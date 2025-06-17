تحقق هذه الشراكة أثراً ملموساً وقابلاً للقياس يشمل توفيراً في استهلاك المياه والطاقة، وتقليصاً لاستخدامات البلاستيك والانبعاثات الكربونية في عدد من فنادق روتانا.

يجمع هذا النهج المتكامل بين الكفاءة المعتمدة على البيانات ووسائل الراحة القابلة لإعادة التدوير، بما يواكب تطلعات الضيوف المتنامية نحو تجارب فندقية مسؤولة ومستدامة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق، عن إطلاق شراكة جديدة متعددة الأوجه في مجال الاستدامة مع إيكولاب ، الشركة العالمية الرائدة في حلول المياه والنظافة والوقاية من العدوى، وستيلا هوسبيتاليتي ، المزود المتخصص في تغليف مستلزمات الضيافة المستدامة.

تأتي هذه الشراكة لتبنى على اتفاقية مجددة مع "إيكولاب"، تُتوّج 20 عاماً من التعاون المثمر، فيما تنضم "ستيلا هوسبيتاليتي" إلى منظومة مورّدي روتانا للمرة الأولى، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة من خلال اتفاقيات ثنائية منفصلة مع كلٍّ من "إيكولاب" و"ستيلا هوسبيتاليتي"، عقب اجتماعات قيادية جمعت ممثلين عن جميع الأطراف.

وستتعاون المؤسسات الثلاث لدعم تحقيق أهداف روتانا الاستراتيجية في مجال الاستدامة على مستوى العمليات التشغيلية وتجربة النزلاء؛ بدءاً من تقليل استهلاك المياه والطاقة، وصولاً إلى التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحسين تصميم المنتجات والمرافق داخل الغرف.

وفي هذا السياق، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "تعكس هذه الشراكة المتجددة مع "إيكولاب، وإضافة "ستيلا هوسبيتاليتي"، التزامنا الراسخ بإحداث تأثير ملموس ومستدام، فالمسألة لا تقتصر على النوايا فحسب، بل يجب تحويلها إلى أفعال من خلال تقليل استخدام الموارد في الأماكن ذات الأثر الأكبر، واتخاذ قرارات واعية ترتقي بتجربة الضيوف إلى مستويات جديدة."

توسيع الأثر المستدام القابل للقياس عبر إدارة العمليات التشغيلية وتجربة الضيوف

في إطار الشراكة المتجددة، تواصل "إيكولاب" تطبيق حلولها التقنية المتقدمة لمساعدة "روتانا" في تقليل استهلاك المياه والطاقة والمواد الكيميائية المستخدمة، مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة والكفاءة التشغيلية.

ويتم قياس هذه النتائج وتتبعها من خلال أداة eROI SM (العائد الاستثماري الأسي) من "إيكولاب"، التي توفر تحليلاً شاملاً للتأثير البيئي والمالي على حد سواء، مما يتيح لفنادق روتانا اتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات، تعزز الأداء والاستدامة في آنٍ معاً.

ويتوافق هذا النهج مع نتائج Watermark Study (دراسة وترمارك العالمية) من "إيكولاب"، حيث ​​لا يزال المستهلكون قلقون للغاية بشأن تغيّر المناخ، ويبدون استعداداً متزايداً لدعم الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة؛ ومن خلال تطبيق أنظمة ذكية تعزز كفاءة استهلاك المياه والطاقة، تضمن هذه الشراكة ريادة "روتانا" في مواجهة هذه التحديات..

من جانبه، قال ستيفان أومياستوفسكي، النائب الأول للرئيس، ومدير أسواق الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "إيكولاب:"تُجسد هذه الشراكة مثالاً واضحاً على الكيفية التي يمكن من خلالها للتعاون القائم على البيانات أن يُحدث أثراً بيئياً قابلاً للقياس على نطاق واسع، ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مع أدوات تحليل مثل eROISM، نُمكّن روتانا من اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر ذكاءً لتقلل من استهلاك الموارد مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة وجودة تجربة الضيوف."

في موازاة ذلك، ستقوم "ستيلا هوسبيتاليتي" بتوريد عبوات مستلزمات الضيافة قابلة لإعادة التدوير، واستبدال البلاستيك أحادي الاستخدام في مجموعة مختارة من فنادق روتانا، وقد تم تصميم هذه الحلول خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الضيافة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي، وتعزيز تجربة النزلاء داخل الغرف، مع الحفاظ على الانسجام الكامل مع الهوية البصرية والمعايير التشغيلية لعلامة روتانا.

