في إطار التزامها بتبسيط الإجراءات وتمكين شركائها ودفع عجلة النمو المشترك، كشفت "ريد هات" عن حزمة تحسينات جديدة على تجربة التفاعل مع شركائها حول العالم، في خطوةٍ تعكس مسيرة التحول الشاملة التي تتبناها الشركة بهدف توفير مستويات غير مسبوقة من المرونة وتنوع الخيارات والسهولة لشبكة شركائها الاستراتيجيين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة التكنولوجية بفعل التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات العالم الافتراضي، وهو ما يؤدي إلى إعادة صياغة ملامح القطاعات الصناعية بأكملها. وفي خضم هذه التحوّلات الجذرية، تلعب منظومة شركاء "ريد هات" دوراً محورياً في تمكين العملاء من التكيف مع هذا الواقع الجديد والاستفادة من الفرص الناشئة، الأمر الذي يدفع الشركة إلى مواصلة تطوير تجربة التعاون مع شركائها العالميين من خلال نهج يرتكز على منظومة شراكات متكاملة تدعم تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات. وتستند استراتيجية التحوُّل التي تتبناها الشركة إلى ثلاثة ممكّنات رئيسية، وهي برنامج شراكة عالمي موحد، ومنظومة حوافز مبسطة، وتجربة رقمية معززة.

تطوير الخبرات من خلال برنامج "الشركاء المتخصصين"

وفي هذا السياق، قال د. ستيفاني شيراس، نائب الرئيس الأول لنجاح منظومة الشركاء لدى ريد هات: "إن إعلان "ريد هات" عن إطلاق برنامج "الشركاء المتخصصين" (Red Hat Specialized Partner Program)، والذي كان يُعرف سابقاً باسم برنامج "تسريع ممارسات شركاء ريد هات" (Partner Practice Accelerator)، يهدف إلى تعزيز المكانة الصناعية للشركاء المعتمدين وتوفير مسارات أكثر وضوحاً لتطوير كفاءاتهم وإبراز قدراتهم في المجالات الأساسية التي تكتسب أهميةً متناميةً في تحقيق النجاح المستدام للعملاء، إذ يسعى هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخبرات التقنية الرائدة للشركاء وقدراتهم المتميزة على صعيد الخدمات في سبيل دعم دورة حياة العملاء بشكل شامل، مع التركيز على التقنيات الاستراتيجية وتبسيط مسارات الوصول إلى الأسواق.

ومع هذا التطور النوعي، توسّع ريد هات نطاق التخصصات المتاحة لشركائها لتشمل منتجات إضافية مثل "ريد هات إنتربرايز لينوكس" (Red Hat Enterprise Linux (RHEL) و"ريد هات إنتربرايز لينوكس للذكاء الاصطناعي" (RHEL AI)، إلى جانب التخصصات الحالية في "منصة ريد هات أنسيبل للأتمتة" (Red Hat Ansible Automation Platform)، و"ريد هات أوبن شيفت"(Red Hat OpenShift). كما سيشهد التخصص الحالي لـ"ريد هات أوبن شيفت" تقسيماً هيكلياً إلى مجالات تركيزٍ دقيقة، تغطي المنظومات الافتراضية والحاويات وتطوير التطبيقات. وسيُمنح الشركاء المؤهلون تقديراً تخصصياً وفقاً لخبراتهم التقنية، مثل: "شريك متخصص من ريد هات – أتمتة المهام الحرجة" و"شريك متخصص من ريد هات – منصة الذكاء الاصطناعي".

وتدعو "ريد هات" شركاءها للتواصل مع مديري حسابات الشركاء لاستكشاف آفاق التخصصات الجديدة، وتعزيز تميّزهم وريادتهم كمزودي خدمات لحلول ريد هات على مستوى العالم.

إطلاق مركز طلبات الشركاء من "ريد هات"

تم تصميم مركز طلبات الشركاء الجديد من "ريد هات"، المزود بمنصة الحملات التسويقية وإنتاج الطلبات، لمساعدة الشركاء على تنفيذ حملات تسويقية وتقديم محتوى وبرامج مؤثرة بسهولة أكبر. ويتيح المركز للشركاء إطلاق حملاتٍ تسويقية جاهزة وبشكل مستقل، وإنشاء صفحات تسجيل لورش العمل والندوات عبر الإنترنت، ما يعزز من عملية الترويج للحلول المشتركة مع "ريد هات" للشركاء المحتملين من العملاء والجهات.

المزايا الرئيسية للمنصة:

تنفيذ ذاتي للحملات التسويقية: يمكن للشركاء تنفيذ الحملات من البداية إلى النهاية من خلال منصة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام. محتوى قابل للتخصيص: أضف علامتك التجارية ورسالتك المؤسسية إلى الأنشطة الجاهزة لتسليط الضوء على قصة نجاحك. تتبع شامل للأنشطة والعملاء المحتملين: توفر لوحات التحليل التفصيلية رؤى حول أداء الحملات والأنشطة والفرص المحتملة والمزيد. مكتبة غنية بالمحتوى: تضم المنصة حالياً أكثر من 16 حملة متوفرة بتسع لغات أساسية، تغطي جميع منتجات "ريد هات" الرئيسية.

تم تصميم هذه المنصة لتمكين الشركاء من التحكم الفعال بجهودهم التسويقية، مع توفير محتوى موحد يحمل علامة تجارية مشتركة ورسائل متناسقة. ويمكن للشركاء التقدم بطلب للوصول إلى المنصة الجديدة من هنا.

الانتقال نحو التفاعل الذاتي

يعكس هذا التطور المستمر في منظومة إشراك شركاء "ريد هات" العالميين التزام الشركة الراسخ بتبني منهجية تركز على المنظومة الشاملة، بهدف تقديم حلول مخصصة وفعّالة للعملاء. وبهذه الرؤية، تمنح الشركة الشركاء قدراً أكبر من المرونة للاستفادة من نطاق أوسع من الخيارات، ومسارات نمو أكثر وضوحاً، وتعاونٍ وثيق مع "ريد هات".

وتواصل "ريد هات" تطوير برنامج الحوافز لشركائها عبر إطلاق فرص جديدة وموسّعة، بهدف تعزيز أرباح الشركاء وتحفيز نمو المنتجات - خاصةً مع منصتي "ريد هات أنسيبل" و"أوبن شيفت". وتأتي هذه الجهود العالمية مُوَاكَبَةً لعملية تحديث شاملة للأدوات الرقمية لتحسين تجربة الشركاء، من خلال أدوات متطورة تمنحهم مزيداً من المرونة والوضوح في التعاملات.

لمعرفة المزيد، يمكن للشركاء تسجيل الدخول إلى بوابة (Red Hat Partner Connect)، أو التواصل مع مدير حساب الشركاء في "ريد هات"، أو الاتصال بدعم الشركاء للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التحديثات وفهم وضعهم الحالي ومتطلبات الأهلية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الحوافز والمكافآت المحدثة في مركز محتوى "ريد هات".

من الجدير بالذكر أنه يمكن للشركاء إكمال الدورة المحدثة لأساسيات تجربة التفاعل مع الشركاء من "ريد هات"، والتي تغطي العناصر الأساسية لبرنامج الشركاء الخاص بشركة "ريد هات".

-انتهى-

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