رأس الخيمة: تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض الخمسة الكبار هذا العام لدعم المستثمرين العاملين في قطاع البناء والتشييد في تأسيس وتوسعة نطاق أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على مدى التزام راكز بدعم هذا القطاع وتثبت وفرة الفرص للمستثمرين في مجال البناء والتشييد بإمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "وفقاً لتقرير البيانات العالمي، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 133 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يعكس الآفاق الواعدة والفرص الهائلة والمتاحة للشركات العاملة في سلسلة إمدادات البناء والتشييد في الدولة. ونهدف إلى أن يكون لنا دوراً فعّالاً لتحقيق هذه الاستراتيجية بتمكين المستثمرين من النمو والتوسع في الأسواق العالمية."

وأضاف جلّاد: "تتيح راكز بيئة أعمال مثالية للمستثمرين العاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، حيث يستمر دعمنا لرحلة المستثمرين خطوة بخطوة منذ تأسيسهم لشركاتهم بدايةً من التنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على الموافقات وجميع المتطلبات اللازمة في المرحلة الأولية ووصولاً إلى مساعدتهم على التواصل مع مزودي الحلول المالية والموردين في الصناعة من أجل دعمهم في مسيرة أعمالهم على أكمل وجه."

تُعد راكز موطناً للمئات من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد. على سبيل المثال، تتخذ شركة فابكون للخدمات الصناعية والعاملة في مجال تصنيع الحديد الصُلب والبناء من راكز مقراً لها، حيث قال بينو جاكوب، المدير العام للشركة تعقيباً عن رحلة أعماله مع راكز: "شهدت الشركة نمواً ملحوظاً على مدى السنوات ال15 الماضية، حيث تمت أضافة مرافق جديدة واستقطاب مشاريع عديدة من حول العالم. كما لعب الدعم الذي حصلت عليه الشركة من راكز دوراً رئيسياً والذي تمثل في البنية التحتية الحديثة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مما سمح لنا بالتركيز على ممارسة أعمالنا بشكل أفضل."

وحرصت الشركات الأخرى والعاملة تحت مظلة راكز على الاستفادة من النمو الذي يُتوقع أن يشهده القطاع قريباً، حيث قال أحمد الغلايني، مدير المشاريع في شركة راد أسفلت - فرع شركة راد لبناء الطرق الدولية -: "تشير التوقعات إلى نمو سوق البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى أكثر من 3% بين عامي 2023 و2026، مما يتيح للمقاولين العاملين في هذا المجال فرصة للازدهار. ويمكن للشركات الاستفادة من نموذج بيئة الأعمال الناجح الذي توفره راكز لمساعدتها على إعادة هيكلتها وازدهارها ولتكون جزءاً من مجموعة الشركات الرائدة لديها والاستفادة من خبرة ممثليها الذين يدركون المتطلبات العملية لبناء وتشغيل الشركات."

وأضاف هاني إحسان كربج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فالة: "تم تأسيس شركة فالة لصناعة الأسفلت في راكز عام 2012. ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً تمثل في إنجازها لمشاريع بنية تحتية حكومية مما سمح لها بتوفير فرص عمل عديدة وتعيين المزيد من الموظفين. كما تشجع الشركة على التنوع والتوازن بين الجنسين في مكان العمل ونوّعنا استثماراتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كانت راكز شريكنا الاستراتيجي الداعم الذي يتفهم كافة متطلباتنا ويقف على جميع احتياجاتنا في سائر الأوقات. نحن متفائلون بمضاعفة جهودنا التوسعية خلال السنوات القادمة عن طريق المثابرة في إتمام أعمالنا."

تُعد راكز إحدى الجهات الرائدة التي تقود النمو في قطاع البناء والتشييد وتدعم المستثمرين بفعالية وكفاءة في رحلة أعمالهم. ومن خلال المشاركة في معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد هذا العام تواصل راكز في تقديم خبراتها وخدماتها للشركات الجديدة والقائمة التي ترغب في توسيع نطاق أعمالها لتصل إلى العالمية.

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.