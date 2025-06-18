أعلنت ربدان للتطوير العقاري، إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية "ربدان غيتس"، والذي يشكل إضافة مميزة إلى مشهد السكن العصري في دبي.

يقع "ربدان غيتس" في منطقة مجان، وتحديدًا عند مدخلها الرئيسي، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ما يمنحه موقعًا حيويًا واستراتيجيًا يسهل الوصول منه إلى مختلف مناطق دبي. كما يتميز المشروع بقربه من أبرز الوجهات العائلية والترفيهية مثل البراري، القرية العالمية، وعالم آي إم جي، إلى جانب نخبة من المدارس الدولية والمستشفيات المعتمدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

يقدم "ربدان غيتس" تصميمًا معماريًا مستوحى من الطبيعة، حيث يدمج بين الخشب، الإضاءة الطبيعية، والمساحات الخضراء ليخلق بيئة سكنية مريحة تعكس دفء الطبيعة وأناقة التفاصيل. وتتوفر وحدات سكنية متنوعة داخل المشروع، مصممة بعناية لتلائم أنماط الحياة العصرية، مع تشطيبات فاخرة تجمع بين البساطة والذوق الرفيع.

واحدة من أبرز نقاط قوة المشروع تكمن في مرافقه المتكاملة؛ حيث يوفر أكثر من 22 وسيلة راحة ترفيهية وخدمية ضمن محيط سكني واحد، تشمل:

• مسبح إنفينيتي بإطلالة مميزة

• شاطئ رملي صناعي

• ملعب غولف صغير

• سينما خاصة

• لاونج أنيق

• صالات رياضية متطورة

• مقاهي راقية ومتاجر فاخرة

هذا المستوى من الرفاهية يجعل من "ربدان غيتس" أكثر من مجرد مجمع سكني – إنه أسلوب حياة يومي يقدم تجربة معيشية متكاملة وفريدة.

على الصعيد الاستثماري، تتميز منطقة مجان بارتفاع الطلب على الإيجارات، ما يجعل من "ربدان غيتس" فرصة مثالية للاستثمار طويل الأمد، خصوصًا مع وجود خطة سداد مرنة.

وأقساط شهرية ميسّرة تبدأ من 1٪ فقط.

باختصار، يمثل "ربدان غيتس" التقاء الفخامة مع الطبيعة، وتكامل التفاصيل المعمارية مع جودة الحياة، ليكون أحد أبرز المشاريع السكنية القادمة في دبي

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