مشروع "سيمونت ريزيدنسز" سيضمّ مرافق عصريّة فاخرة تُركّز على الرفاهيّة وتوفير تجربة معيشية فريدة على الواجهة البحرية.

سيتم تسليم جميع مراحل المشروع خلال الربع الأخير من العام 2028.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، وشريكتها "ساس العقارية"، شركة تطوير العقارات الفاخرة، وبالتعاون مع "ماريوت إنترناشونال" رسميًّا عن المشروع السكني الرائد "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز"، وذلك خلال فعالية حصرية أُقيمت في فندق سانت ريجيس السعديات. وسيشكّل المشروع معلمًا سكنيًّا متميّزًا جديدًا في شمس أبوظبي في جزيرة الريم.

وخلال فترة قصيرة بعد إطلاق المشروع رسميًّا، أعلنت رويال للتطوير القابضة وساس العقارية عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى، والبدء بتلقّي طلبات تسجيل الاهتمام بشراء وحدات في المرحلة الثانية، والتي يتوقّع لها تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة أيضًا.

ويعكس الإقبال الكثيف على المشروع نمو ثقة المستثمرين والمشترين بسوق الوحدات السكنية الفاخرة في أبوظبي، إلى جانب تزايد الطلب على تجارب المعيشة الراقية المرتبطة بعلامات تجارية عالمية مرموقة.

وبهذه المناسبة، قال طارق نزال، المدير العام في شركة رويال للتطوير القابضة: "يُرسي مشروع سيمونت ريزيدنسز معيارًا جديدًا للمساكن الراقية المُطلّة على الواجهة البحريّة، إذ يعكس الطابع الأصيل والمُتفرّد الذي يُميّز مشاريع أوتوغراف كولكشن. كما يُجسّد كل تفصيل في المشروع رؤيتنا في إعادة تصوّر المساحات المعيشية والارتقاء بجودة حياة السكان، من خلال الإطلالات البانورامية على البحر والمرافق ذات المستوى العالمي، فضلاً عن موقع المشروع الاستراتيجي الذي يربط السكان بأبرز المراكز الثقافية والتجارية في العاصمة. وتعكس المبيعات القياسية في المرحلة الأولى مدى جاذبيّة مشروع سيمونت ريزيدنسز وتفرّده."

من جانبه، قال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: "يشكّل مشروع سيمونت ريزيدنسز دليلاً على التزامنا الراسخ بالتميّز في التصميم والابتكار وتطوير مجمّعاتٍ سكنيّة تتمحور حول احتياجات الأفراد. ويقدّم المشروع وجهة سكنية فريدة تمزج بين الأناقة والراحة، وتوفّر أسلوب حياة متكاملاً يضع معايير جديدة للمساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية المرموقة في العاصمة."

سيكون "سيمونت ريزيدنسز" الذي تبلغ قيمته 1.6مليار درهم، أوّل مشروع للمساكن الفاخرة في أبوظبي يحمل توقيع سلسلة فنادق "أوتوغراف كولكشن" الفاخرة التابعة لمجموعة ماريوت، ليشكّل معلمًا بارزًا في مشهد العقارات السكنية الراقية في العاصمة، ويوفّر لقاطنيه تجربة معيشية فريدة وخدمات ضيافة مُصمّمة بعناية لتعكس معايير التميّز التي تشتهر بها علامة ماريوت التجارية العالمية المرموقة.

