يعدّ هذا التعاون جزءاً من استراتيجية ريسبونس بلس ميديكال وفالكون لخدمات الطيران لتطوير خدمات الإخلاء الجوي الطبي

أبوظبي: وقعت شركة ريسبونس بلس ميديكال، التابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ - أكبر مزوّد لخدمات ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبيّة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة فالكون لخدمات الطيران ذ.م.م، الشركة الإماراتية الرائدة في تقديم خدمات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير قدرات الإسعاف الجوي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يتيح نقل المرضى المسافرين إلى الخارج لتلقي علاجات الرعاية الحرجة وتسهيل عودتهم إلى الدولة عقب انتهاء العلاج.

ستتعاون شركة فالكون لخدمات الطيران المعروفة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التشغيلية ودعم الطيران والتي تشمل تأجير وإدارة الطائرات ودعم الطيران التابع لأعمال النفط والغاز وجولات الهليكوبتر السياحية، بالإضافة الى الصيانة والإصلاح والعمرة، مع شركة ريسبونس بلس ميديكال لتطوير خدمات النقل الطبي الجوي والإعادة الطبية إلى الوطن.

تتوافق هذه المبادرة مع رسالة ورؤية الهيئات التنظيميّة للرعاية الصحيّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بهدف تعزيز الرعاية الصحيّة لكل من المواطنين والمقيمين في الدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزام المؤسستين بالابتكار والارتقاء بخدمات الطوارئ الطبية، وضمان حلول رعاية صحيّة سلسة وفعالة للمرضى ذوي الاحتياجات الحرجة.

تمّ توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً من قبل الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، والكابتن رمنديب أوبروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران، في أبوظبي.

وعقّب الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ: "كجزء من التزامنا بدعم حلول الإخلاء الطبي الجوي في المنطقة، تفخر ريسبونس بلس ميديكال بالتعاون مع شركة فالكون لخدمات الطيران لتعزيز قدرات الإسعاف الجوي في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وتعزيز شراكتنا المتينة على مرّ السنين. تهدف شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية، بالتعاون مع شركة فالكون لخدمات الطيران، إلى تقديم خدمات الإسعاف الجوي الأكثر كفاءة ودقةً وسرعة لعملائها في جميع أسواق المنطقة."

وبدوره علّق الكابتن رمنديب أوبروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران بقوله:" لقد كان تعاوننا طويل الأمد مع شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية فعالًا في تطوير خدمات الإسعاف الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر المنطقة. تُعزّز مذكرة التفاهم الاستراتيجيّة هذه التزامنا بتوفير نقل طبي سلس وفعال وفي الوقت المناسب. من خلال الاستفادة من خبرة فالكون لخدمات الطيران الواسعة في العمليات الجوية، نهدف إلى تقديم حلول إسعاف جوي آمنة وموثوقة وعالمية المستوى تتماشى مع رؤية الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

تدير شركة ريسبونس بلس ميديكال حالياً خدمات الطوارئ الطبيّة بالمروحيات (HEMS) مع شركة فالكون لخدمات الطيران، والتي تتضمن الاستجابة الأوليّة للطوارئ في المواقع النائية والبحريّة في قطاع الطاقة.

حول ريسبونس بلس القابضة:

تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة. تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة.

حول فالكون لخدمات الطيران:

فالكون لخدمات الطيران شركة رائدة في مجال خدمات طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد حصلت الشركة منذ تأسيسها سنة 2006 تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان على سُمعة طيبة من خلال تقديم خدماتها المبتكرة عالية الجودة إلى قاعدة كبيرة من العملاء المتميزين وأصبح اسمها مرادفاً لعبارات السلامة، الجودة، والخدمة الممتازة للعملاء. توفر فالكون لخدمات الطيران مجموعة واسعة من خدمات التشغيل والدعم الجوي، بما في ذلك خدمات تأجير وإدارة الطائرات وجولات الهليكوبتر السياحية ودعم الطيران التابع لقطاع النفط والغاز وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، وإدارة صلاحية الطيران المستمرة وإدارة وفحص مهابط المروحيات، وغيرها.

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