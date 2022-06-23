دبي، الإمارات العربية المتحدة: جدّدت ريكاب RECAPP التي طورتها شركة فيوليا كأوّل خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في دولة الإمارات العربية المتّحدة، شراكتها مع كوكا كولا الشرق الأوسط لتحقيق هدفهما الموحّد المتمثّل بإغلاق حلقة مواد التغليف في تعاون مبدع لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير بشكل يتيح إمكانية الفصل عند المصدر وتحويل مسارها بعيداً عن المطامر.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب دعم "كوكا كولا" لإطلاق شركة فيوليا تطبيق RECAPP الذي يقدّم خدمة مبتكرة لتوفير حلول إعادة التدوير، كمشروع تجريبي عام 2021 بصفة الشركتين شركاء في "مجموعة الائتلاف".

واحتفالاً بتجديد الشراكة، تم توزيع صناديق لإعادة التدوير في مكاتب كوكا كولا الشرق الأوسط في دبي للتشجيع على ترسيخ فكرة إعادة التدوير في مكان العمل. ويعد جمع نفايات البلاستيك والألمنيوم خطوة جديدة لشركة RECAPP التي تهدف إلى جمع المزيد من النفايات القابلة لإعادة التدوير التي يتمّ تخليفها في مناطق الأعمال، وشركة كوكا كولا الشرق الأوسط هي أول شركة تمهد الطريق في هذا المجال.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جيروم فيريسيل، المدير العام لـRECAPP لدى فيوليا الشرق الأوسط، قائلاً: "يمثّل تطبيق RECAPP الذي أطلقته فيوليا، حلاً مناسباً ومكافئاً لإعادة التدوير من المنزل، مما يساهم في بناء مجتمعات مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم تطلق RECAPP خدمة جديدة للشركات مثل جمع البلاستيك والعلب والورق من المكاتب، وجمع المخلّفات التجارية والناتجة عن قطاع التجزئة من أجل مساعدة المطاعم وتجار التجزئة في مسيرة إعادة التدوير وإنشاء اقتصاد دائري محلي، كما تطلق أيضا برنامج مدرسي لنشر التوعية بين الأجيال الشابة. ونحن فخورون جداً بالدعم الذي تمنحنا إياه كوكا كولا من أجل التشجيع على إرساء فكرة إعادة التدوير في أذهان المجتمعات في أبوظبي ودبي."

أضاف تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكا كولا في الشرق الأوسط، قائلاً: "تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا العالمية الطموحة لعالم بلا نفايات من أجل المساعدة على جمع النفايات وإعادة تدوير ما يعادل كل عبوة أو علبة يتمّ بيعها بحلول عام 2030. ولهذا السبب، يتمثل جزء أساسي من هذه الرؤية في التعاون مع شركائنا في إيجاد حلول هادفة. ولا شكّ في أنّ خدمة RECAPP ستساعد في تسهيل عملية إعادة التدوير على المجتمعات، مع التشجيع على تبنّي أسلوب حياة مستدام وبناء اقتصاد دائري."

يمثل الاحتفال بهذه الشراكة علامة بارزة في رحلة RECAPP للاحتفال بـ 27000 تحميل للتطبيق وجمع 280 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير منذ إطلاقه في نوفمبر 2020.

تعمل RECAPP على تمكين كلّ فرد فاعل في عملية إعادة التدوير من خلال تزويدهم بوسيلة سهلة وكفوءة لجدولة أوقات التسليم للعبوات البلاستيكية وعلب الألمينيوم. وبعد فرز المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة، يمكن للسكّان تحميل تطبيق Go RECAPP من متجر Apple Store أو Google Play، وجدولة موعد التسليم بحسب ما يناسبهم. وتقوم بعد ذلك RECAPP بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من أمام منزلهم وإعادة تدويرها بشكل مجاني بالكامل. وفي كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير، يتم تجميع النقاط بناءً على وزن المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها، ويمكن للمستخدم استرداد النقاط مع شركاء المكافآت المتعاونين مع RECAPP.

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لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2021، قامت فيوليا بتزويد 79 مليون شخص بمياه الشرب و61 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 48 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 28,508 مليار يورو عام 2021. www.veolia.com

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