ويتميّز المشروع باتصاله الممتاز بشبكات النقل والمرافق الحيوية، بفضل موقعه الاستراتيجي على مقربة من وسط جزيرة الريم، وجزيرة الماريه، ومتحف اللوفر أبوظبي، ونادي شاطئ السعديات، ومطار أبوظبي الدولي. ويطل مشروع "سيمونت ريزيدنسز" على القناة المائية، ويضم 497 وحدة سكنية فاخرة تتنوّع بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، وشقق تاون هاوس بأربع غرف نوم وشقق بنتهاوس مميزة تتمتّع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي والمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات. ويستوحِي المشروع تصميمه المعماري من تدفّق المياه الطبيعي ليُقدّم تجربة معيشية مميّزة تجمع بين رُقيّ الأجواء الحضرية والهدوء والسكينة التي توفّرها الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

كما سيحظى سكان المشروع بتجربة فاخرة من خلال باقة حصرية من الخدمات المُقدّمة لهم مثل خدمة الكونسيرج وخدمة التدبير المنزلي على مدار الساعة، فضلًا عن حصولهم على مجموعة واسعة ومُصمّمة بعناية من مرافق الرفاهية والحياة العصرية، تشمل أحواض السباحة، ونادٍ للأطفال، وصالة سينما، وغرفة ألعاب، ولاونج خاص بالسّكان، وصالات رياضية مُجهّزة بالكامل، ومنتجع صحي ومرافق السبا، إلى جانب مساحات خارجية مخصّصة لليوغا والتأمل، ومناطق مُخصّصة للعائلات والأنشطة الترفيهية. كما سيحصل مُلّاك الشقق في مشروع "سيمونت ريزيدنسز" على امتيازات إضافية من خلال برنامج الولاء الخاص بسلسلة فنادق ماريوت بونفوي، حيث سينضّموا تلقائيًّا إلى فئة "جولد إليت" فضلًا عن غيرها من الامتيازات الحصرية التي سترتقي بأسلوب حياتهم.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

تأسّست رويال للتطوير القابضة عام 2025 وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ومتخصّصة في المشاريع الفخمة. رويال للتطوير القابضة هي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي مجموعة رائدة تنشط في قطاعاتٍ متنوعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف رويال للتطوير القابضة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع عقارية ترتقي بمعايير الرفاهية لتُثري أسلوب حياة الأفراد، وتلتزم ببناء مجمّعاتٍ سكنية عصرية تواكب متغيّرات السوق من خلال تقديم حلول عقارية شاملة ومبتكرة.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

تُعد مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، التابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، من المجموعات الرائدة التي تنشط في قطاعاتٍ متعددة تشمل حلول القوى العاملة، وسكن العمال والموظفين، بالإضافة إلى خدمات تنسيق الحدائق والزراعة، والتطوير العقاري، وإدارة المشاريع الهندسية، والخدمات المرتبطة بها في قطاعات البناء والتطوير والضيافة. من خلال مقاربتها المتكاملة للأعمال، تُقدم المجموعة حلولاً شاملة للجهات العامة والخاصة، وكذلك للمستثمرين، في كل مرحلة من مراحل المشاريع الموكلة إليها.

منذ تأسيسها عام 2008، شهدت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، نموّاً ملحوظاً، حيث وسّعت أنشطتها لتشمل الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وانطلاقاً من رؤيتها "أن تكون قوة رائدة في بناء مستقبل متين"، لعبت المجموعة دوراً محوريّاً في مسيرة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً رسالتها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيّف وتحقيق نجاح العملاء". بلغ إجمالي أصول المجموعة 3.68 مليار درهم اعتباراً من 31 مارس 2025، ومن المتوقع أن تشهد نمواً هائلاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

www.esguae.com

نبذة عن شركة ساس العقارية

تُعد شركة ساس العقارية من الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وتتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها. خلال السنوات الماضية، رسّخت الشركة سمعتها المرموقة في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني وقطاع التجزئة وهي تُعرف بقدرتها على ابتكار مساحاتٍ مصمّمة بعناية بما يُجسّد رؤيتها في بناء مساحات متميزة للعمل والمعيشة. كما تلتزم الشركة بتقديم مفهومٍ مختلف للعقارات الفاخرة عبر توفير الحلول المبتكرة التي ترسي معايير جديدة للجودة والرقي ورفاهية العيش.

www.saasproperties.com

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