أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر شركات الضيافة في المنطقة، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع التحالف العالمي للفنادق (GHA)، أكبر شبكة عالمية للعلامات الفندقية المستقلة. وتساهم هذه الشراكة البارزة في توسيع حضور روتانا عالمياً، وتقديم مزايا ولاء مُحسّنة لضيوفها، فضلاً عن تعزيز قوتها التجارية.

ومع انضمام روتانا إلى التحالف العالمي للفنادق، ستتحول عضوية برنامج مكافآت روتانا ريواردز سيليكت إلى برنامج الولاء الشهير GHA DISCOVERY، مما يُتيح للأعضاء إمكانية الوصول إلى محفظة عالمية واسعة تضم ما يقرب من 950 فندقاً في 100 دولة حول العالم. وتساهم هذه الخطوة في تحسين تجربة الضيوف من خلال مزايا فريدة مثل كسب وإنفاق ديسكفري دولار (D$)، حيث كل ديسكفري دولار يُعادل دولاراً أمريكياً واحداً، ويمكن استخدامه في أي من فنادق GHA DISCOVERY. كما سيحظى الأعضاء أيضاً بمكافآت فورية عند إقامتهم للمرة الأولى، إلى جانب امتيازات كبار الشخصيات، بما في ذلك ترقيات الغرف، وخدمات تسجيل الوصول والمغادرة المرنة، وخدمات حصرية، وخدمة "واي فاي" مجانية، بالإضافة إلى عروض محلية تمنح الأعضاء فقط إمكانية الوصول إلى مرافق الفندق حتى بدون إقامة.

تستفيد هذه الشراكة من النطاق التجاري المتميز للتحالف، حيث حقق إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار، وسجلت 11 مليون حجز لليلة فندقية في عام 2024 وحده. كما ساهم النشاط المشترك بين أعضاء GHA DISCOVERY بإيرادات إضافية بلغت 370 مليون دولار العام الماضي، مما يُبرز القيمة الكبيرة لهذا التحالف الاستراتيجي وإمكانات تحقيق الإيرادات المحتملة.

وبهذه المناسبة قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "نلتزم في روتانا بتقديم تجارب ضيافة استثنائية، ومن خلال الانضمام إلى التحالف العالمي للفنادق سنتمكن من توسيع نطاق وعدنا ’معنا للوقت معنى‘ ليشمل جمهوراً عالمياً أوسع. وتنسجم هذه الشراكة تماماً مع طموحنا للتوسع دولياً، وتحسين برنامج الولاء لضيوفنا الكرام، وتزويدهم بمزايا غنية وتجارب قيّمة أكثر عبر مجموعة واسعة من الوجهات العالمية".

ومن جانبه قال كريس هارتلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للفنادق: "يُمثل انضمام روتانا إلى التحالف العالمي للفنادق علامةً فارقة في مسيرتنا، خاصةً وأن روتانا تتصدر مشهد الضيافة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث رسخت مكانتها كشركة رائدة في قطاع الضيافة بالمنطقة. وبفضل الحضور الواسع لروتانا، تُعزز هذه الشراكة مكانة برنامج GHA DISCOVERY كبرنامج ولاء رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يوفر لأعضائنا خيارات مميزة وتجارب غنية. ومع انضمام روتانا إلى تحالفنا، نقترب من تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى 1000 فندق، مما يُعزز قيمة برنامجنا وجاذبيته."

تُدير روتانا حالياً 79 فندقاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتستقبل أكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. ويشمل مسار النمو الطموح للشركة مجموعة قوية من الفنادق قيد الإنشاء تضم 7,381 غرفة موزعة على ست علامات تجارية مميزة، بما في ذلك 32 فندقاً دولياً وثلاثة فنادق قيد الإنشاء في دولة الإمارات.

يجري حالياً دمج فنادق روتانا في برنامج GHA DISCOVERY، ومن المتوقع اكتماله بحلول نهاية عام 2025.

حول مجموعة روتانا:

روتانا هي العلامة الرائدة في مجال الضيافة التي انطلقت من الشرق الأوسط، وتدير محفظة واسعة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا. تلتزم الشركة بتحقيق نمو دولي كبير، مستندة إلى ريادتها الإقليمية لتقديم تجارب استثنائية وقيمة مضافة للضيوف حول العالم. ومن خلال وعد علامتها الفريد "معنا، للوقت معنى"، تلبي روتانا باستمرار الاحتياجات المتنوعة لضيوفها عبر محفظة علامات تجارية مدروسة تضم: روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

نبذة عن التحالف العالمي للفنادق وبرنامج الولاء GHA DISCOVERY:

يعد التحالف العالمي للفنادق (GHA) أكبر تحالف عالمي للعلامات الفندقية المستقلة، ويجمع تحت مظلته 45 علامة تجارية و850 فندقاً عبر 100 دولة.

يقدم برنامج الولاء GHA DISCOVERYالحائز على جوائز مزايا استثنائية لـ 30 مليون عضو، تشمل مكافآت "ديسكفري دولار"(D$)، وتجارب حصرية عبر جميع فنادقه والفنادق الشريكة، سواءً مع الإقامة أو بدونها. وقد حقق البرنامج إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار و11 مليون حجز لليلة فندقية في عام 2024.

ومن خلال عضوية التحالف العالمي للفنادق، ستتمكن العلامات التجارية من توسيع انتشارها عالمياً، وتعزيز إيراداتها، وتقليل اعتمادها على قنوات خارجية، مع الحفاظ على استقلاليتها الإدارية وموقعها في السوق.

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