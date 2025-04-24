عجمان، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت رويا (رويا)، البنك الإسلامي الرقمي الأول في الإمارات، عن خطوة رائدة في القطاع المصرفي، حيث أصبحت أول بنك إسلامي عالميًا يتيح للعملاء شراء وبيع الأصول الرقمية، المعروفة أيضًا باسم "العملات المشفرة"، بما في ذلك البيتكوين، مباشرةً عبر تطبيقها المصرفي. تأتي هذه الخدمة كجزء من عرض الاستثمار الشامل الذي تقدمه رويا، بهدف تعزيز بناء الثروة الإسلامية الأخلاقية والنمو المالي طويل الأجل.

وبالشراكة مع Fuze، الشركة المرخصة والرائدة في مجال الأصول الرقمية، تضمن رويا أن هذه الخدمة المبتكرة تتمتع بأعلى معايير الأمان، وسهولة الاستخدام، والامتثال الكامل لمبادئ التمويل الإسلامي الأخلاقي. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، يلبي هذا العرض احتياجات العملاء الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة مسؤولة، تتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والاستثمار المستدام.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا متسارعًا، مما يعزز مكانة الدولة كمركز رئيسي للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي العام المنتهي في يونيو 2024، استقبلت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار من الأصول الرقمية، مسجلةً نموًا بنسبة 42%، أي ما يقارب أربعة أضعاف متوسط النمو الإقليمي البالغ 11.7%.

وقال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لبنك رويا:"في رويا، نحن ملتزمون بإحداث تحول في المشهد المالي في الإمارات من خلال تقديم خدمات مبتكرة، مع التمسك برؤيتنا في تقديم مصرفية إسلامية أخلاقية. ومن خلال دمج الأصول الرقمية ضمن منصتنا الاستثمارية، نهدف إلى تمكين عملائنا من المشاركة في الاقتصاد الرقمي بطريقة مستدامة ومسؤولة. كما نؤكد لعملائنا أن الأصول الرقمية التي نقدمها عبر منصة استثمارات رويا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يوفر لهم الطمأنينة والوضوح المالي."

من جانبه، صرح محمد علي يوسف (مو علي يوسف)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fuze:

"الشراكة مع رويا تمثل خطوة كبيرة نحو دمج الأصول الرقمية بسلاسة في الخدمات المصرفية اليومية. من خلال هذه الشراكة، نجمع بين البنية التحتية المتطورة لشركة Fuze والتزام رويا بالمصرفية الإسلامية الأخلاقية. نحن متحمسون لقيادة مستقبل الحلول الرقمية الاستثمارية البسيطة والآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

وعلى عكس المنصات التي تشجع على التداول المضاربي، تأتي خدمة الأصول الرقمية من رويا كجزء من إطار استثماري مدروس، يهدف إلى بناء الثروة على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية رويا لتقديم حلول مالية تخلق قيمة دائمة وتساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية.

أبرز مزايا الخدمة:

إمكانية شراء وبيع الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مباشرةً من خلال تطبيق رويا المصرفي.

الشفافية والحوكمة المتكاملة، لضمان الامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي الأخلاقي.

شراكة مع Fuze ، لتقديم تجربة استثمارية موثوقة وسلسة وآمنة.

التركيز على الاستثمار المسؤول، بعيدًا عن السلوكيات المضاربية، لتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.

وأضاف كريستوف كوستر:

"من خلال شراكتنا مع Fuze، حرصنا على أن يحصل عملاؤنا على منصة قوية وموثوقة للوصول إلى فرص الأصول الرقمية، مما يعكس التزامنا بالابتكار، مع الحفاظ على أعلى معايير المصرفية الإسلامية الأخلاقية."

وكجزء من نهج رويا الذي يضع العملاء في المقام الأول، تتوفر دعم واستشارات متخصصة عبر مراكز المجتمع التابعة للبنك ونموذج مركز الاتصال الهجين، لضمان حصول العملاء على التوجيه اللازم حول هذه الخدمة الجديدة.

يمثل هذا الإنجاز فصلًا جديدًا في القطاع المصرفي في الإمارات، ويعزز مكانة رويا كرائد في المصرفية الإسلامية الرقمية.

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