية بسهولة ودعمهم بالتمويل، وهذه مجرد الخطوة الأولى ضمن سلسلة مبادرات قادمة مع سوق أبوظبي، ونتطلع إلى توسيع هذه الجهود مستقبلاً."

أداء سوق أبوظبي

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 99.5% على أساس سنوي ليصل إلى 13.6 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 33.5% لتصل إلى 179.5 مليار درهم، مما يعكس صلابة أداء السوق. وتأتي الاتفاقيات الجديدة مع ريم للتمويل في إطار جهود أوسع للبناء على هذا الزخم، عبر توفير المزيد من القنوات لتعزيز مشاركة المستثمرين.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على جهود ريم للتمويل للتحول إلى بنك محلي رقمي وتعزز فرص الوصول إلى الاكتتابات الأولية وزيادة السيولة في السوق، حيث تواصل ريم للتمويل، سعيها للتحول إلى بنك محلي رقمي، ضمن مسيرتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى أسواق المال الإماراتية.

