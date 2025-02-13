الرئيس التنفيذي لـ"روبلوكس":

رسالتنا تتمثل في ربط ملايين الأفراد من حول العالم ببيئة إيجابية تعزز الإبداع والتواصل

تقنية تصنيف الدردشة ودعم الإشراف وأدوات الترجمة التلقائية المبتكرة للألعاب والتجارب متاحة باللغة العربية

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت منصة ألعاب الفيديو والإبداع التفاعلية "روبلوكس" عن إضافة الدعم باللغة العربية عبر كامل حزمة برمجياتها وذلك لجميع المستخدمين حول العالم على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي "أندرويد" وiOS، بالإضافة إلى أجهزة الألعاب PlayStation و Xbox.

جاء الإعلان عن توفير الدعم باللغة العربية خلال حوار أجراه ديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "روبلوكس"، ضمن مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي عقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، واختتمت فعالياتها اليوم.

تجربة غامرة

وقال بازوكي: "تتمثل رسالتنا في ربط ملايين الأفراد من حول العالم ببيئة إيجابية تعزز الإبداع والتواصل. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تكون منصتنا متاحة للجميع. ومع التوسع المستمر لمجتمعنا في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، يسعدنا أن نعلن عن دعم اللغة العربية لكامل حزمة برمجياتنا على منصة "روبلكس"، ما يتيح للملايين من الناطقين بالعربية في مختلف أنحاء العالم الوصول إلى ميزات المنصة والاستمتاع بتجربة غامرة عبر جميع الأجهزة".

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنصة "روبلكس" 88.9 مليون مستخدم حول العالم، وهي منصة تفاعلية تجمع الأفراد للاستمتاع باللعب والإبداع والاستكشاف والتعلم من خلال ملايين التجارب الافتراضية والألعاب الغامرة، التي يصممها مجتمع عالمي من المبدعين. وتهدف الشركة لابتكار أسلوب تواصل جديد بين الأشخاص في عالم آمن وإيجابي.

ويعكس ذلك النمو المتزايد لشعبية "روبلكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت اللغة العربية واحدة من 16 لغة تدعمها المنصة.

وفي عام 2024، احتلت "روبلكس" المركزين الثاني والخامس بين أكثر تطبيقات الألعاب تنزيلاً على متجري iOS وجوجل بلاي على التوالي. كما شهدت المنصة زيادة بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يومياً و76% في إجمالي ساعات التفاعل، خلال الفترة بين الربع الثالث من عام 2021 والربع الثالث من عام 2024، عبر خمس دول في المنطقة.

ويشمل دعم اللغة العربية توفير أدوات الترجمة التلقائية، التي تتيح للمبدعين تصميم الألعاب والتجارب الغامرة وتقديمها بأي من اللغات الـ16 المتاحة على المنصة، بما في ذلك العربية، دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي على عملية الترجمة.

كما تتوفر تقنية تصنيف الدردشة النصية باللغة العربية، والتي تعمل على كشف الكلمات والعبارات غير الملائمة وحظرها. وتعد هذه التقنية واحدة من العديد من الأدوات التي تعتمدها "روبلكس" لدعم الإشراف البشري وتعزيز الالتزام بمعايير مجتمع المنصة، بما ينسجم مع نهجها الهادف إلى توفير بيئة آمنة تلقائياً.

وبدأت منصة "روبلوكس" قبل نحو 20 عاماً كأداة لتعليم الفيزياء، ثم تطورت لتصبح مجتمعاً يضم أكثر من 2.9 مليون مبدع من حول العالم، يبتكرون ويديرون أكثر من 6 ملايين تجربة نشطة على المنصة، ويعتمد هؤلاء المبدعون على "استوديو روبلوكس"، المحرك الذي يتيح للمستخدمين تصميم المحتوى وبنائه. ويلجأ الكثيرون إلى المنصة لاكتساب المهارات، والتواصل مع الأصدقاء، أو استكشاف هواياتهم، فيما يتمكّن البعض من تحقيق مردود اقتصادي مجزٍ عبر "روبلكس".

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