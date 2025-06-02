رأس الخيمة: في خطوة محورية نحو تعزيز مشهد العقارات التجارية في إمارة رأس الخيمة، أعلنت كلاً من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ومرجان عن تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية "جيه إل إل" كمستشار تأجير حصري لمجمع المكاتب الرئيسي"راك سنترال إتش كيو"، المشروع الرائد ضمن المخطط الرئيسي لـراك سنترال، أول منطقة تجارية من الدرجة الأولى (Grade-A) من نوعها في الإمارة. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحفيز التنمية الاقتصادية والسياحية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإعادة تعريف أسلوب الحياة في رأس الخيمة.

وجرى الإعلان عن الشراكة خلال حفل توقيع رسمي بحضور كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وعبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان وجيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال جلاّد: "يمثل تعيين 'جيه إل إل' كمستشار التأجير الحصري لمشروع راك سنترال إتش كيو محطة استراتيجية في مسيرتنا نحو استقطاب شركات عالمية ذات جودة عالية واستثمارات طويلة الأمد إلى رأس الخيمة. لا يقتصر هذا المشروع على توفير مساحات مكتبية، بل يهدف إلى بناء بيئة أعمال متكاملة من الدرجة الأولى، تجمع بين التصميم الذكي ومعايير الاستدامة والدعم الاقتصادي. ونحن على ثقة بأن خبرات 'جيه إل إل' العالمية ورؤيتها العميقة للسوق ستسهم في ترسيخ مكانة راك سنترال كمقصد أول للشركات متعددة الجنسيات الباحثة عن مواقع أعمال متميزة في الإمارة."

يقع مشروع راك سنترال على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، بمحاذاة طريق E11 الحيوي، ويُعد المشروع الرئيسي ضمن تطوير متعدد الاستخدامات يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العمل والمعيشة والترفيه، بما يسهم في جذب الأعمال العالمية واستقطاب الكفاءات. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 435,000 قدم مربع، ويضم أكثر من 882,600 قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، تشمل مكاتب من الدرجة الأولى ومتاجر تجزئة فاخرة ومرافق للأطعمة والمشروبات ومجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الراقية.

ومن المتوقع أن يصبح مشروع راك سنترال إتش كيو أكبر مركز أعمال في إمارة رأس الخيمة، إذ سيضم خمسة أبراج حاصلة على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة (LEED Gold). ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2026، على أن يتم الإطلاق التجاري الكامل في الربع الأول من عام 2027. وستتولى شركة جيه إل إل مسؤولية التأجير الحصري لجميع المساحات المكتبية والتجارية ضمن المشروع مع مباشرة مرحلة التأجير المسبق والتواصل مع المستأجرين.

ويستهدف المشروع الشركات العالمية الكبرى، حيث يقدم تصاميم مرنة ومساحات عمل مفتوحة وأسقف عالية وبنية تحتية متطورة. كما تشمل الطوابق الأرضية متاجر ومنافذ عديدة لبيع الأغذية والمشروبات تحيط بها حدائق منسقة وممرات مظللة ومناطق جلوس خارجية بهدف خلق بيئة نابضة بالحيوية تركز على سهولة الوصول والرفاهية وتعزيز التجربة.

ومن جانبه، قال المهندس العبدولي: "يُجسد مشروع راك سنترال إتش كيو استثماراً نوعياً في مستقبل إمارة رأس الخيمة، ويوفر منصة مثالية للشركات الرائدة الباحثة عن مساحات تجارية من الطراز الأول في موقع استراتيجي. ومن خلال الاستفادة من الخبرات العالمية لشركة 'جيه إل إل'، نهدف إلى استقطاب نخبة المستأجرين من كبرى الشركات، بما يُسهم في تعزيز القيمة طويلة الأمد لهذا المشروع الحيوي ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة."

وقال آلان: "يسرنا في شركة جيه إل إل أن نتولى دور المستشار الحصري للتأجير في مشروع راك سنترال إتش كيو والذي يُعد محوراً تجارياً فريداً من نوعه في قلب مجتمع عالمي المستوى. وسيشكل هذا المشروع المبتكر وجهة رئيسية للمقرات الإقليمية والعالمية. ويعكس تعيين شركتنا التزام المطورين بتطبيق أفضل ممارسات التأجير العالمية والارتقاء بمستوى المرافق التجارية والتجزئة في المنطقة."

ويمثل هذا التعاون المشترك بين راكز وشركة مرجان تجسيداً لرؤية موحدة تهدف إلى إعادة تعريف القطاع العقاري التجاري في إمارة رأس الخيمة وذلك عن طريق إتاحة بيئة تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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