دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة «ريفولوت»، تطبيق الخدمات المالية العالمي الذي يضم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم، اليوم حصولها على الموافقة المبدئية لترخيص مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة (الفئة الثانية) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE). يُعد هذا الإنجاز خطوةً مهمةً نحو إطلاق «ريفولوت» لخدماتها في الإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم تجربة منتجات شاملة للعملاء.

تمثل الإمارات العربية المتحدة سوقًا حيويًا للنمو بالنسبة لـ«ريفولوت» وذلك بفضل اقتصادها الديناميكي ومعدلات التحول الرقمي المرتفعة وموقعها الاستراتيجي كمركز مالي عالمي. وتُسهم البيئة التنظيمية الاستشرافية في المنطقة والطلب القوي على الحلول المالية المبتكرة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتوسع. من خلال التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تستعد «ريفولوت» لتقديم نتائج استثنائية للعملاء، مما يفتح حقبة جديدة من المرونة المالية في المنطقة.

وأضافت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج لريفولوت: "إن الحصول على هذه الموافقات المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو خطوة محورية اتخذتها «ريفولوت» في المنطقة. هدفنا هو تمكين الأفراد هنا من الوصول إلى أدوات مالية متطورة توفر الشفافية والمرونة والتحكم، مع معالجة التحديات في المشهد المالي الحالي. نحن ملتزمون بوضع معيار جديد للخدمات المالية على مستوى العالم، ونتطلع لإطلاق «ريفولوت» في سوق الإمارات الديناميكي."

تتمتع امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في ريفولوت بما يقارب عقدين من الخبرة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك تأسيس موقع Souqalmal.com، وهو منصة المقارنات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. ويشكل تركيزها على التثقيف المالي وتمكين المستهلكين في المنطقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية «ريفولوت» لسوق الإمارات.

ستكثف «ريفولوت» أيضًا جهود التوظيف في الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر القادمة. ومع نهجها الذي يعتمد على العمل عن بُعد أولًا، تتمتع الشركة بموقع فريد يسمح لها بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز المرونة والشمولية ويوفر الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب عالية المهارة.

تواصل «ريفولوت» توسيع وجودها خارج أوروبا والمملكة المتحدة، مع عمليات في أستراليا والبرازيل والمكسيك واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند، وهي تعمل على أن تصبح واحدة من أفضل ثلاث تطبيقات مالية في كل سوق تدخلها. ويعزز توسع «ريفولوت» في الإمارات على نطاق أوسع التزام الشركة المستمر بالنمو العالمي وتقديم حلول محلية تعود بالفائدة على العملاء حول العالم. من خلال تأسيس وجود في أسواق رئيسية مثل الإمارات، تواصل «ريفولوت» توسيع نطاقها وتحقيق رؤيتها الشاملة في تمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم من التحكم بشكل أكبر في أموالهم.

نبذة عن ريفولوت

ريفولوت هي شركة تكنولوجيا مالية عالمية تهدف إلى تمكين الأفراد من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم. انطلقت خدماتها في المملكة المتحدة عام 2015، مقدمةً حلولًا مبتكرة لتحويل الأموال وتبادل العملات. واليوم، يعتمد أكثر من 60 مليون عميل حول العالم على مجموعة متنوعة من منتجات ريفولوت المبتكرة، لإتمام ما يزيد عن نصف مليار معاملة شهريًا

-انتهى-

#بياناتشركات