أساس مبني على التعاون طويل الأمد

تستند الاتفاقية المجددة بين "روتانا" و"إيكولاب" إلى شراكة استراتيجية دامت لأكثر من 20 عاماً، وأسهمت في تحقيق نتائج بيئية ملموسة ومستدامة، ومن خلال الاستفادة من أدوات التحليل المتقدمة التي تقدمها "إيكولاب" بما في ذلك "إجمالي القيمة المحققة" (Total Value Delivered - TVD)، و"العائد الاستثماري الأسي" (eROI)، ساعد هذا التعاون في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الأثر البيئي في عدد كبير من فنادق روتانا، إذ أثمرت هذه الشراكة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها عن نتائج قيّمة، أبرزها:

توفير 51 مليون لتر من المياه سنوياً.

توفير 636,000 كيلوواط/ ساعة من الطاقة سنوياً، أي ما يعادل تزويد 1800 منزل بالطاقة.

تجنب 130 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

التخلص من 24,000كيلوغرام من البلاستيك سنوياً.

وقال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في "روتانا": "تُحقق الاستدامة أفضل نتائجها عندما تكون جزءاً لا يتجزأ من آليات عملنا اليومية، لا عندما تُعامل كمبادرة منفصلة، لقد ساعدنا نهج "إيكولاب" القائم على البيانات في تحويل الاستدامة إلى عملية تحسين مستمر،وقد تمكّنا معاً من تحقيق تخفيضات ملموسة في استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات البلاستيكية والانبعاثات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير النظافة، وتقديم تجارب ضيافة أكثر أماناً ووعياً."

وقد تم تسليط الضوء على أثر هذه الشراكة خلال مؤتمر روتانا القيادي 2025 الذي انعقد في مدينة العين، حيث قدمت "إيكولاب" عرضاً رئيسياً بعنوان "الاستدامة يمكن أن تُقاس" واستعرض العرض الكيفية التي تمكن بها أدوات التحليل والمنهجيات المدروسة قادة قطاع الضيافة من قياس أداء الاستدامة وتحسينه بفعالية عبر مختلف العمليات.

وساهم هذا التعاون كذلك في حصول عدد من فنادق روتانا على شهادة المفتاح الأخضر (Green Key) ، وهو معيار معترف به عالمياً للتميز في إدارة الفنادق المستدامة.

من جهتها، قالت أرزو علي باز، نائب الرئيس، قسم المؤسسات، في "إيكولاب:"لقد مكنّا "روتانا "من الحصول على شهادات استدامة معترف بها دولياً من خلال دمج الممارسات المسؤولة في كل تفصيل تشغيلي، ونحن فخورون بالأساس المتين الذي أنشأناه معاً، ونتطلع إلى البناء عليه في المستقبل."

نبذة عن روتانا:

تعد روتانا واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة التي نشأت في أبوظبي عام 1992، وتدير محفظة واسعة تضم أكثر من 114 عقارا قائما وقيد التنفيذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتشتهر بالتزامها بالجودة ورضا ضيوفها، وتواصل تلبية الاحتياجات المتنوعة لضيوفها من خلال محفظتها المنتقاة بعناية، والتي تشمل فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، شقق أرجان الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءا من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق في ما يقارب من 100 دولة، وبفضل وعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rotana.com

نبذة عن "إيكولاب"

تعد "إيكولاب " المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:ECL) ، الشريك الموثوق به لملايين العملاء كشركة عالمية رائدة في مجال الاستدامة وتقدم حلولاً وخدمات للمياه والنظافة والوقاية من العدوى لحماية الأفراد والموارد الحيوية للحياة. بناءً على أكثر من قرن من الابتكار، تبلغ مبيعات "إيكولاب" السنوية 16 مليار دولار، وتوظف حوالي 48,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة حول العالم. تقدم الشركة حلولاً علمية شاملة، ورؤى مستندة بالبيانات، وخدمة عالمية المستوى لتعزيز سلامة الغذاء، والحفاظ على بيئات نظيفة وآمنة، وتحسين استخدام المياه والطاقة، تعمل حلول "إيكولاب" المبتكرة على تحسين الكفاءات التشغيلية والاستدامة للعملاء في أسواق الأغذية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والضيافة، والأسواق الصناعية.

www.ecolab.com

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