رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "بيونير ويلث مانيجمنت"، وهي شركة استشارية مستقلة رائدة في مجال إدارة الثروات، بهدف تعزيز خدمات التخطيط المالي المتاحة لعملاء راكز من الشركات والأفراد.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، ستحيل راكز عملاءها من الباحثين عن خدمات إدارة الثروات وتخطيط التركات وتوريث الأصول إلى شركة بيونير ويلث مانيجمنت، التي ستقدّم بدورها حلولاً استشارية مخصصة تتوافق بالكامل مع اللوائح المالية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الخدمات المقدمة حسابات استثمارية خارجية آمنة، وخططاً شاملة لتخطيط التركات وتوريث الأصول، ومنصات مالية مؤَمّنة بالكامل تقدّم محافظ استثمارية هيكلية بأهداف عوائد تنافسية.

تم توقيع الاتفاقية في مركز كومباس للأعمال، من قبل محمد قتيبة، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة في راكز، وغنيت بال سينغ، المؤسس والمدير العام لشركة بيونير ويلث مانيجمنت.

وتتمتع شركة بيونير بخبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في خدمة الأفراد من أصحاب الثروات العالية حول العالم، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مع حضور قوي في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا. وتتميّز الشركة بفلسفتها التي تضع العميل في المقام الأول ونهجها المصمم خصيصاً لكل حالة في مجالي تنمية الثروة وحمايتها.

وفي تعليق له على الشراكة، قال سينغ: "تمثّل هذه الشراكة فرصة لنا لنكون جزءاً من مسيرة النمو في راكز ودولة الإمارات. نحن ملتزمون بتحقيق أثر إيجابي وخلق فرص للنمو والازدهار لعملائنا، مع التمسك بأعلى معايير الشفافية وأخلاقيات الأعمال."

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نحرص في راكز على تقديم قيمة مضافة تتجاوز نطاق الخدمات التقليدية التي تقدمها المناطق الاقتصادية، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة تمكّن المستثمرين وروّاد الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تدعم استدامة أعمالهم ونموها على المدى الطويل. وتُعدّ شراكتنا مع شركة بيونير ويلث مانيجمنت خطوة محورية في هذا الاتجاه، إذ تتيح لعملائنا الوصول إلى استشارات مالية متخصصة في إدارة الثروات وتخطيط انتقال الأصول، بما يعزز من قدرتهم على حماية مكتسباتهم وضمان انتقالها بسلاسة ضمن الأطر القانونية والمالية السليمة."

وتشكّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية في إطار جهود راكز المستمرة لبناء منظومة دعم شاملة لروّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، بما يعزز من خدماتها الواسعة التي تهدف إلى حماية الأصول والتخطيط المالي الذكي وتحقيق النمو المستدام.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

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