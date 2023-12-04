اختارت الشركة دبي كقاعدة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والنظامية في المدينة

تخطط ريبيوتيشن هاوس لإنشاء مكتب فرعي في الرياض في عام 2024

تجمع ريبيوتيشن هاوس بيانات بملايين الجيجابايت وتوفّر التحليلات

(دبي): احتفلت ريبيوتيشن هاوس، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة السمعة عبر الإنترنت (ORM)، بافتتاح مقرها الرسمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في دبي، الأمر الذي مثّل لحظة محورية في استراتيجية الشركة للتوسع. وقد أكد هذا الإطلاق على التزام ريبيوتيشن هاوس العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا واستغلت الشركة افتتاح مقرها لتقدّم منتج تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation)، وهو منتج ثوري مصمم لتحويل طريقة إدارة السمعة عبر الإنترنت.

جمع البيانات لمنتج تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation)

من خلال جمع ملايين الجيجابايت من البيانات من مصادر متنوعة عبر الإنترنت، يضمن تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation) إجراء فحص شامل، من دون إغفال أي معلومات مهمة. وباستخدام خدمة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، تخضع البيانات التي تم جمعها لتحليل دقيق. ويتم بعدها عرض النتائج في شكل واضح يمكن الوصول إليه، وتقديم معلومات معمقة قيمة قائمة على الأبحاث. وبعيدًا عن مجرد الإبلاغ، يتخذ تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation) نهجًا استباقيًا، حيث يقوم بصياغة استراتيجيات موجّهة لأهداف معيّنة بغية تعزيز سمعة الأفراد والمنظمات على الإنترنت وتحسينها.

أعرب ديما راكيتا، الرئيس التنفيذي لريبيوتيشن هاوس، عن حماسه لافتتاح المقر الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "تُعدّ رحلتنا في المنطقة شهادة على تفانينا في تمكين الأفراد والمؤسسات من صياغة روايتهم رقميًا بشكل إيجابي. وأتى اختيارنا لدبي كقاعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للمدينة".

وفي معرض تقديم معلومات معمقة عن رؤية ريبيوتيشن هاوس للمنطقة والاستثمار الكبير الذي قامت به، قال ديما راكيتا: "يتيح المنتج الثوري تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation) الوصول إلى البيانات التي تم جمعها حول المنتج المعني، مما يجعل إدارة السمعة أسهل للجمهور. تُعتبر السمعة عبر الإنترنت الجانب الأكثر أهمية، حيث قد تمر المنتجات الاستثنائية للعلامة التجارية من دون أن يلاحظها أحد، وقد تكون الصورة الافتراضية مختلفة عن الواقع. فتكون السمعة بمثابة لوحة يستخدمها الأفراد والكيانات لعرض ما يقدّمونه بوضوح، بدلاً من أن تكون بعيدة المنال أو خارجة عن السيطرة".

وأضاف: "في العصر الرقمي، يمتلك الجميع القدرة على تشكيل تواجدهم على الإنترنت، وسد الثغرة بين العالمين الحقيقي والافتراضي. نؤمن في ريبيوتيشن هاوس بإزالة الغموض عن السمعة وتمكين العملاء من تشكيل روايتهم رقميًا بشكل أصيل".

ومع التركيز القوي على أن تصبح رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل مجموعة منتجات ريبيوتيشن هاوس، بما في ذلك إدارة السمعة عبر الإنترنت (ORM) وإدارة سمعة محرك البحث (SERM)، وتطبيق ريبيوتيشن هاوس، على تمكين العملاء من التحكم بروايتهم عبر الإنترنت.

واستشرافًا للمستقبل، أعلنت ريبيوتيشن هاوس عن خطوتها الاستراتيجية التالية، ألا وهي التوسع في المملكة العربية السعودية في عام 2024. وينسجم هذا القرار بسلاسة مع استراتيجية الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة السمعة في المنطقة.

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نبذة عن ريبيوتيشن هاوس

ريبيوتيشن هاوس هي واحدة من وكالات إدارة السمعة الرائدة عبر الإنترنت في العالم، ولها مكاتب في دبي وهونغ كونغ وميامي. على مدى أكثر من 10 أعوام، أمّنا سمعة عبر الإنترنت لأكثر من 1000 عميل دوليًا: الحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

لمعرفة المزيد عن ريبيوتيشن هاوس، تفضّل بزيارة: https://reputation.house/